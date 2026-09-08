Μελίνα Ασλανίδου- Χρήστος Μενιδιάτης: Με κέφι στη φωτογράφιση πριν την πρεμιέρα τους- ΒΙΝΤΕΟ

Η Μελίνα Ασλανίδου, ο Χρήστος Μενιδιάτης και ο Παναγιώτης Μαύρος πραγματοποίησαν μια φωτογράφιση με εξαιρετική διάθεση και χημεία, εν όψει της επερχόμενης μουσικής τους συνύπαρξης στο «THEAMA». Η καλή συνεργασία και η ανυπομονησία των τριών καλλιτεχνών για την έναρξη των εμφανίσεών τους είναι διάχυτη, υποσχόμενη μια δυνατή παρουσία στη νυχτερινή διασκέδαση.

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Μελίνα Ασλανίδου - Χρήστος Μενιδιάτης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η καλή συνεργασία και η εξαιρετική διάθεση μεταξύ της Μελίνας Ασλανίδου, του Χρήστου Μενιδιάτη και του Παναγιώτη Μαύρου ήταν εμφανής στη φωτογράφιση. Η χαλαρή ατμόσφαιρα αποκάλυψε την όμορφη χημεία τους πριν ακόμα ανέβουν στη σκηνή.
  • Γέλια, πειράγματα και πολλή ανυπομονησία διαμόρφωσαν το κλίμα εν όψει της πολυαναμενόμενης μουσικής τους συνύπαρξης στο «THEAMA».
  • Η ανυπομονησία των τριών καλλιτεχνών για την έναρξη των εμφανίσεών τους είναι πλέον διάχυτη, με τη Μελίνα Ασλανίδου και τον Χρήστο Μενιδιάτη να υποδέχονται τον viral ερμηνευτή, Παναγιώτη Μαύρο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η καλή συνεργασία από τη φωτογράφιση φαίνεται και αν κρίνουμε από τη διάθεση των δυο τραγουδιστών όλα δείχνουν πως μια δυνατή συνύπαρξη έρχεται στη νυχτερινή διασκέδαση.

Της Νάντιας Ρηγάτου 

Γέλια, πειράγματα, μουσική, φώτα, «κλικ» και πολλή ανυπομονησία  διαμόρφωσαν το κλίμα στη φωτογράφιση της Μελίνας Ασλανίδου, του Χρήστου Μενιδιάτη και του Παναγιώτη Μαύρου εν όψει της πολυαναμενόμενης μουσικής τους συνύπαρξης στο «THEAMA».

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά ήταν εμφανές πως η διάθεση μεταξύ τους ήταν εξαιρετική, με τα χαμόγελα να πρωταγωνιστούν στα backstage.

Ανάμεσα στα φωτογραφικά κλικ, οι τρεις καλλιτέχνες έδειξαν να απολαμβάνουν ιδιαίτερα τη διαδικασία, δημιουργώντας αυθόρμητες και όμορφες στιγμές.

 

Η χαλαρή ατμόσφαιρα και η καλή τους διάθεση μετέτρεψαν μια… βαρετή διαδικασία σε μια ιδιαίτερη στιγμή που απήλαυσαν άπαντες, αποκαλύπτοντας παράλληλα την όμορφη χημεία που υπάρχει μεταξύ τους, πριν ακόμα ανέβουν στη σκηνή!

Η ανυπομονησία των τριών καλλιτεχνών, για την έναρξη των εμφανίσεών τους, είναι πλέον διάχυτη, με τη Μελίνα Ασλανίδου και τον Χρήστο Μενιδιάτη, δύο κορυφαίους και ιδιαίτερα αγαπητούς καλλιτέχνες της γενιάς τους, που έχουν αφήσει το δικό τους ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική, να υποδέχονται τον viral ερμηνευτή, Παναγιώτη Μαύρο, που τα τελευταία χρόνια ξεσηκώνει το κοινό στα live του, απογειώνοντας νησιώτικα και λαϊκά τραγούδια!

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