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Φωτιά σε πευκοδάσος στην Εύβοια: Εκκενώνεται η περιοχή Τριάδα – «Απομακρυνθείτε προς Ψαχνά»

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για δασική πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου 2026, σε πευκοδάσος ανάμεσα στις κοινότητες Τριάδας και Μακρυκάπας στην Εύβοια. Με μήνυμα μέσω του 112 δόθηκε εντολή εκκένωσης της περιοχής Τριάδα προς Ψαχνά, καθώς ισχυροί άνεμοι συμβάλλουν στην επικίνδυνη εξάπλωση της φωτιάς, ενώ επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης.

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φωτιά στην Εύβοια
Πυρκαγιά Ενημέρωση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στην Εύβοια για φωτιά που ξέσπασε σε πευκοδάσος ανάμεσα στις κοινότητες Τριάδας και Μακρυκάπας.
  • Εντολή εκκένωσης της περιοχής Τριάδα δόθηκε μέσω του 112, καθώς η φωτιά εξαπλώνεται επικίνδυνα λόγω ισχυρών ανέμων.
  • Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 70 πυροσβέστες, 27 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα επιχειρούν για την κατάσβεση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για την φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (7/9) σε πευκοδάσος ανάμεσα στις κοινότητες Τριάδας και Μακρυκάπας, στην Εύβοια.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στο σημείο ενισχύθηκαν, ενώ με μήνυμα μέσω του 112 δίνεται εντολή εκκένωσης της περιοχής Τριάδα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα psaxna.gr η φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή «Χελώνα», ενώ κατευθύνεται προς την πλευρά της Τριάδας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλώνεται επικίνδυνα.

Όπως μεταδίδει το eviaonline.gr η φωτιά βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από εγκαταστάσεις επιχείρησης.

Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:30.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή Μακρυκάπα έχουν ενισχυθεί.

Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή, επιχειρούν 70 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Επίσης ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπιών συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Δύο μηνύματα από το 112

Με νέο μήνυμα που εστάλη μέσω του 112, στις 15:11, καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής Τριάδα να απομακρυνθούν με κατεύθυνση τα Ψαχνά.

Νωρίτερα, στις 14:55 εκδόθηκε από το 112 μήνυμα για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

Δείτε εικόνες και βίντεο

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την πυρκαγιά που καίει πευκοδάσος.

Όπως φαίνεται στις εικόνες, τεράστιες φλόγες υψώνονται πάνω από τα δέντρα και πυκνά σύννεφα μαύρου και γκρίζου καπνού καλύπτουν τον ουρανό.

 

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