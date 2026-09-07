Δημόσιοι υπάλληλοι: Πώς θα δοθεί το επίδομα των 500 ευρώ – Τα ποσά των αυξήσεων στις αποδοχές το 2027 και το 2028

Διευκρινίσεις για τον τρόπο που θα χορηγηθεί το επίδομα των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους έδωσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη Δημοσιονομική Πολιτική, Θάνος Πετραλιάς κατά την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Το επίδομα αφορά σε όλα τα ειδικά μισθολόγια, είναι περίπου 8 και ανέφερε ενδεικτικά πως αυτό απευθύνεται και σε γιατρούς, πυροσβέστες, ενστόλους, στρατιωτικούς, πυροσβέστες.

«Ερχόμαστε εμείς η κυβέρνηση της ΝΔ να το κάνουμε πράξη και να το επαναφέρουμε. Οπότε όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, 720.000 που μισθοδοτούνται από την ΕΑΠ και το Δημόσιο, τον Δεκέμβριο του 2026 και κάθε Δεκέμβριο, θα βλέπουν πλέον δώρο Χριστουγέννων και αυτό θα ψηφιστεί περίπου τον Οκτώβριο με το νομοσχέδιο που θα φέρουμε με τα μέτρα στήριξης της ΔΕΘ» σημείωσε.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, από τον Δεκέμβριο του 2027 καθιερώνεται επίδομα εορτών Χριστουγέννων για τους δημόσιους υπαλλήλους ύψους 500 ευρώ μικτά. Το επίδομα προσμετράται στις τακτικές αποδοχές και μετρά στις συντάξιμες αποδοχές.

Για δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν μέρος του έτους το επίδομα καταβάλλεται αναλογικά για τους μήνες που υπηρετούν από 1/1/2027. Το δημοσιονομικό κόστος για τους περίπου 720.000 δημοσίους υπαλλήλους που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών, εκτιμάται ετησίως σε 433 εκατ. ευρώ.

Το καθαρό ποσό κυμαίνεται από 257 έως 389 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Πίνακας: Καθαρό ποσό επιδόματος Χριστουγέννων Δημοσίων Υπαλλήλων

Αυξήσεις στις αποδοχές

Επιπλέον οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν αυξήσεις στις αποδοχές τους βάσει του κατώτατου μισθού, που αναμένεται να διαμορφωθεί σε 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028 από 920

ευρώ σήμερα, μέσω διαδοχικών αυξήσεων τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028. Το ανωτέρω σηματοδοτεί ότι οι αποδοχές θα αυξηθούν κατά 80 ευρώ μικτά μηνιαίως ή 960 ευρώ ετησίως έως τον Ιανουάριο του 2028.

Παραδείγματα

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παραθέτει σχετικά παραδείγματα:

Υπό την υπόθεση ότι οι αποδοχές θα αυξηθούν κατά 40 ευρώ μικτά τον Απρίλιο του 2027 και επιπλέον 40 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, οι δημόσιοι υπάλληλοι σε συνδυασμό με το επίδομα Χριστουγέννων θα λάβουν τις ακόλουθες αυξήσεις: