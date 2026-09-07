Θεσσαλονίκη: «Θα σε ξεκοιλιάσω» – Στη φυλακή γιος που απείλησε την μάνα του επειδή άνοιγε τα παράθυρα – «Επηρεάστηκα από σειρές στο διαδίκτυο», υποστήριξε

Στη φυλακή οδηγείται ένας νεαρός άνδρας που επιτέθηκε στη μητέρα του, απειλώντας ότι θα την «ξεκοιλιάσει» με μαχαίρι, γιατί… άνοιγε τα παράθυρα του σπιτιού.

Η δίκη πραγματοποιήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης και κατά την ακροαματική διαδικασία προέκυψε ότι τα περιστατικά βίας σε βάρος της γυναίκας είναι επαναλαμβανόμενα και σημειώνονται εδώ και χρόνια, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να καταδικαστεί σε συνολική φυλάκιση 2 ετών και 4 μηνών.

Το πιο πρόσφατο επεισόδιο ήταν όταν ο γιος χτύπησε και κλώτσησε τη μητέρα του, όπως κατέθεσε η ίδια στο δικαστήριο, ενώ την απείλησε με μαχαίρι πως θα την «ξεκοιλιάσει».

«Επηρεάστηκα από σειρές στο διαδίκτυο»

Απολογούμενος ενώπιον του δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι χτύπησε τη μητέρα του, υποστηρίζοντας πως εξοργίστηκε επειδή άνοιγε τα παράθυρα του σπιτιού.

Ισχυρίστηκε, ακόμη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι επηρεάστηκε από σειρές που παρακολουθούσε στο διαδίκτυο. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε, ακόμη, ότι αγαπά τη μητέρα του και πως δεν θα την ξαναχτυπήσει.

Ωστόσο, το δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του και τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή, ενώ αποφάσισε την έκτιση της ποινής, κρίνοντας ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να επαναλάβει τις πράξεις του.