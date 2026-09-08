Ξεσπά η Δώρα Χρυσικού: «Παρουσιάζουν ως πραγματικό ένα ανύπαρκτο γεγονός» – Η διάψευση για την υγεία της

Η Δώρα Χρυσικού διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσιεύματα που την εμφάνιζαν να αντιμετωπίζει εκ νέου πρόβλημα υγείας, τονίζοντας ότι οι σχετικές πληροφορίες και οι εικόνες που κυκλοφόρησαν είναι ψευδείς και δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη. Η ηθοποιός έχει αναθέσει τον νομικό χειρισμό της υπόθεσης στη δικηγόρο της και καλεί σε άμεση αφαίρεση του περιεχομένου.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

Δώρα Χρυσικού
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κατηγορηματικά διαψεύδει η Δώρα Χρυσικού δημοσιεύματα που την εμφάνιζαν να αντιμετωπίζει εκ νέου πρόβλημα υγείας και να υποβάλλεται σε θεραπεία.
  • Η ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι οι πληροφορίες είναι απολύτως ψευδείς, ενώ έκανε λόγο για κατασκευασμένες ή ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
  • Η Δώρα Χρυσικού γνωστοποίησε ότι έχει ήδη αναθέσει τον νομικό χειρισμό της υπόθεσης και κάλεσε ιστοσελίδες και μέσα ενημέρωσης να αφαιρέσουν άμεσα το περιεχόμενο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Κατηγορηματικά διαψεύδει η Δώρα Χρυσικού δημοσιεύματα που τις τελευταίες ημέρες την εμφάνιζαν να αντιμετωπίζει εκ νέου πρόβλημα υγείας και να υποβάλλεται σε θεραπεία.

Η ηθοποιός, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεκαθάρισε ότι οι συγκεκριμένες πληροφορίες είναι απολύτως ψευδείς, ενώ έκανε λόγο και για κατασκευασμένες ή ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες που δημιουργούν την εντύπωση ότι πρόκειται για πρόσφατο φωτογραφικό υλικό. Όπως ανέφερε, οι εικόνες που κυκλοφόρησαν έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Η Δώρα Χρυσικού υπενθύμισε ότι στο παρελθόν είχε επιλέξει να μιλήσει δημόσια για τη δική της περιπέτεια υγείας, προκειμένου να στηρίξει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες δυσκολίες. Τόνισε, ωστόσο, ότι αυτή η επιλογή δεν αποτελεί άδεια για τη δημιουργία και διάδοση ψευδών ειδήσεων σχετικά με την υγεία της.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα δημοσιεύματα προκάλεσαν αναστάτωση στην ίδια, την οικογένεια και το περιβάλλον της και γνωστοποίησε ότι έχει ήδη αναθέσει τον νομικό χειρισμό της υπόθεσης στη δικηγόρο της.

Τέλος, κάλεσε ιστοσελίδες, μέσα ενημέρωσης και λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα που αναπαρήγαγαν το συγκεκριμένο περιεχόμενο να το αφαιρέσουν άμεσα, προειδοποιώντας ότι στο εξής θα κινηθεί με κάθε νόμιμο μέσο απέναντι σε αντίστοιχες δημοσιεύσεις.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dora Chrysikou (@dorachrysikou)

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ