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Τραγωδία στον ρωσικό Καύκασο: 11 ορειβάτες νεκροί από φονική χιονοστιβάδα – ΒΙΝΤΕΟ

Έντεκα ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους χθες στον ρωσικό Καύκασο εξαιτίας φονικής χιονοστιβάδας στο φαράγγι Μπεζένγκι, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της χώρας. Η χιονοστιβάδα αιφνιδίασε μια ομάδα 33 αλπινιστών, με έξι άτομα να παραμένουν αγνοούμενα και 56 διασώστες να συμμετέχουν στην επιχείρηση έρευνας.

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Διεθνή Νέα

Ρωσία Καύκασος χιονοστιβάδα
Πηγή: Χ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έντεκα ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους χθες στον ρωσικό Καύκασο εξαιτίας χιονοστιβάδας, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της χώρας.
  • Η χιονοστιβάδα αιφνιδίασε μια ομάδα 33 αλπινιστών στο φαράγγι Μπεζένγκι, μια περιοχή γνωστή για τα βουνά και τον παγετώνα της.
  • Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν και έξι άλλοι παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ 56 διασώστες συμμετείχαν σήμερα το πρωί στην επιχείρηση έρευνας στο σημείο.

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Έντεκα ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους χθες στον ρωσικό Καύκασο εξαιτίας χιονοστιβάδας, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της χώρας.

Η χιονοστιβάδα, στο φαράγγι Μπεζένγκι που είναι γνωστό για τα βουνά και τον παγετώνα του, αιφνιδίασε μια ομάδα 33 αλπινιστών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύθηκαν εικόνες και βίντεο όπου φαίνεται ένα σύννεφο χιονιού να κατεβαίνει ορμητικά στο φαράγγι αυτό, στην περιοχή Καμπαρντίνο-Μπαλκάρια.


«Δυστυχώς, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν» και έξι άλλοι τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε το υπουργείο διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων, διευκρινίζοντας ότι 10 αλπινιστές κατάφεραν να καταρριχηθούν με ασφάλεια, ενώ παραμένει άγνωστη η τύχη έξι άλλων.


Σήμερα το πρωί, 56 διασώστες συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας στο σημείο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το φαράγγι Μπεζένγκι περιβάλλεται από κάποια από τα υψηλότερα βουνά του κεντρικού Καυκάσου, με τις κορυφές να φθάνουν τα 4.000 με 5.200 μέτρα σε ύψος. Στην περιοχή βρίσκεται επίσης ο εντυπωσιακός παγετώνας Μπεζένγκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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