Μελίνα Ασλανίδου- Χρήστος Μενιδιάτης: Με κέφι στη φωτογράφιση πριν την πρεμιέρα τους- ΒΙΝΤΕΟ

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Η καλή συνεργασία από τη φωτογράφιση φαίνεται και αν κρίνουμε από τη διάθεση των δυο τραγουδιστών όλα δείχνουν πως μια δυνατή συνύπαρξη έρχεται στη νυχτερινή διασκέδαση.

Της Νάντιας Ρηγάτου

Γέλια, πειράγματα, μουσική, φώτα, «κλικ» και πολλή ανυπομονησία διαμόρφωσαν το κλίμα στη φωτογράφιση της Μελίνας Ασλανίδου, του Χρήστου Μενιδιάτη και του Παναγιώτη Μαύρου εν όψει της πολυαναμενόμενης μουσικής τους συνύπαρξης στο «THEAMA».

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά ήταν εμφανές πως η διάθεση μεταξύ τους ήταν εξαιρετική, με τα χαμόγελα να πρωταγωνιστούν στα backstage.

Ανάμεσα στα φωτογραφικά κλικ, οι τρεις καλλιτέχνες έδειξαν να απολαμβάνουν ιδιαίτερα τη διαδικασία, δημιουργώντας αυθόρμητες και όμορφες στιγμές.

Η χαλαρή ατμόσφαιρα και η καλή τους διάθεση μετέτρεψαν μια… βαρετή διαδικασία σε μια ιδιαίτερη στιγμή που απήλαυσαν άπαντες, αποκαλύπτοντας παράλληλα την όμορφη χημεία που υπάρχει μεταξύ τους, πριν ακόμα ανέβουν στη σκηνή!