Μάνος Νιφλής: «Είμαι ένας ρεπόρτερ που κάνει τηλεόραση»

Επέστρεψε στο Open με την ενημερωτική εκπομπή «Ώρα Ελλάδος», συνεχίζοντας μια τηλεοπτική συνεργασία με τον Γιάννη Κολοκυθά που βασίζεται στη χημεία, στην εμπειρία και στην ανάγκη τους να κάνουν ενημέρωση με τον δικό τους τρόπο. Ο Μάνος Νιφλής, με πολυετή διαδρομή στη δημοσιογραφία, μιλά για τις προκλήσεις της τηλεόρασης, για τη σχέση του με το κοινό, αλλά και για την οικογένειά του και τις μικρές στιγμές που του δίνουν χαρά.

Στην ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΡΑΜΙΧΑ

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Είχατε μια ωραία τηλεοπτική σεζόν, η οποία συνεχίζεται και φέτος.

Πέρασε μια χρονιά υπό τις καλύτερες συνθήκες. Πρώτον, γιατί υπήρχε χημεία σε όλη την ομάδα, μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Με τον Γιάννη Κολοκυθά βρήκαμε τα πατήματά μας στην εκπομπή από τα πρώτα λεπτά που μπήκαμε στο στούντιο, χωρίς να γνωριζόμαστε από πριν. Όπως και με τον διευθυντή, τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο, αλλά και με όλη την ομάδα, υπάρχουν ιδιαίτερο δέσιμο και στήριξη στην εκπομπή. Θεωρώ πως, με όλη αυτή τη διάθεση, δεν μπορούσε παρά να πάει μπροστά. Αυτό δεν έχει αλλάξει και φέτος.

Άρα για εσένα παίζει σημαντικό ρόλο η αγαστή συνεργασία;

Εκατό τοις εκατό. Θέλω να σου πω ότι δεν αισθάνθηκα ποτέ παρουσιαστής. Είμαι ένας ρεπόρτερ που κάνει τηλεόραση, έχοντας δουλέψει πολλά χρόνια πίσω από τις κάμερες, και έτυχε να βρεθώ μπροστά. Βασική προϋπόθεση για εμένα, για να μπορώ να υπάρξω στην τηλεόραση, είναι να υπάρχει χημεία σε μια εκπομπή. Διαφορετικά, δεν θέλω να το κάνω, δεν με ενδιαφέρει.

Ποιο στοιχείο του Γιάννη Κολοκυθά σε έκανε να πεις «καλά θα πάει αυτό»;

Είδα ότι κουμπώνουμε σε πολύ βασικά σημεία. Από την αρχή είχαμε ξεπεράσει τις παιδικές τηλεοπτικές ασθένειες. Δηλαδή, κανείς μας δεν είχε το άγχος της τηλεοπτικής παρουσίας, είτε για το αν θα φανεί είτε για το αν θα μιλήσει περισσότερο. Είναι παιδικές ασθένειες που περνούν πάρα πολλές εκπομπές κατά καιρούς. Σε εμάς δεν υπήρξαν αυτά και θεώρησα ότι θα κουμπώσουμε. Εγώ είμαι εντελώς παρορμητικός. Είμαι πιο χειμαρρώδης και άμεσος στις αντιδράσεις μου. Ο Γιάννης είναι ο απόλυτα ψύχραιμος άνθρωπος, που σκέφτεται πολύ τις αντιδράσεις του. Οπότε αυτή η διαφορά θεώρησα ότι θα συμπλήρωνε τον έναν με τον άλλον. Και έτσι έγινε.

Ποιος είναι ο στόχος σας;

Να μην κάνουμε μία από τα ίδια. Όχι τόσο στο περιεχόμενο της εκπομπής όσο στον τρόπο της παρουσίασης. Έπειτα από τόσα χρόνια εμπειρίας και των δύο στο ραδιόφωνο, αυτό που θέλουμε είναι να περάσουμε το ραδιόφωνο στην τηλεόραση.

Η εικόνα εγκλωβίζει τους παρουσιαστές;

Πολλές φορές. Οπότε δεν εγκλωβιζόμαστε στην εικόνα. Πάμε να κάνουμε αυτό που γουστάρουμε.

Social media και διαδίκτυο. Πόσο έχουν επηρεάσει τη δημοσιογραφία;

Επειδή έχω την ιδιότητα της διεύθυνσης στο enikos.gr, μπορώ να έχω μια πιο συνολική εικόνα. Θα πω κάτι που έλεγε ένας ξένος αναλυτής για το μέλλον των εφημερίδων: «Παλαιότερα τα άλογα τα χρησιμοποιούσαμε για να μετακινούμαστε. Ολοκληρώθηκε η ανάγκη να μετακινούμαστε με τα άλογα. Εχουμε, όμως, την ανάγκη να ψυχαγωγούμαστε και να ασχολούμαστε με τα άλογα». Το ίδιο γίνεται, για παράδειγμα, με τις εφημερίδες. Δηλαδή, κάθε μέσο πρέπει να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα είναι χρήσιμο στον κόσμο.

Πόσο δύσκολο είναι να ηγείσαι ενός ενημερωτικού site όπως το enikos.gr;

Είναι πολύ αγχωτικό. Και μειώνεται το άγχος ή λειτουργεί καλύτερα όταν έχεις δυνατή ομάδα, όταν πλαισιώνεσαι από ανθρώπους που μπορούν να στηρίξουν τη δουλειά. Δηλαδή, έχεις έναν μεγάλο όγκο δουλειάς, ο οποίος μοιράζεται με τη Στεφανία Κασίμη, τη διευθύντρια σύνταξης του site. Το μεγαλύτερο άγχος δεν είναι να είσαι γρήγορος, αλλά να είσαι έγκυρος. Ειδικά για ένα site το οποίο φέρει την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου.

Η αλληλεπίδραση με το κοινό επηρεάζει; Διαμορφώνεις την ατζέντα και με το τι θέλει ο κόσμος;

Θα σου πω την αλήθεια. Στην τηλεόραση είμαι πιο ψύχραιμος. Βλέπω τα μηνύματα και δεν αντιδρώ, γιατί υπάρχει πολύ πιο προσδιορισμένος χρόνος. Στο ραδιόφωνο παρασύρομαι πάρα πολύ εύκολα. Εχει τύχει από μηνύματα να αλλάξει όλη η ατζέντα της εκπομπής.

Στην τηλεόραση είναι εύκολο να είσαι ο εαυτός σου;

Τελικώς, ναι. Το διαπιστώνω ύστερα από χρόνια.

Πώς ονειρεύεσαι την εξέλιξή σου τηλεοπτικά;

Θα σου το πω ευθέως: δεν την ονειρεύομαι και θα σου πω γιατί. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου παρουσιαστή. Οπότε δεν έχω σχέδιο για το επόμενο βήμα.

ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

«Όλοι οι γονείς ζούμε με τύψεις»

Πώς διαχειρίζεσαι τις ισορροπίες ανάμεσα στη δουλειά και στην πατρότητα; Είσαι εντάξει μέσα σου;

Όχι… Θέλω να μου δείξεις έναν γονιό που είναι OK μέσα του με τα παιδιά του. Όλοι οι γονείς, στους ρυθμούς που ζούμε σήμερα, ζούμε με τις τύψεις μας απέναντι στα παιδιά μας. Μακάρι να μπορούσα να κάνω περισσότερα και καλύτερα πράγματα για τα παιδιά μου, αλλά κάνω ό,τι δυνατό και καλύτερο μπορώ.

Βρίσκεις χρόνο για τον εαυτό σου και για τη σύζυγό σου, την Ελισάβετ Μουτάφη;

Τα τελευταία χρόνια όχι, δεν προλαβαίνω, όσο θα ήθελα. Όμως, μου αρέσουν οι πολύ μικρές καθημερινές στιγμές. Οπότε, το να βρεθούμε με την παρέα μας το Σαββατοκύριακο στην Αίγινα ή το να πάμε με φίλους έστω για ένα φαγητό, για ένα ποτό, είναι κάτι για εμένα και μου αρέσει πάρα πολύ.