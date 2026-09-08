Ξεσπά η Δώρα Χρυσικού: «Παρουσιάζουν ως πραγματικό ένα ανύπαρκτο γεγονός» – Η διάψευση για την υγεία της

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Κατηγορηματικά διαψεύδει η Δώρα Χρυσικού δημοσιεύματα που τις τελευταίες ημέρες την εμφάνιζαν να αντιμετωπίζει εκ νέου πρόβλημα υγείας και να υποβάλλεται σε θεραπεία.

Η ηθοποιός, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεκαθάρισε ότι οι συγκεκριμένες πληροφορίες είναι απολύτως ψευδείς, ενώ έκανε λόγο και για κατασκευασμένες ή ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες που δημιουργούν την εντύπωση ότι πρόκειται για πρόσφατο φωτογραφικό υλικό. Όπως ανέφερε, οι εικόνες που κυκλοφόρησαν έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Η Δώρα Χρυσικού υπενθύμισε ότι στο παρελθόν είχε επιλέξει να μιλήσει δημόσια για τη δική της περιπέτεια υγείας, προκειμένου να στηρίξει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες δυσκολίες. Τόνισε, ωστόσο, ότι αυτή η επιλογή δεν αποτελεί άδεια για τη δημιουργία και διάδοση ψευδών ειδήσεων σχετικά με την υγεία της.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα δημοσιεύματα προκάλεσαν αναστάτωση στην ίδια, την οικογένεια και το περιβάλλον της και γνωστοποίησε ότι έχει ήδη αναθέσει τον νομικό χειρισμό της υπόθεσης στη δικηγόρο της.

Τέλος, κάλεσε ιστοσελίδες, μέσα ενημέρωσης και λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα που αναπαρήγαγαν το συγκεκριμένο περιεχόμενο να το αφαιρέσουν άμεσα, προειδοποιώντας ότι στο εξής θα κινηθεί με κάθε νόμιμο μέσο απέναντι σε αντίστοιχες δημοσιεύσεις.