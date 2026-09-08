Φρίκη σε ουρανοξύστη στο Μαϊάμι: Μαχαίρωσε τη μητέρα του και μετά ζήτησε βοήθεια από ντελιβερά – «Αμυνόμουν», είπε στους αστυνομικούς

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Ένας 36χρονος διευθυντής εστιατορίου στη Φλόριντα συνελήφθη και κατηγορείται για φόνο δευτέρου βαθμού με χρήση όπλου, καθώς φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη μητέρα του μέσα στο διαμέρισμά του, στον 47ο όροφο πολυκατοικίας στο Μαϊάμι. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τις αρχές, κατέβηκε στο λόμπι, πλησίασε μια διανομέα φαγητού και της ζήτησε να καλέσει το 911, δηλαδή τη γραμμή πρώτων βοηθειών.

Ο Στέφανο Κρεμάσκο Σίσερο, 36 ετών, συνελήφθη λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου στο συγκρότημα διαμερισμάτων Solitair Brickell Apartments, όπου φέρεται να σημειώθηκε η φονική επίθεση.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για φόνο δευτέρου βαθμού με όπλο, σε σχέση με τον θάνατο της μητέρας του.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Μαϊάμι, η Κένια Φαλάτ, δήλωσε ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν πως πρόκειται για «μεμονωμένο» περιστατικό που πιθανότατα συνδέεται με ενδοοικογενειακή υπόθεση.

Ζήτησε από διανομέα φαγητού να καλέσει το 911

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης που επικαλείται η Miami Herald, οι αστυνομικοί έφτασαν στην πολυκατοικία αφού ο Κρεμάσκο Σίσερο πλησίασε μία διανομέα φαγητού στο λόμπι και της ζήτησε να καλέσει τις πρώτες βοήθειες.

Η γυναίκα είπε στους αστυνομικούς ότι είχε φτάσει στο κτίριο για να παραδώσει μία παραγγελία, όταν ο 36χρονος, που βρισκόταν στο λόμπι, της άνοιξε την πόρτα και της ζήτησε να τηλεφωνήσει στο 911.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο ίδιος έκανε την κλήση και στη συνέχεια της έδωσε το κινητό του τηλέφωνο.

Η διανομέας μίλησε με τον τηλεφωνητή του κέντρου έκτακτης ανάγκης και επιχείρησε να επιστρέψει το κινητό στον Κρεμάσκο Σίσερο, όμως εκείνος αρνήθηκε να το πάρει πίσω.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, η γυναίκα τους παρέδωσε το τηλέφωνο.

«Αμυνόμουν», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς

Οι αστυνομικοί μίλησαν στη συνέχεια με τον 36χρονο μέσα στο συγκρότημα. Σύμφωνα με το ένταλμα, εκείνος φέρεται να τους είπε: «Αμυνόμουν».

Οι αρχές ανέβηκαν στο διαμέρισμά του στον 47ο όροφο, όπου βρήκαν τη μητέρα του πίσω από την πόρτα της εισόδου, αναφέρει το WSVN.

Η γυναίκα ήταν, σύμφωνα με τις αρχές, σε λίμνη αίματος και έφερε πολλαπλά τραύματα που παρέπεμπαν σε μαχαιριές.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης μέσα στο διαμέρισμα αρκετά μαχαίρια κουζίνας με υπολείμματα αίματος.

Η μητέρα του είχε ταξιδέψει από το Μεξικό

Οι ερευνητές επικοινώνησαν και με τη σύζυγο του Κρεμάσκο Σίσερο, η οποία βρισκόταν στο Παρίσι την ώρα του περιστατικού.

Σύμφωνα με το ένταλμα, η γυναίκα είπε στις αρχές ότι ο σύζυγός της και η μητέρα του, η οποία είχε έρθει για επίσκεψη από το Μεξικό, «δεν είχαν στενή σχέση» μετά το διαζύγιο των γονιών του.

Ο 36χρονος εργαζόταν ως διευθυντής λειτουργίας σε αργεντίνικο εστιατόριο. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ένταλμα, φέρεται να βρισκόταν «υπό μεγάλη πίεση» λόγω του ανοίγματος νέου εστιατορίου στην περιοχή Coconut Grove.

Τι έδειξαν οι κάμερες ασφαλείας

Οι κάμερες ασφαλείας του κτιρίου φέρεται να κατέγραψαν τον Κρεμάσκο Σίσερο και τη μητέρα του να επιστρέφουν στο διαμέρισμα περίπου στις 10:32 το βράδυ.

Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 4:26 τα ξημερώματα, το υλικό από τις κάμερες φέρεται να δείχνει τον 36χρονο να μπαίνει μόνος του στο ασανσέρ, με αιματοβαμμένα ρούχα και κρατώντας μαχαίρι. Η αστυνομία τον συνέλαβε λίγο αργότερα, αναφέρει το People.

Σύμφωνα με τα αρχεία των φυλακών της κομητείας Miami-Dade, ο Κρεμάσκο Σίσερο τελεί επίσης υπό δέσμευση από τις μεταναστευτικές αρχές.