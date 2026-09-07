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Ο Τραμπ «είναι πλέον καστανός»: Χαμός στα social media με το νέο χρώμα στα μαλλιά του – Οι αποκαλύψεις για το «κιτ διορθώσεων»

Μια αιφνίδια αλλαγή στην εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίστηκε με αισθητά πιο σκούρα μαλλιά, προκάλεσε έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις ΗΠΑ. Η αλλαγή αυτή αναζωπύρωσε παλαιότερες συζητήσεις και θεωρίες σχετικά με το χτένισμά του, συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών για ένα ειδικό «κιτ διορθώσεων» που χρησιμοποιεί για τη συντήρηση των μαλλιών του.

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Διεθνή Νέα

Τραμπ μαλλιά
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε με αισθητά πιο σκούρα μαλλιά, πυροδοτώντας νέο γύρο συζητήσεων στις ΗΠΑ, καθώς το γνώριμο ξανθό χρώμα αντικαταστάθηκε από ένα πιο καστανό.
  • Οι φωτογραφίες από την αλλαγή στην εμφάνισή του έκαναν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, με χρήστες να σχολιάζουν «Ο Τραμπ είναι τώρα καστανός!» και να προκαλούν χαμό στα social media.
  • Η αλλαγή αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τους ισχυρισμούς του συγγραφέα Μάικλ Γουλφ, ότι ο Τραμπ ταξιδεύει παντού με ένα ειδικό κιτ συντήρησης μαλλιών, το οποίο αποκαλείται «patch kit» και περιλαμβάνει «μικρές, τουφίτσες μαλλιών».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μία απρόσμενη αλλαγή στην εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ ήταν αρκέτη για να πυροδοτήσει νέο γύρο συζητήσεων και σχολίων στις ΗΠΑ, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε με αισθητά πιο σκούρα μαλλιά, επαναφέροντας στο προσκήνιο τα πολυετή ερωτήματα και τις θεωρίες γύρω από το χτένισμά του.

Ειδικότερα, ο Τραμπ εθεάθη στο Δημοτικό Αεροδρόμιο Morristown στο Νιου Τζέρσεϊ, καθ’ οδόν προς το γκολφ κλαμπ του στο Μπέντμινστερ για το Σαββατοκύριακο της Ημέρας της Εργασίας (Labor Day), με τα μαλλιά του να δείχνουν πιο καστανά σε σχέση με το γνώριμο ξανθό τους χρώμα.

Φωτογραφία: AP

Οι φωτογραφίες από την αποβίβασή του από το Air Force One έκαναν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας ποικίλα σχόλια για το αν το νέο χρώμα είναι καστανό, καστανόξανθο (strawberry blonde) ή τζίντζερ/κόκκινο.

Ο δημοσιογράφος Γιάσαρ Άλι δημοσίευσε φωτογραφίες του Τραμπ από το αεροδρόμιο, σχολιάζοντας: «Τα μαλλιά; Αν δεν είχα κατεβάσει τις φωτογραφίες ο ίδιος από το Getty Images, δεν θα το πίστευα».


Ο πρώην βουλευτής των Ρεπουμπλικανών και έντονος επικριτής του Τραμπ, Άνταμ Κίνζινγκερ, έγραψε με κεφαλαία: «Μας κάνετε πλάκα».


«Ο Τραμπ είναι τώρα καστανός!», σημείωσε δημοσιογράφος Μόλι Τζονγκ-Φαστ.


Από την πλευρά της, η συγγραφέας Άννα Λαμότ τόνισε: «Το λατρεύω. Τόσο νεανικό. Πολύ Πιρς Μπρόσναν», αναφερόμενη στον ηθοποιό που υποδύθηκε τον Τζέιμς Μποντ.


«Ο Τραμπ πραγματικά ξύπνησε σήμερα το πρωί και είπε: “Make America Brunette Again” (Ας κάνουμε την Αμερική ξανά μελαχρινή)», έγραψε στο Χ ένας χρήστης της πλατφόρμας.


Ένας άλλος χρήστης σχολίασε: «Αν το χρώμα των μαλλιών είναι το σκάνδαλο του Σαββατοκύριακου της Ημέρας της Εργασίας, απολαύστε το. Τα μαλλιά δεν είναι πολιτική — είναι μια παράπλευρη ιστορία. Το καστανό του Μπέντμινστερ. Πάμε παρακάτω».


Το μυστικό με το «κιτ διορθώσεων»

Η αλλαγή αυτή έρχεται ενώ ο συγγραφέας Μάικλ Γουλφ ισχυρίστηκε, μιλώντας στην Τζοάνα Κόουλς στην εκπομπή του Daily Beast, ότι ο Τραμπ ταξιδεύει παντού με ένα ειδικό κιτ συντήρησης μαλλιών, το οποίο οι άνθρωποι γύρω του αποκαλούν «patch kit».

Όπως εξήγησε ο Γουλφ, το κιτ αυτό περιλαμβάνει «μικρές, τουφίτσες μαλλιών που ταιριάζουν με όποιο χρώμα μπορεί να έχουν τα μαλλιά του εκείνη τη στιγμή».

«Και αυτές εφαρμόζονται αν χρειαστεί και είναι απαραίτητο», πρόσθεσε. «Έτσι, η συντήρηση αυτών των μαλλιών είναι μια μεγάλη επιχείρηση και είναι εδώ και πολλά χρόνια».

Όταν η Κόουλς ρώτησε αν ταξιδεύει κάποιος μαζί του ειδικά για να φροντίζει τα μαλλιά του, ο Γουλφ ανέφερε, επικαλούμενος τη Mirror, ότι ο ίδιος ο Τραμπ αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της «επιδιόρθωσης».

«Δεν είναι πραγματικά ένας κομμωτής. Εννοώ, κάνει πολλά από αυτά ο ίδιος — τη συντήρηση των μαλλιών», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, επιβεβαίωσε ότι βοηθοί του μετέφεραν το κιτ στο παρελθόν. «Υπήρξαν δύο άνθρωποι, σίγουρα κατά τη διάρκεια των πολιτικών ετών, που μετέφεραν το κιτ διορθώσεων», ανέφερε ο Γουλφ.

«Τούφες (patches) είναι κολλημένες με κάποιου είδους πάστα, οπότε είναι αρκετά ασφαλείς», εξήγησε επίσης ο συγγραφέας.

Τραμπ
Φωτογραφία: Reuters

Αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι δεν φοράει περούκα, ο Γουλφ σχολίασε: «Ξέρετε, φυσικά επιμένει ότι δεν είναι περούκα. Δεν είναι περούκα μόνο κατά μία αμφιλεγόμενη έννοια, επειδή ξέρω ότι κουβαλούν αυτά που λέγονται patches (τούφες) και το αποκαλούν κιτ διορθώσεων (patch kit)».

Από την πλευρά της, η Τζοάνα Κόουλς αστειεύτηκε για το χτένισμα του Τραμπ, παρομοιάζοντάς το με μαλλί της γριάς, λέγοντας ότι έμοιαζε με «ένα από αυτά τα πράγματα από λιωμένη ζάχαρη που θα μπορούσες να βάλεις το χέρι σου μέσα, να το τραβήξεις έξω και να αρχίσεις να το τρως, και δεν θα είχε καμία θερμιδική αξία απολύτως».

Ο Γουλφ, συγγραφέας του βιβλίου «Fire and Fury», είχε γράψει στο παρελθόν για το πώς η κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα, έβλεπε το χτένισμα του πατέρα της, σημειώνοντας, σύμφωνα με τη Mirror, ότι «διασκέδαζε» με εκείνον.

Περιγράφοντας τον τρόπο δημιουργίας του χτενίσματος, είπε ότι περιλάμβανε το να «κρεπάρονται, να τραβιούνται και να αφρατεύουν» με ορισμένους τρόπους, προσθέτοντας: «Και έτσι δημιουργούσες κάπως αυτό το “γλύκισμα” στην κορυφή».

Οι αλλαγές στα μαλλιά του Τραμπ

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που τα μαλλιά του Τραμπ προκαλούν ερωτήματα. Μόλις τον προηγούμενο μήνα, η ξανθιά του χαίτη φαινόταν πιο φωτεινή και πυκνή, ενώ ο επίσημος λογαριασμός του Δημοκρατικού Κόμματος στο X είχε κοινοποιήσει παλαιότερη φωτογραφία του με αισθητά πιο αραιά μαλλιά, γράφοντας: «Αυτά ήταν τα μαλλιά του Τραμπ πριν από λιγότερο από 3 μήνες».


Τότε, ο Άνταμ Κίνζινγκερ είχε δημοσιεύσει: «Ο Τραμπ έχει τρέσες!».


Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας στις πολυετείς φήμες και σε δημοσίευμα του The Hill το 2024 που υποστήριζε ότι φοράει περούκα, δήλωσε πρόσφατα: «Δεν φορώ περούκα. Αλλά εκείνη τη νύχτα ανακάλυψαν ότι δεν φορούσα περούκα, γιατί “αν φορούσες, δεν θα έμενε στο κεφάλι σου για πολύ”».


Αν και ο Αμερικανός Πρόεδρος σπάνια αλλάζει την εμφάνισή του, στο παρελθόν έχουν υπάρξει στιγμές που εξέπληξε το κοινό, όπως σε μια επίσκεψή του σε εκκλησία της Βιρτζίνια το 2019 με τα μαλλιά του χτενισμένα προς τα πίσω – ένα λουκ που πάντως δεν διατήρησε για πολύ.

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