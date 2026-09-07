Γαλλία: Πατέρας και γιος σκοτώθηκαν σε φρικτό τροχαίο με Lamborghini – Έτρεχαν με 200 χλμ./ώρα, το αυτοκίνητο κόπηκε στα δύο

Πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους σε ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Γαλλία, όταν η νοικιασμένη Lamborghini στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με ένα Volkswagen στον αυτοκινητόδρομο Α3. Το πολυτελές όχημα κόπηκε στα δύο και τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ οι γαλλικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους σε σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Γαλλία, όταν η νοικιασμένη Lamborghini στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο όχημα. Το πολυτελές αυτοκίνητο κόπηκε στα δύο και τυλίχθηκε στις φλόγες.
  • Το όχημα φέρεται να κινούνταν με ταχύτητα που πλησίαζε τα 200 χλμ./ώρα, αν και η εισαγγελία ανέφερε μόνο ότι κινούνταν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.
  • Στο άλλο όχημα επέβαιναν τέσσερα άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς η ζωή τους να διατρέχει κίνδυνο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους σε σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Γαλλία, όταν η νοικιασμένη Lamborghini Aventador στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο όχημα στον αυτοκινητόδρομο Α3, μεταξύ Ρομανβίλ και Μοντρέιγ, στο Σεν-Σεν-Ντενί. Το πολυτελές αυτοκίνητο κόπηκε στα δύο και τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ εικόνες από το δυστύχημα έκαναν τον γύρο των social media.

Σύμφωνα με το Actu17, το όχημα φέρεται να κινούνταν με ταχύτητα που πλησίαζε τα 200 χλμ./ώρα, πριν συγκρουστεί με ένα Volkswagen.

Ωστόσο, η εισαγγελία του Μπομπινί δεν επιβεβαίωσε τη συγκεκριμένη ταχύτητα, αναφέροντας μόνο ότι οι δύο επιβαίνοντες κινούνταν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.

Εκτοξεύτηκε από το όχημα ο πατέρας

Ο οδηγός, γεννημένος το 1963, εκτοξεύτηκε από τη Lamborghini κατά τη σύγκρουση.

Ο γιος του, γεννημένος το 1999, παρέμεινε μέσα στο όχημα και έχασε τη ζωή του όταν αυτό τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης ήταν τέτοια ώστε η Lamborghini κόπηκε στα δύο, χωρίς να αφήσει περιθώρια επιβίωσης στους δύο επιβαίνοντες.

Τέσσερις τραυματίες στο άλλο όχημα

Στο Volkswagen επέβαιναν τέσσερα άτομα. Το αυτοκίνητο ανατράπηκε και κατέληξε με την οροφή στο οδόστρωμα.

Και οι τέσσερις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Μετά το δυστύχημα, πολλά ερασιτεχνικά βίντεο κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία φαίνεται η πράσινη Lamborghini να έχει παραδοθεί στις φλόγες.

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας προσπάθησε να βοηθήσει

Σύμφωνα επίσης με το Actu17, αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα στον αυτοκινητόδρομο, έσπευσε στο σημείο και προσπάθησε να παρέμβει.

Παρά την προσπάθειά του, δεν μπόρεσε να βοηθήσει τους δύο άνδρες λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης και της φωτιάς.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις γαλλικές αρχές.

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