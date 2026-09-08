Φωτιά στη Θέρμη Θεσσαλονίκης – Επιχειρεί και 1 ελικόπτερο

Στην περιοχή Νέο Ρύσιο του δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση το απόγευμα της Τρίτης (8/9). Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί 1 ελικόπτερο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης 8/9 στην περιοχή Νέο Ρύσιο του δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.
  • Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα.
  • Από αέρος, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχε και 1 ελικόπτερο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (8/9) στην περιοχή Νέο Ρύσιο του δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί 1 ελικόπτερο.

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