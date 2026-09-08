Φωτιά στη Θέρμη Θεσσαλονίκης – Επιχειρεί και 1 ελικόπτερο

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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (8/9) στην περιοχή Νέο Ρύσιο του δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί 1 ελικόπτερο.