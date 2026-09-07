Ο Τραμπ «είναι πλέον καστανός»: Χαμός στα social media με το νέο χρώμα στα μαλλιά του – Οι αποκαλύψεις για το «κιτ διορθώσεων»

Μία απρόσμενη αλλαγή στην εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ ήταν αρκέτη για να πυροδοτήσει νέο γύρο συζητήσεων και σχολίων στις ΗΠΑ, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε με αισθητά πιο σκούρα μαλλιά, επαναφέροντας στο προσκήνιο τα πολυετή ερωτήματα και τις θεωρίες γύρω από το χτένισμά του.

Ειδικότερα, ο Τραμπ εθεάθη στο Δημοτικό Αεροδρόμιο Morristown στο Νιου Τζέρσεϊ, καθ’ οδόν προς το γκολφ κλαμπ του στο Μπέντμινστερ για το Σαββατοκύριακο της Ημέρας της Εργασίας (Labor Day), με τα μαλλιά του να δείχνουν πιο καστανά σε σχέση με το γνώριμο ξανθό τους χρώμα.

Οι φωτογραφίες από την αποβίβασή του από το Air Force One έκαναν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας ποικίλα σχόλια για το αν το νέο χρώμα είναι καστανό, καστανόξανθο (strawberry blonde) ή τζίντζερ/κόκκινο.

Ο δημοσιογράφος Γιάσαρ Άλι δημοσίευσε φωτογραφίες του Τραμπ από το αεροδρόμιο, σχολιάζοντας: «Τα μαλλιά; Αν δεν είχα κατεβάσει τις φωτογραφίες ο ίδιος από το Getty Images, δεν θα το πίστευα».

The hair???? If I hadn’t pulled the photos from Getty Images myself, I wouldn’t have believed it. pic.twitter.com/8p7UlTNVAz — Yashar Ali 🐘 (@yashar) September 5, 2026



Ο πρώην βουλευτής των Ρεπουμπλικανών και έντονος επικριτής του Τραμπ, Άνταμ Κίνζινγκερ, έγραψε με κεφαλαία: «Μας κάνετε πλάκα».

There is NO WAY you can convince me that this is his real hair today arriving at Morristown Municipal Airport in New Jersey. NO WAY! Photo: Jim Watson/AFP pic.twitter.com/cTgoWNxWOg — Brian Krassenstein (@krassenstein) September 5, 2026



«Ο Τραμπ είναι τώρα καστανός!», σημείωσε δημοσιογράφος Μόλι Τζονγκ-Φαστ.

Trump is now a brunette! https://t.co/j88fJIOSPG — Molly Jong-Fast (@MollyJongFast) September 5, 2026



Από την πλευρά της, η συγγραφέας Άννα Λαμότ τόνισε: «Το λατρεύω. Τόσο νεανικό. Πολύ Πιρς Μπρόσναν», αναφερόμενη στον ηθοποιό που υποδύθηκε τον Τζέιμς Μποντ.

I love it. So youthful. Very Pierce Brosnan. https://t.co/UDukjWxSbp — ANNE LAMOTT (@ANNELAMOTT) September 5, 2026



«Ο Τραμπ πραγματικά ξύπνησε σήμερα το πρωί και είπε: “Make America Brunette Again” (Ας κάνουμε την Αμερική ξανά μελαχρινή)», έγραψε στο Χ ένας χρήστης της πλατφόρμας.

🤣🤣 Okay, I’m sorry… but I cannot get past the hair. Trump really woke up this morning and said: “Make America Brunette Again.” 🇺🇸😂 Somebody needs to tell us what happened to the golden locks because President Trump just dropped a whole new hair era without warning. 😭 I… pic.twitter.com/D43I0GDETZ — 🎹 Ames™ 🎹 (@AmesStraight) September 6, 2026



Ένας άλλος χρήστης σχολίασε: «Αν το χρώμα των μαλλιών είναι το σκάνδαλο του Σαββατοκύριακου της Ημέρας της Εργασίας, απολαύστε το. Τα μαλλιά δεν είναι πολιτική — είναι μια παράπλευρη ιστορία. Το καστανό του Μπέντμινστερ. Πάμε παρακάτω».

✨👑 𝙏𝙝𝙚 𝙂𝙤𝙡𝙙𝙚𝙣 𝙀𝙧𝙖 𝙞𝙨 𝙜𝙤𝙣𝙚. I don’t know what happened to Trump’s hair. but I don’t like it. He stepped off the plane in New Jersey as a brunette—same wave, darker swoop. Is it just me? He doesn’t look happy. The red hat went back on for the golf round… pic.twitter.com/vfUf701z7P — Tosca Austen (@ToscaAusten) September 6, 2026



Το μυστικό με το «κιτ διορθώσεων»

Η αλλαγή αυτή έρχεται ενώ ο συγγραφέας Μάικλ Γουλφ ισχυρίστηκε, μιλώντας στην Τζοάνα Κόουλς στην εκπομπή του Daily Beast, ότι ο Τραμπ ταξιδεύει παντού με ένα ειδικό κιτ συντήρησης μαλλιών, το οποίο οι άνθρωποι γύρω του αποκαλούν «patch kit».

Όπως εξήγησε ο Γουλφ, το κιτ αυτό περιλαμβάνει «μικρές, τουφίτσες μαλλιών που ταιριάζουν με όποιο χρώμα μπορεί να έχουν τα μαλλιά του εκείνη τη στιγμή».

«Και αυτές εφαρμόζονται αν χρειαστεί και είναι απαραίτητο», πρόσθεσε. «Έτσι, η συντήρηση αυτών των μαλλιών είναι μια μεγάλη επιχείρηση και είναι εδώ και πολλά χρόνια».

Όταν η Κόουλς ρώτησε αν ταξιδεύει κάποιος μαζί του ειδικά για να φροντίζει τα μαλλιά του, ο Γουλφ ανέφερε, επικαλούμενος τη Mirror, ότι ο ίδιος ο Τραμπ αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της «επιδιόρθωσης».

«Δεν είναι πραγματικά ένας κομμωτής. Εννοώ, κάνει πολλά από αυτά ο ίδιος — τη συντήρηση των μαλλιών», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, επιβεβαίωσε ότι βοηθοί του μετέφεραν το κιτ στο παρελθόν. «Υπήρξαν δύο άνθρωποι, σίγουρα κατά τη διάρκεια των πολιτικών ετών, που μετέφεραν το κιτ διορθώσεων», ανέφερε ο Γουλφ.

«Τούφες (patches) είναι κολλημένες με κάποιου είδους πάστα, οπότε είναι αρκετά ασφαλείς», εξήγησε επίσης ο συγγραφέας.

Αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι δεν φοράει περούκα, ο Γουλφ σχολίασε: «Ξέρετε, φυσικά επιμένει ότι δεν είναι περούκα. Δεν είναι περούκα μόνο κατά μία αμφιλεγόμενη έννοια, επειδή ξέρω ότι κουβαλούν αυτά που λέγονται patches (τούφες) και το αποκαλούν κιτ διορθώσεων (patch kit)».

Από την πλευρά της, η Τζοάνα Κόουλς αστειεύτηκε για το χτένισμα του Τραμπ, παρομοιάζοντάς το με μαλλί της γριάς, λέγοντας ότι έμοιαζε με «ένα από αυτά τα πράγματα από λιωμένη ζάχαρη που θα μπορούσες να βάλεις το χέρι σου μέσα, να το τραβήξεις έξω και να αρχίσεις να το τρως, και δεν θα είχε καμία θερμιδική αξία απολύτως».

Ο Γουλφ, συγγραφέας του βιβλίου «Fire and Fury», είχε γράψει στο παρελθόν για το πώς η κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα, έβλεπε το χτένισμα του πατέρα της, σημειώνοντας, σύμφωνα με τη Mirror, ότι «διασκέδαζε» με εκείνον.

Περιγράφοντας τον τρόπο δημιουργίας του χτενίσματος, είπε ότι περιλάμβανε το να «κρεπάρονται, να τραβιούνται και να αφρατεύουν» με ορισμένους τρόπους, προσθέτοντας: «Και έτσι δημιουργούσες κάπως αυτό το “γλύκισμα” στην κορυφή».

Οι αλλαγές στα μαλλιά του Τραμπ

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που τα μαλλιά του Τραμπ προκαλούν ερωτήματα. Μόλις τον προηγούμενο μήνα, η ξανθιά του χαίτη φαινόταν πιο φωτεινή και πυκνή, ενώ ο επίσημος λογαριασμός του Δημοκρατικού Κόμματος στο X είχε κοινοποιήσει παλαιότερη φωτογραφία του με αισθητά πιο αραιά μαλλιά, γράφοντας: «Αυτά ήταν τα μαλλιά του Τραμπ πριν από λιγότερο από 3 μήνες».

This was Trump’s hair less than 3 months ago 🤔 https://t.co/3QhA2gZXEg pic.twitter.com/D65dXM2JPh — Democrats (@TheDemocrats) August 6, 2026



Τότε, ο Άνταμ Κίνζινγκερ είχε δημοσιεύσει: «Ο Τραμπ έχει τρέσες!».

Trump has a weave!! https://t.co/4hl7ReP9yl — Adam Kinzinger (Slava Ukraini) 🇺🇸🇺🇦 (@AdamKinzinger) August 6, 2026



Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας στις πολυετείς φήμες και σε δημοσίευμα του The Hill το 2024 που υποστήριζε ότι φοράει περούκα, δήλωσε πρόσφατα: «Δεν φορώ περούκα. Αλλά εκείνη τη νύχτα ανακάλυψαν ότι δεν φορούσα περούκα, γιατί “αν φορούσες, δεν θα έμενε στο κεφάλι σου για πολύ”».

“Trump is now a brunette!” President Trump appears to be switching up his signature look, and social media is taking notice. Trump stepped off Air Force One in New Jersey with his famously blond hair appearing noticeably darker, sparking a wave of speculation online over… pic.twitter.com/M1KLQYH9Vd — Fox News (@FoxNews) September 7, 2026



Αν και ο Αμερικανός Πρόεδρος σπάνια αλλάζει την εμφάνισή του, στο παρελθόν έχουν υπάρξει στιγμές που εξέπληξε το κοινό, όπως σε μια επίσκεψή του σε εκκλησία της Βιρτζίνια το 2019 με τα μαλλιά του χτενισμένα προς τα πίσω – ένα λουκ που πάντως δεν διατήρησε για πολύ.