Κουτεντάκης στον Realfm 97,8: Στην παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ υπάρχει ένα στοιχείο αναπτυξιακής μεταφυσικής – Τι είπε για την πατριωτική εισφορά

Για το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης μίλησε ο τομεάρχης Οικονομικών του κόμματος Φραγκίσκος Κουτεντάκης, στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα, ενώ παράλληλα σχολίασε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Ξεκινώντας, ο κ. Κουτεντάκης ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ είναι πολύ συγκεκριμένο, συνολικού ύψους 7,5 δισ. ευρώ. «Είμαστε οι μόνοι που παρουσιάσαμε τόσο αναλυτικό δημοσιονομικό πρόγραμμα. Έχουμε έναν αρχικό χώρο 5,6 δισ. σε βάθος τετραετίας, τον αυξάνουμε κατά 2 δισ. με τα νέα φορολογικά μέτρα στα μερίσματα, στα ακίνητα κτλ. Πάμε λοιπόν περίπου στα 7,5 δισ. Και αυτό είναι το συνολικό μας πακέτο που αφορά και στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και τις φορολογικές ελαφρύνσεις και μια σειρά από παρεμβάσεις, οι οποίες επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία», τόνισε και πρόσθεσε:

«Η κοστολόγηση που έκανε η κυβέρνηση ήταν καθαρή λαθροχειρία. Δηλαδή, άλλα μέτρα ανακοινώσαμε εμείς, άλλα μέτρα κοστολόγησε το κυβερνητικό επιτελείο, το κομματικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρουμε και ποιος τα κοστολόγησε, δεν είναι και πολύ σαφές»

«Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο ως ανεξάρτητος δημοσιονομικός φορέας έχει αναλάβει να κοστολογεί τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων. Και αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει από 1η Νοέμβριου του 2026. Εμείς έχουμε δεσμευτεί πολλές φορές ότι θα καταθέσουμε το δικό μας πρόγραμμα για κοστολόγηση. Η Ν.Δ. δεν το έχει κάνει ακόμα αυτό, δεν έχει δεσμευτεί για κάτι τέτοιο» σημείωσε ακόμη.

Για την πατριωτική εισφορά

Σχετικά με την πατριωτική εισφορά διευκρίνισε: «Αυτό αφορά στην περιουσία, δεν αφορά στο εισόδημα, είναι άλλο πράγμα το εισόδημα και άλλο πράγμα η περιουσία, νομίζω είναι σαφές, μόνο ο κ. Σκέρτσος δεν το έχει καταλάβει από ό,τι διάβασα σε ένα κείμενό του. Αφορά στην καθαρή περιουσία για την ακρίβεια -αφαιρούνται δηλαδή χρέη και τέτοιου είδους υποχρεώσεις- του πλουσιότερου 1% των Ελλήνων πολιτών. Είναι πολύ συγκεκριμένο το σκεπτικό».

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι τα χρήματα των πραγματικά πλουσίων είναι δύσκολα ανιχνεύσιμα, καθώς είναι για παράδειγμα σε εξωχώριες εταιρείες και χρηματιστήρια του εξωτερικού, ο κ. Κουτεντάκης υποστήριξε ότι υπάρχουν τρόποι να εντοπιστούν.

«Το κράτος δεν είναι αδύναμο, ούτε κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Πράγματι, ειδικά τα πολύ υψηλά εισοδήματα και περιουσίες έχουν βρει διάφορα εργαλεία ώστε να αποφεύγουν την ανίχνευση. Σήμερα καταγράφεται μόνο η ακίνητη περιουσία. Άλλου είδους περιουσιακά στοιχεία χρηματο-οικονομικού τύπου –μετοχές, ομόλογα, καταθέσεις κλπ δεν καταγράφονται -σε επίπεδο φυσικών προσώπων γιατί αυτούς αφορά. Δεν είναι πάντως κάποια καινοτομία, είναι κάτι που συζητιέται και έχει εφαρμοστεί σε χώρες», υπογράμμισε.

Για τις αυξήσεις στις αποδοχές γιατρών, νοσηλευτών και δασκάλων

Ερωτηθείς για τις αυξήσεις στις αποδοχές γιατρών, νοσηλευτών και δασκάλων που προτείνει η ΕΛΑΣ, σχολίασε: «Αυτό το έχουμε δημοσιοποιήσει γραπτώς στο δημοσιονομικό μας πρόγραμμα. Τα ποσά δηλαδή κάθε μέτρου, όχι μόνο των αυξήσεων της μισθολογικής μεταρρύθμισης σε κάποιες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, στους υγειονομικούς και στους εκπαιδευτικούς συγκεκριμένα, τις έχουμε αποτυπώσει πολύ ρητά στο πρόγραμμά μας. Δεν είναι κάτι δηλαδή που παραμένει θολό. Για παράδειγμα, οι αυξήσεις στους γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπούς εργαζόμενους στη δημόσια υγεία, στην πλήρη ανάπτυξη του μέτρου -γιατί έχει σταδιακή εφαρμογή- φτάνει τα 900 εκατομμύρια ετησίως. Ενώ, οι αυξήσεις στους εκπαιδευτικούς φτάνουν τα 840 εκατομμύρια σε πλήρη ανάπτυξη».

«Δεν δίνουμε αυτές τις αυξήσεις, γιατί έχουμε κάποια εκλογική λογική. Δίνουμε λεφτά σε αυτή την κατηγορία για να μας ψηφίσει. Δίνουμε λεφτά σε αυτές τις κατηγορίες ακριβώς γιατί πιστεύουμε πως θα τους δώσουμε κίνητρα ώστε να παρέχουν και καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες σε όλο το κοινωνικό σύνολο. Εμάς αυτό είναι το σκεπτικό μας. Δεν το κάνουμε επειδή τους συμπαθούμε ή προσπαθούμε να τους χαϊδέψουμε τα αυτιά», συμπλήρωσε.

Ο κ. Κουτεντάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κάνει συνεχή επίκληση στο παρελθόν και χρησιμοποιεί αλχημείες για να παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα για το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ.

Στην επισήμανση του Νίκου Χατζηνικολάου ότι δεν υπάρχει παραγραφή στο πολιτικό παρελθόν, συμφώνησε, υπενθυμίζοντας: «Δεν υπάρχει παραγραφή όταν ο κ. Μητσοτάκης το 2019 στη ΔΕΘ δεσμεύονταν για μείωση του ΦΠΑ και των δύο συντελεστών. Το 24% να γίνει 22% και το 13% να γίνει 11%».

“Υπάρχει ένα στοιχείο αναπτυξιακής μεταφυσικής”

«Στη γενικότερη παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ -και στην ομιλία και στη συνέντευξη Τύπου- υπάρχει ένα στοιχείο αναπτυξιακής μεταφυσικής. Συγκράτησα τρία πράγματα από τις εξαγγελίες του. Για το 2030, σε βάθος τετραετίας. Τρεις στόχους. Η ανάπτυξη να είναι πάνω από 2% κάθε χρόνο, η ανεργία να πέσει κάτω από 6% το 2030 και οι επενδύσεις να φτάσουν πάνω από το 20% του ΑΕΠ το 2030. Ήταν χαρακτηριστικά σημεία των εξαγγελιών του. Ωραία είναι όλα αυτά μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα και εδώ υπάρχει και η μεταφυσική. Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πρόγραμμα 2026-2029 που έχει καταθέσει η ίδια η κυβέρνηση, όχι κάποιος άλλος, λέει άλλα πράγματα, έχει εντελώς διαφορετικές προβλέψεις», τόνισε ο κ. Κουτεντάκης.

Χαρακτηριστικά, όπως είπε, «ο ρυθμός μεγέθυνσης του 2029 θα είναι στο 1,3%, η ανεργία του 2029 θα είναι στο 7,9% και οι επενδύσεις θα είναι στο 18% του ΑΕΠ».

«Έρχεται λοιπόν και βάζει εντελώς διαφορετικούς στόχους, πολύ πιο πάνω από τις επίσημες προβλέψεις της ίδιας της κυβέρνησης και δεν εξηγεί από πού θα προκύψουν όλα αυτά.

Ποιες επενδύσεις, ποια αύξηση παραγωγικότητας, ποιες εξαγωγές, τι θα είναι αυτό δηλαδή που μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, θα φέρει αυτή την υπέρβαση των υφιστάμενων προβλέψεων. Εδώ υπάρχει μια μεταφυσική. Είναι αναπτυξιακή μεταφυσική.

Μόνο και μόνο δηλαδή ότι αφού τα εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός θα γίνουν με κάποιο μαγικό τρόπο. Καλό πράγμα η αισιοδοξία, δεν λέω, αλλά δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει και να εξηγήσει από κυβερνητικής πλευράς για ποιον λόγο οι προβλέψεις αναθεωρούνται τόσο δραματικά προς τα πάνω. Επειδή το εξήγγειλε, δεν νομίζω ότι είναι επαρκής εξήγηση. Όσον αφορά τώρα στα δημοσιονομικά έχουμε ένα άλλο πρόβλημα εδώ πέρα. Ότι υπάρχει μια ασάφεια ανάμεσα στο ποια από αυτά τα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός είναι πραγματικά νέα μέτρα, δηλαδή θα νομοθετηθούν από εδώ και πέρα και ποια είναι ήδη θεσμοθετημένα. Δεν είναι πάντα καθαρή αυτή η διάκριση» υπογράμμισε ο τομεάρχης Οικονομικών.

«Έρχεται και λέει θα δώσω 400 ευρώ σε κάθε συνταξιούχο άνω των 65. Αυτό δεν είναι καινούριο μέτρο ακριβώς. Γιατί και το 2025 είχε δώσει 250 ευρώ σε κάθε συνταξιούχο και ήδη είχε αποφασίσει να δώσει 300 ευρώ σε κάθε συνταξιούχο το 2026. Η νέα παρέμβαση είναι η αύξηση κατά 100 ευρώ αυτού του επιδόματος. Εδώ υπάρχει μια λογιστική ασάφεια, αν θέλετε. Τι είναι καινούριο και τι είναι ήδη θεσμοθετημένο» συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς εάν θεωρεί θετικό κάποιο από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, απάντησε: «Τα μέτρα που εξαγγέλλει κανείς στη ΔΕΘ είναι θετικά. Κάποιες μειώσεις φόρων, κάποιες αυξήσεις δαπανών. Να πει κανείς ότι είναι κακό πράγμα; Όχι. Το θέμα είναι όμως κατά πόσο αυτά διατυπώνονται με έναν σαφή τρόπο, ώστε να μπορεί κανείς να τα κοστολογήσει και να τα μετρήσει.

Και αφετέρου, και εδώ νομίζω είναι το πιο σημαντικό αυτό που σας είπα προηγουμένως, κατά πόσο στηρίζονται σε προβλέψεις που έχουν κάποια βάση και δεν είναι μεταφυσικές».