Φωτιά σε πευκοδάσος στην Εύβοια: Εκκενώνεται η περιοχή Τριάδα – «Απομακρυνθείτε προς Ψαχνά»

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για την φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (7/9) σε πευκοδάσος ανάμεσα στις κοινότητες Τριάδας και Μακρυκάπας, στην Εύβοια.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στο σημείο ενισχύθηκαν, ενώ με μήνυμα μέσω του 112 δίνεται εντολή εκκένωσης της περιοχής Τριάδα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα psaxna.gr η φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή «Χελώνα», ενώ κατευθύνεται προς την πλευρά της Τριάδας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλώνεται επικίνδυνα.

Όπως μεταδίδει το eviaonline.gr η φωτιά βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από εγκαταστάσεις επιχείρησης.

Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:30.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή Μακρυκάπα έχουν ενισχυθεί.

Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή, επιχειρούν 70 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Επίσης ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπιών συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Δύο μηνύματα από το 112

Με νέο μήνυμα που εστάλη μέσω του 112, στις 15:11, καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής Τριάδα να απομακρυνθούν με κατεύθυνση τα Ψαχνά.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Τριάδα απομακρυνθείτε προς #Ψαχνά ‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 7, 2026

Νωρίτερα, στις 14:55 εκδόθηκε από το 112 μήνυμα για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μακρυκάπα της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 7, 2026

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

Δείτε εικόνες και βίντεο

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την πυρκαγιά που καίει πευκοδάσος.

Όπως φαίνεται στις εικόνες, τεράστιες φλόγες υψώνονται πάνω από τα δέντρα και πυκνά σύννεφα μαύρου και γκρίζου καπνού καλύπτουν τον ουρανό.