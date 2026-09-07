Politico: Ο Μασκ αποθεώνει το ακροδεξιό AfD, ο Τουσκ «κεραυνοβολεί» – «Ηλίθιοι ή προδότες όσοι πανηγυρίζουν»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η ιστορική εκλογική επίδοση της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στη Σαξονία-Άνχαλτ προκάλεσε πανηγυρισμούς στους συμμάχους της ευρωπαϊκής Δεξιάς και της άκρας Δεξιάς, αλλά και έντονες προειδοποιήσεις από Ευρωπαίους ηγέτες, όπως καταγράφει το Politico.

Το AfD συγκέντρωσε 43,8% των ψήφων και 39 από τις 83 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο, μένοντας μόλις τρεις έδρες μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία. Πρόκειται για το καλύτερο αποτέλεσμα που έχει καταγράψει ποτέ σε κρατιδιακές εκλογές και φέρνει ένα ακροδεξιό κόμμα πιο κοντά στη διακυβέρνηση γερμανικού κρατιδίου από οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη πολιτική δύναμη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μασκ: «Μπράβο» στο AfD

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, ο οποίος έχει στηρίξει επανειλημμένα το AfD τα τελευταία χρόνια, έσπευσε να πανηγυρίσει το αποτέλεσμα.

«Μπράβο!», έγραψε στο X, απαντώντας σε ανάρτηση της συμπροέδρου του κόμματος Άλις Βάιντελ για τον επικεφαλής υποψήφιο Ούλριχ Ζίγκμουντ.

Gut gemacht! — Elon Musk (@elonmusk) September 6, 2026

Ο Ζίγκμουντ ευχαρίστησε τον Μασκ για τη «στήριξή» του και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας, δηλώνοντας ότι αν το AfD αναλάβει την εξουσία στη Σαξονία-Άνχαλτ, η Γερμανία θα μπορούσε να γίνει ξανά «ένας τόπος στον οποίο αξίζει να επενδύει κανείς».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σχολίασε άμεσα το αποτέλεσμα, αλλά ανήρτησε στο Truth Social στιγμιότυπο με την εκλογική πρόβλεψη της Κυριακής.

Πανηγυρισμοί από Σαλβίνι, Κικλ και Βίλντερς

Το αποτέλεσμα προκάλεσε ενθουσιασμό σε κόμματα και ηγέτες της ευρωπαϊκής άκρας Δεξιάς.

Ο Ιταλός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι συνεχάρη τη «φίλη» του Άλις Βάιντελ, γράφοντας πως «μια άλλη Ευρώπη είναι δυνατή».

Complimenti all’amica @Alice_Weidel e a tutta AfD per il trionfo in Sassonia-Anhalt! Un successo clamoroso, che evidenzia la forte richiesta di cambiamento, sicurezza e lavoro. Alla faccia di chi, a sinistra, alimentava paure e scenari catastrofici. Paura? Terrore? Pericolo?… — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 6, 2026

Ο ηγέτης της αυστριακής ακροδεξιάς Χέρμπερτ Κικλ υποστήριξε ότι οι ψηφοφόροι γκρέμισαν το πολιτικό «τείχος προστασίας» γύρω από το AfD, ενώ ο επικεφαλής του ισπανικού Vox Σαντιάγο Αμπασκάλ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «μεγάλη ελπίδα για τη Γερμανία και την Ευρώπη».

Ο Βρετανός Ρούπερτ Λόου χαρακτήρισε το AfD «πηγή έμπνευσης», ενώ συγχαρητήρια έστειλε και ο Ολλανδός ακροδεξιός ηγέτης Χερτ Βίλντερς.

Μέχρι το πρωί της Δευτέρας, πάντως, ο Νάιτζελ Φάρατζ δεν είχε τοποθετηθεί δημόσια, ενώ σιωπηλοί παρέμεναν και οι Μαρίν Λεπέν και Ζορντάν Μπαρντελά στη Γαλλία.

Τουσκ: «Μόνο ηλίθιοι ή προδότες μπορούν να πανηγυρίζουν»

Στην αντίπερα όχθη, το αποτέλεσμα προκάλεσε έντονη ανησυχία σε κεντρώες και αριστερές πολιτικές δυνάμεις της Ευρώπης.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ έγραψε στο X ότι στην Πολωνία «μόνο ηλίθιοι ή προδότες» θα μπορούσαν να πανηγυρίζουν για το αποτέλεσμα του AfD.

W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z tryumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w Konfederacjach i PiS. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 6, 2026

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «προειδοποίηση ότι η ακροδεξιά απειλή κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη και τον κόσμο», υποστηρίζοντας ότι αποδεικνύει γιατί η προοδευτική κυβέρνηση της Ισπανίας είναι «πιο αναγκαία από ποτέ».

Lo que vimos ayer en Sajonia es un aviso de que la amenaza ultra gana terreno en Europa y el mundo. Y también la constatación de que un gobierno de coalición progresista es más necesario que nunca. Los datos nos avalan. Llevamos 8 años y, el año que viene, otros 4 años más. pic.twitter.com/21Z2zugJo6 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 7, 2026

Ο Γάλλος υπουργός Ευρώπης Μπενζαμέν Αντάντ έκανε λόγο για «σοβαρή στιγμή για την Ευρώπη», τονίζοντας ότι «ο εθνικισμός και η ξενοφοβία δεν θα αποτελέσουν ποτέ λύση».

Ακόμη πιο σκληρή ήταν η αντίδραση του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ο οποίος χαρακτήρισε το AfD «νεοναζιστική, αντιευρωπαϊκή και φιλοπουτινική πολιτική δύναμη», υποστηρίζοντας ότι το πρόγραμμά του αποτελεί «προδοσία του ευρωπαϊκού πνεύματος».

Extrême droite : ouvrons grands les yeux. La victoire électorale écrasante de l’extrême droite néonazie, anti-européenne et pro-Poutine dans la région de Saxe-Anhalt en Allemagne illustre la hauteur et la force de la vague qui déferle sur l’Europe depuis deux décennies. Le… — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) September 7, 2026

Ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας Ζαν-Λικ Μελανσόν απέδωσε την άνοδο του AfD στην «τύφλωση των κεντρώων πολιτικών της Ευρώπης», δηλώνοντας: «Αυτή η καταστροφή είναι δικό τους έργο».

Διχασμός ακόμη και στην κυβέρνηση Μελόνι

Η επιτυχία του AfD ανέδειξε διαφωνίες ακόμη και στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού της Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία.

Ενώ ο Σαλβίνι πανηγύρισε, ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, επικεφαλής της φιλοευρωπαϊκής Forza Italia, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «εξαιρετικά κακή είδηση».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν τοποθετηθεί δημόσια η Τζόρτζια Μελόνι, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ούτε οι επικεφαλής της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα.