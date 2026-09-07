Τραγωδία στον ρωσικό Καύκασο: 11 ορειβάτες νεκροί από φονική χιονοστιβάδα – ΒΙΝΤΕΟ

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Έντεκα ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους χθες στον ρωσικό Καύκασο εξαιτίας χιονοστιβάδας, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της χώρας.

Η χιονοστιβάδα, στο φαράγγι Μπεζένγκι που είναι γνωστό για τα βουνά και τον παγετώνα του, αιφνιδίασε μια ομάδα 33 αλπινιστών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύθηκαν εικόνες και βίντεο όπου φαίνεται ένα σύννεφο χιονιού να κατεβαίνει ορμητικά στο φαράγγι αυτό, στην περιοχή Καμπαρντίνο-Μπαλκάρια.



«Δυστυχώς, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν» και έξι άλλοι τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε το υπουργείο διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων, διευκρινίζοντας ότι 10 αλπινιστές κατάφεραν να καταρριχηθούν με ασφάλεια, ενώ παραμένει άγνωστη η τύχη έξι άλλων.

🚨 Avalanche kills 11 climbers and injures 6 in Russia’s Kabardino-Balkaria after snow slide hits group of 33 in Bezengi Gorge 🔍 Six people remain missing as 56 rescuers continue search amid difficult terrain and risk of further avalanches https://t.co/XFCKoPWQ2n pic.twitter.com/NN9f9M8Zto — Anadolu English (@anadoluagency) September 7, 2026



Σήμερα το πρωί, 56 διασώστες συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας στο σημείο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το φαράγγι Μπεζένγκι περιβάλλεται από κάποια από τα υψηλότερα βουνά του κεντρικού Καυκάσου, με τις κορυφές να φθάνουν τα 4.000 με 5.200 μέτρα σε ύψος. Στην περιοχή βρίσκεται επίσης ο εντυπωσιακός παγετώνας Μπεζένγκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ