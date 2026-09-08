Στο Ελ Αλαμέιν ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Η ατζέντα της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Αλ Σίσι

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Στο Ελ Αλαμέιν βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση, με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η τριμερής συνάντηση Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου, με τη συμμετοχή του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Έπειτα από την ολοκλήρωση των συναντήσεων, αναμένονται οι δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών, θα βρεθούν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου, οι οποίες, έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές, αναμένεται να συζητήσουν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή.