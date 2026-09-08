Ουκρανία: Ο Ζελένσκι επιδιώκει άμεση συνάντηση με τον Τραμπ μετά τη «φρικτή επίθεση» στο Κίεβο – Νέο ρωσικό σφυροκόπημα με νεκρούς και ζημιές

Συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αργότερα αυτόν τον μήνα επιδιώκει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι, με στόχο την εξασφάλιση ενός πακέτου αντιαεροπορικής θωράκισης ενόψει χειμώνα για την αντιμετώπιση των ρωσικών βαλλιστικών πληγμάτων, όπως δήλωσε ο ίδιος έπειτα από νέα επίθεση στην πρωτεύουσα, Κίεβο.

«Υπολογίζω να συναντήσω τον Πρόεδρο Τραμπ το δεύτερο δεκαήμερο αυτού του μήνα για να εγείρω το θέμα αυτό», δήλωσε ο Ζελένσκι σε μηνύματά του σε δημοσιογράφους.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές της επιθέσεις στην Ουκρανία, ενώ το Κίεβο αντιμετωπίζει κρίσιμη έλλειψη σε αποθέματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Οι αμερικανικές ειρηνευτικές πρωτοβουλίες

Ο Ουκρανός Πρόεδρος σημείωσε εξάλλου ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές για την ειρήνη παρουσίασαν διάφορες «αξιόλογες ιδέες» για να συζητηθούν κατά τη διάρκεια συνομιλιών για το πώς να δοθεί τέλος στον πόλεμο.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ επισκέφθηκαν τη Ρωσία και την Ουκρανία το Σαββατοκύριακο.

Προοπτική τριμερούς συνάντησης τον Σεπτέμβριο

Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε εξάλλου ότι υπολογίζει σε συνομιλίες ανάμεσα στην Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, μετά την επίσκεψη στη Μόσχα και το Κίεβο των απεσταλμένων του Αμερικανού Προέδρου, με στόχο να ξαναρχίσουν διπλωματικές διαπραγματεύσεις οι οποίες έχουν ανασταλεί για μήνες.

«Θα καταβάλλουμε όλοι μας προσπάθειες για να προετοιμάσουμε και να διευκολύνουμε τη διεξαγωγή μιας τριμερούς συνάντησης ανάμεσα στην Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ. Αν όλες οι πλευρές συγκατατεθούν σε αυτήν, θα θέλαμε επίσης αυτή να διεξαχθεί αυτό το φθινόπωρο, ίσως ήδη τον Σεπτέμβριο. Όσο το συντομότερο τόσο το καλύτερο», σημείωσε.

Πιθανοί τόποι διεξαγωγής και ατζέντα

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους μέσω WhatsApp, ότι η επόμενη τριμερής συνάντηση θα μπορούσε να φιλοξενηθεί από την Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ελβετία ή άλλες χώρες.

Επίσης δήλωσε ότι αναμένει να συζητηθούν εκεί μεταξύ άλλων το θέμα των μεταφορών σιτηρών και των ενεργειακών υποδομών.

«Φρικτή επίθεση» στο Κίεβο

Ο Ουκρανός Πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι η Ρωσία έπληξε κρίσιμης σημασίας υποδομές στην περιφέρεια του Κιέβου κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μια «φρικτή επίθεσή» της, όπως κατήγγειλε ο υπουργός Εξωτερικών, Αντρέι Σιμπίχα, στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας αμέσως μετά την επίσκεψη Αμερικανών απεσταλμένων που είχε στόχο την επανέναρξη των διπλωματικών προσπαθειών για να δοθεί τέλος στη σύγκρουση.

«Μόλις αποχώρησαν οι ειρηνευτικοί απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου, ο Πούτιν εξαπέλυσε νέα μαζική και φρικτή επίθεση εναντίον του Κιέβου, προκαλώντας ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και τουλάχιστον δύο θανάτους», κατήγγειλε ο Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτησή του στο X.

The moment the US President’s peace envoys left, Putin launched another massive, horrific attack against Kyiv, damaging residential areas and killing at least two people. His ballistic missiles speak louder than his words on diplomacy. Strike after strike on residential… pic.twitter.com/UwiW5LChf7 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 8, 2026



«Οι βαλλιστικοί του πύραυλοι μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια του για τη διπλωματία», πρόσθεσε, καλώντας τους συμμάχους της Ουκρανίας να εντείνουν την πίεση στη Μόσχα, όπως και να παράσχουν συστήματα αναχαίτισης για την κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων, καθώς τα αποθέματα του Κιέβου σε τέτοια συστήματα μειώνονται σε κρίσιμα επίπεδα.

«Ήταν μια σύνθετη επίθεση κατά την οποία οι Ρώσοι προσπάθησαν να σχεδιάσουν την πρόκληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης βλάβης σε ζωές – βαλλιστικοί πύραυλοι, (πύραυλοι) κρουζ και πύραυλοι κατά πλοίων, και αεριωθούμενα (μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα) ‘σαχίντ’», σημείωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X.



Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πυρκαγιές προκλήθηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα καθώς η Ρωσία ξανάρχισε νωρίς σήμερα το πρωί τις αεροπορικές της επιδρομές με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πυραύλους στο Κίεβο, ύστερα από μια σύντομη παύση τους για την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ με στόχο μια ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι άλλοι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη, ενώ από την πτώση συντριμμιών προκλήθηκαν πυρκαγιές σε πενταώροφο κτίριο διαμερισμάτων και τριώροφο συγκρότημα κατοικιών.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, από την επίθεση προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε τουλάχιστον 14 πολυώροφα κτίρια, έναν κοιτώνα, ένα σχολείο, μια κλινική, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις.



Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε δεκάδες πυραύλους και 166 drones στην Ουκρανία κατά την επίθεσή της στη διάρκεια της νύχτας, στόχος της οποίας ήταν κυρίως η περιοχή γύρω από την πρωτεύουσα και η νότια περιφέρεια της Οδησσού.

Σε ανάρτησή της στο Telegram η ουκρανική πολεμική αεροπορία διευκρίνισε ότι κατέρριψε 142 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, 31 από 32 πυραύλους κρουζ και 2 βαλλιστικούς πυραύλους.

Η ίδια πηγή δεν αποκάλυψε πόσοι βαλλιστικοί πύραυλοι χρησιμοποιήθηκαν κατά την επίθεση.



Ρωσικά ειδησεογραφικά δίκτυα μετέδωσαν επικαλούμενα ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας ότι η Μόσχα έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο Κίεβο και την γύρω περιοχή του, όπως και στο λιμάνι Τσορνομόρσκ στη Μαύρη Θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ