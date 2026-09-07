Άγρια επίθεση με κατσούνες σε ζευγάρι στο Ηράκλειο – Αναζητούνται δύο 17χρονοι και ένας 25χρονος

Άγρια επίθεση από τρεις νεαρούς, που δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν ακόμη και κατσούνες, καταγγέλλει πως δέχτηκε ένα ζευγάρι, τα ξημερώματα της Κυριακής σε χωριό της Μεσαράς, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το σοβαρό επεισόδιο συνέβη σε τυχαία -όπως υποστηρίζεται- συνάντηση του ζευγαριού με τους δύο 17χρονους και τον 25χρονο. Το ζευγάρι κινούνταν με το αυτοκίνητό του, όταν ήρθε τετ-α-τετ με τους εμπλεκόμενους νεαρούς και ξεκίνησε καβγάς μεταξύ τους, που δεν έμεινε μόνο στα λόγια αλλά εξελίχθηκε σε άγρια επίθεση.

Οι δράστες φέρονται να κινήθηκαν εναντίον του ζευγαριού, χτυπώντας τους με μπουνιές, ακόμη και με κατσούνες, ενώ φέρονται να προκάλεσαν και φθορές στο όχημα των θυμάτων.

Ο 40χρονος και η 36χρονη τραυματίστηκαν από την επίθεση και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Οι δράστες εξαφανίστηκαν μετά το επεισόδιο και οι αστυνομικοί του ΑΤ Αρχανών Αστερουσίων διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψή τους.

Αφορμή η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ ανηλίκων

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το cretalive.gr, αφορμή για την επίθεση φαίνεται πως αποτέλεσαν κάποια μηνύματα προσβλητικού περιεχομένου, που ανήλικοι είχαν ανταλλάξει μεταξύ τους. Το ζευγάρι είναι οι γονείς ενός ανήλικου κοριτσιού, το οποίο φέρεται να αφορούσαν τα επίμαχα μηνύματα.

Οι έρευνες της Αστυνομίας για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.