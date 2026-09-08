Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: «Δεν φταίνε όλοι – Οι συγκεκριμένοι 4 ανίκανοι αστυνομικοί έχουν την ευθύνη» λέει ο πατέρας της

Την παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών σε δίκη για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, λίγο πριν δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της, έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων το 2024, σχολίασε ο πατέρας της αδικοχαμένης κοπέλας.

Ο Θανάσης Γρίβας τόνισε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι «Αυτοί οι 4 αστυνομικοί είναι για εμένα άχρηστοι. Είναι τα αγκάθια της ΕΛΑΣ και πρέπει να ξηλωθούν από εκεί. Και πρέπει να τιμωρηθούν γιατί μέσα από τα χέρια τους χάθηκε μια αθώα ψυχή. Η κόρη μου πήγε στο Τμήμα για να ζητήσει βοήθεια και κανείς από τους 4 αυτούς αστυνομικούς δεν έκανε την παραμικρή ενέργεια για να τη σώσει».

Στη συνέχεια, ο κ. Γρίβας ανέφερε ότι οι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι έκαναν τον καθήκον τους. «Και ρωτάω εγώ, εφόσον έκαναν το καθήκον τους, πού είναι η κόρη μου τώρα; Η κόρη μου είναι στον τάφο της και λιώνει, σαπίζει μέρα με τη μέρα περισσότερο. Αυτό ήταν το καθήκον τους; Τέσσερα άτομα δεν έκαναν απολύτων τίποτα».

«Η Κυριακή δεν ήταν η τελευταία, τα μέτρα πρέπει να γίνουν πιο αυστηρά»

«Ήρθαν στο δικαστήριο και με κοιτούσαν με απαξιωτικό τρόπο, σαν να τους έκανα ζημιά, ότι: “ρε φίλε, πού μας έμπλεξες τώρα; Τι είναι αυτά που μας κάνεις με την κόρη σου; Εμείς καλά ήμασταν εκεί”», ενώ συμπλήρωσε ότι «αν είχε πάρει τον ίδιο, ίσως να είχε κινηθεί συντομότερα από την αστυνομία».

«Η Κυριακή δεν ήταν η τελευταία. Τα μέτρα για τις ποινές πρέπει να γίνουν πιο αυστηρά. Το ισόβια πρέπει να είναι ισόβια. Πλέον, περιμένω πλήρη δικαίωση, θέλω όλα τα κορίτσια να βρουν τη δύναμη να πάνε στην αστυνομία. Αστυνομία δεν είναι μόνο αυτοί οι τέσσερις ανίκανοι αστυνομικοί. Είναι και αστυνομικοί που έχουν δώσει τη ζωή τους και την ψυχή τους και έχουν πεθάνει στο δρόμο εν ώρα υπηρεσίας», κατέληξε.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Με αφορμή την παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών, η οικογένεια της Κυριακής, μέσω των δικηγόρων του πατέρα και της αδελφής της, Ελένης Μαζαράκη και Χρυσοβαλάντη Γλυνού, κάνει λόγο για ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια να αποδοθούν ευθύνες για όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας.

«Μετά την παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών σε δίκη για κακούργημα, το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση δια παραλείψεως υπόχρεου προσώπου», αναφέρει χαρακτηριστικά η οικογένεια.

Και προσθέτει: «Η οικογένεια της Κυριακής βλέπει τη δικαιοσύνη να κάνει βήματα αλήθειας και απόδοσης ευθυνών. Με απόλυτο σεβασμό στη δικαστική διαδικασία και το τεκμήριο αθωότητας, θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την πλήρη διαλεύκανση και τη δικαιοσύνη που της αξίζει».

Η εξέλιξη έρχεται ενώ στις 23 Σεπτεμβρίου έχει προσδιοριστεί να ξεκινήσει σε δεύτερο βαθμό η δίκη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Για τη δολοφονία έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος θεωρείται ο φυσικός αυτουργός του εγκλήματος.