Φωτιά στη Θέρμη Θεσσαλονίκης – Επιχειρεί και 1 ελικόπτερο

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (8/9) στην περιοχή Νέο Ρύσιο του δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί 1 ελικόπτερο.
Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS
Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (8/9) στην περιοχή Νέο Ρύσιο του δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί 1 ελικόπτερο.
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