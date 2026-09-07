Άγρια επίθεση με κατσούνες σε ζευγάρι στο Ηράκλειο – Αναζητούνται δύο 17χρονοι και ένας 25χρονος

Ένα ζευγάρι δέχτηκε άγρια επίθεση με μπουνιές και κατσούνες από τρεις νεαρούς, δύο 17χρονους και έναν 25χρονο, τα ξημερώματα της Κυριακής σε χωριό της Μεσαράς στο Ηράκλειο Κρήτης. Αφορμή για το επεισόδιο αποτέλεσε η ανταλλαγή προσβλητικών μηνυμάτων μεταξύ ανηλίκων, με το ζευγάρι να είναι οι γονείς ενός κοριτσιού που φέρεται να εμπλέκεται. Οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία, ενώ τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άγρια επίθεση από τρεις νεαρούς, που δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν ακόμη και κατσούνες, καταγγέλλει πως δέχτηκε ένα ζευγάρι τα ξημερώματα της Κυριακής στο Ηράκλειο.
  • Αναζητούνται δύο 17χρονοι και ένας 25χρονος για την επίθεση, ενώ ο 40χρονος και η 36χρονη τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
  • Αφορμή για την επίθεση φέρονται να αποτέλεσαν μηνύματα προσβλητικού περιεχομένου που ανήλικοι είχαν ανταλλάξει μεταξύ τους, αφορώντας το ανήλικο κορίτσι του ζευγαριού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Άγρια επίθεση από τρεις νεαρούς, που δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν ακόμη και κατσούνες, καταγγέλλει πως δέχτηκε ένα ζευγάρι, τα ξημερώματα της Κυριακής σε χωριό της Μεσαράς, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το σοβαρό επεισόδιο συνέβη σε τυχαία -όπως υποστηρίζεται- συνάντηση του ζευγαριού με τους δύο 17χρονους και τον 25χρονο. Το ζευγάρι κινούνταν με το αυτοκίνητό του, όταν ήρθε τετ-α-τετ με τους εμπλεκόμενους νεαρούς και ξεκίνησε καβγάς μεταξύ τους, που δεν έμεινε μόνο στα λόγια αλλά εξελίχθηκε σε άγρια επίθεση.

Οι δράστες φέρονται να κινήθηκαν εναντίον του ζευγαριού, χτυπώντας τους με μπουνιές, ακόμη και με κατσούνες, ενώ φέρονται να προκάλεσαν και φθορές στο όχημα των θυμάτων.

Ο 40χρονος και η 36χρονη τραυματίστηκαν από την επίθεση και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Οι δράστες εξαφανίστηκαν μετά το επεισόδιο και οι αστυνομικοί του ΑΤ Αρχανών Αστερουσίων διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψή τους.

Αφορμή η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ ανηλίκων

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το cretalive.gr, αφορμή για την επίθεση φαίνεται πως αποτέλεσαν κάποια μηνύματα προσβλητικού περιεχομένου, που ανήλικοι είχαν ανταλλάξει μεταξύ τους. Το ζευγάρι είναι οι γονείς ενός ανήλικου κοριτσιού, το οποίο φέρεται να αφορούσαν τα επίμαχα μηνύματα.

Οι έρευνες της Αστυνομίας για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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