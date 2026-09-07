Χαμός με σταρ του «Harry Potter» για ρατσιστικό σχόλιο σε παρουσιαστή – «Ώρα να χάσει τον τίτλο του “εθνικού θησαυρού”»

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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Βρετανία η Μίριαμ Μάργκολις, γνωστή στο ευρύ κοινό από τον ρόλο της καθηγήτριας Σπράουτ στις ταινίες «Harry Potter», έπειτα από σχόλιο που έκανε στον αέρα του ITV για το χρώμα του δέρματος του παρουσιαστή Άντι Πίτερς. Ο δημοσιογράφος Πιρς Μόργκαν έφτασε μάλιστα στο σημείο να ζητήσει να πάψει να αποκαλείται «εθνικός θησαυρός».

Η 85χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα στην πρωινή εκπομπή This Morning, όπου ρώτησε τον 56χρονο Άντι Πίτερς για τη φυλετική καταγωγή των γονιών του και χρησιμοποίησε έναν παλαιό, προσβλητικό αμερικανικό χαρακτηρισμό για μαύρους ανθρώπους με ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα.

Η Μάργκολις χρησιμοποίησε τον παρωχημένο και προσβλητικό φυλετικό όρο “high yalla” για να περιγράψει το χρώμα του δέρματος του παρουσιαστή.

Το περιστατικό σημειώθηκε αφού η Μάργκολις είχε μιμηθεί τη βορειοϊρλανδική προφορά της συμπαρουσιάστριας Κριστίν Λάμπαρντ.

Όταν η ηθοποιός άφησε να εννοηθεί ότι ο Πίτερς ήταν μεικτής καταγωγής, εκείνος έσπευσε να τη διορθώσει.

«Όχι, όχι, όχι, και οι δύο γονείς μου είναι μαύροι», της απάντησε.

«Αρχίζουν να αγχώνονται τώρα»

Καθώς η συζήτηση εξελισσόταν, ο Πίτερς έβαλε το χέρι στο ακουστικό του, μέσω του οποίου επικοινωνούσε με τους παραγωγούς της εκπομπής, και σχολίασε: «Αρχίζουν να αγχώνονται τώρα».

Η Μάργκολις απάντησε ότι το βιβλίο της αφορά τη συμπερίληψη, λέγοντας: «Μην αγχώνεστε, τους καλωσορίζουμε όλους».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν κάποιοι που θα έπρεπε να πεταχτούν έξω, αλλά δεν πρόκειται να πω ποιοι είναι. Θα πρέπει να διαβάσετε το βιβλίο για να το μάθετε».

Πιρς Μόργκαν: «Ώρα να χάσει τον τίτλο του “εθνικού θησαυρού”»

Η τοποθέτηση της ηθοποιού προκάλεσε αντιδράσεις, με τον Πιρς Μόργκαν να εξαπολύει σφοδρή επίθεση εναντίον της.

«Θεέ μου… ήρθε η ώρα αυτή -ο “εθνικός θησαυρός”- να χάσει τον τίτλο της», έγραψε ο Βρετανός δημοσιογράφος, αναφέρει το Oxford Mail.

Ο χαρακτηρισμός «national treasure» δεν αποτελεί επίσημο τίτλο, αλλά χρησιμοποιείται στη Βρετανία για ιδιαίτερα αγαπητές και αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της δημόσιας ζωής.

Η εξήγηση της Μάργκολις

Μετά τις αντιδράσεις, η Μίριαμ Μάργκολις υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει τον Άντι Πίτερς. «Δεν ήθελα να φέρω σε δύσκολη θέση ή να πληγώσω τον Άντι, γιατί φαίνεται πολύ συμπαθητικός», ανέφερε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι δεν τον είχε συναντήσει ξανά και δεν γνώριζε ποιος ήταν πριν από την εμφάνισή της στην εκπομπή.

«Δεν ήξερα ότι ήταν μαύρος μέχρι να τον δω. Όταν βλέπεις κάποιον, φυσικά καταλαβαίνεις ότι είναι μαύρος. Ήθελα να μάθω τι σκέφτεται γι’ αυτό, επειδή αυτό είναι που με ενδιαφέρει», δήλωσε.

Η ηθοποιός του «Harry Potter» εξήγησε ότι ήθελε να μάθει πώς αισθάνεται ο Άντι για τη φυλετική του ταυτότητα.

«Πώς αισθάνονται οι μαύροι άνθρωποι; Πώς αισθάνονται οι άνθρωποι με καφέ δέρμα; Πώς αισθάνονται οι παχύσαρκοι άνθρωποι;» συνέχισε. «Όλοι μας αισθανόμαστε κάτι για το ποιοι είμαστε, για το πώς μας βλέπουν οι άλλοι και για το τι πιστεύουν για εμάς.»