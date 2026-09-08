Τραγωδία στην Τουρκία: Νεκρή 3χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μπροστά στα μάτια της μητέρας της – ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ανείπωτη τραγωδία στην Τουρκία, με ένα κοριτσάκι να βρίσκει τραγικό θάνατο όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Εσκισεχίρ.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου στη γειτονιά Vişnelik της περιοχής Odunpazarı. Ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 40χρονη χτύπησε την 3χρονη, η οποία προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο με τη μητέρα της.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρα. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι, το οποίο στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η 3χρονη υπέκυψε στα τραύματά της.

Η στιγμή του τροχαίου καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας της περιοχής. Το βίντεο δείχνει το αυτοκίνητο να χτυπά την 3χρονη, η οποία διέσχιζε τον δρόμο με τη μητέρα της, η οποία ουρλιάζει βλέποντας το κοριτσάκι της να παρασύρεται από το ΙΧ.

Δείτε βίντεο – ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:

Στη φυλακή η οδηγός

Μετά το δυστύχημα, η 40χρονη οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη από την αστυνομία, παραπέμφθηκε στο δικαστήριο, το οποίο της άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και αποφάσισε να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Η εισαγγελία και η οικογένεια της 3χρονης άσκησαν έφεση κατά της απόφασης. Η έφεση ανέφερε ότι, λαμβάνοντας υπόψη το βιντεοληπτικό υλικό, την έκθεση της Αστυνομίας για το τροχαίο, την νεκροψία, την έκθεση πραγματογνωμοσύνης και άλλα στοιχεία της δικογραφίας, τα μέτρα δικαστικού ελέγχου ήταν ανεπαρκή και η 40χρονη έπρεπε να συλληφθεί. Το Πρωτοδικείο του Εσκισεχίρ έκανε δεκτή την έφεση, επικαλούμενη την ύπαρξη συγκεκριμένων στοιχείων που υποδηλώνουν ισχυρή υποψία ενοχής και την ανεπάρκεια των μέτρων δικαστικού ελέγχου. Η εντολή κατ’ οίκον περιορισμού κατά της οδηγού άρθηκε και εκδόθηκε νέο ένταλμα σύλληψης. Η 40χρονη συνελήφθη, εμφανίστηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου, όπου έδωσε εκ νέου κατάθεση, και τελικά οδηγήθηκε στη φυλακή.