Κυψέλη: Θρίλερ με τα ανθρώπινα οστά κοντά σε γήπεδο – Τι λέει ο άνθρωπος που τα εντόπισε 

Ακόμη μία υπόθεση θρίλερ είναι σε εξέλιξη στην Κυψέλη, καθώς το μεσημέρι της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου 2026 εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα οστά βρέθηκαν μέσα σε μια σακούλα κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε από έναν προπονητή ποδοσφαίρου, ο οποίος, ψάχνοντας για μια μπάλα σε μια δύσβατη χαράδρα δίπλα στο γήπεδο, παρατήρησε τη σκισμένη μπλε σακούλα από την οποία προεξείχαν μεγάλα οστά.

Ο προπονητής απομάκρυνε αμέσως τους ανήλικους μαθητές του για να τους προστατεύσει και ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο και απέκλεισε την περιοχή για τη συλλογή των στοιχείων.

Τα οστά έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να εξεταστούν από ιατροδικαστή για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Τι ανέφερε ο προπονητής

«Υπάρχει ένα μικρό δρομάκι, το οποίο οδηγεί σε κάποια γήπεδα ποδοσφαίρου. Είναι ένα δρομάκι το οποίο δεν είναι προσβάσιμο σε παιδιά. Είναι ένα δρομάκι το οποίο έχει κάποια παλιά ακατοίκητα σπίτια. Πέφτοντας μια μπάλα λοιπόν από ένα χτύπημα ποδοσφαιρικό ενός παιδιού, κοίταξα το σημείο που έχει πάει η μπάλα και ουσιαστικά παρατήρησα ένα άνοιγμα σε μια μπλε σακούλα σκουπιδιών. Προεξείχε σε ένα σκίσιμο της σακούλας, κάτι που έμοιαζε με οστό, το οποίο ήταν πάρα πολύ μεγάλο για να είναι ζώο και θεώρησα ότι πρέπει να καλέσω το 100 και να απομονώσω τα παιδιά», ανέφερε ο προπονητής και:

«Εγώ αυτό που έβλεπα ήταν μια μπλε σακούλα σκουπιδιών, η οποία φαινόταν να έχει μέσα κάποια οστά που προεξείχαν. Το τι περιείχε μέσα δεν μπορώ να το ξέρω γιατί δεν πλησίασα. Αν δείτε τον χώρο θα δείτε ότι δεν είναι εύκολα προσβάσιμος από πεζό. Είναι ο δρόμος που πηγαίνουμε για τα γήπεδα αριστερά, σε ένα χωράφι ακατοίκητο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και στο βάθος απλά λόγω του υψώματος είναι εμφανές. Εγώ αυτό που έκανα ουσιαστικά ήταν να προστατέψω τα παιδιά από το να το δει κάποιο ανήλικο παιδί και να τρομάξει, καλώντας το 100, οι οποίοι μάλιστα ανταποκρίθηκαν πολύ άμεσα. Οι άνθρωποι ήρθαν, απομόνωσαν τον χώρο και τα πήρανε» συμπλήρωσε.