Προβλήματα από τη διακοπή ρεύματος στην Κρήτη – Απεγκλωβισμοί πολιτών από ασανσέρ

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Χωρίς ρεύμα έμειναν σήμερα Δευτέρα (7/9) πολλές περιοχές της Κρήτης, με αποτέλεσμα να επικρατήσει μεγάλη αναστάτωση και να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό ατόμων από ασανσέρ.

Οι εκτεταμένες διακοπές ρεύματος που καταγράφηκαν σε περιοχές του νησιού φαίνεται να οφείλονται σε πρόβλημα στη μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση Αθήνας – Δαμάστας, από την πλευρά του ηπειρωτικού συστήματος.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, Γιώργος Αρκουλάκης, τόνισε σε δηλώσεις του στο Cretalive ανέφερε ότι συνεργεία βρίσκονται ήδη επί ποδός, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της βλάβης και να προχωρήσουν οι εργασίες αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης.

«Παρουσιάστηκε πρόβλημα στη μεγάλη διασύνδεση Αθήνα – Δαμάστα, από την πλευρά του ηπειρωτικού τμήματος. Αυτή τη στιγμή συνεργεία προσπαθούν να εκτιμήσουν το μέγεθος της βλάβης, προκειμένου να την αποκαταστήσουν», σημείωσε.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, ενεργοποιήθηκε η εφεδρεία του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης, με τους σταθμούς παραγωγής σε Αθερινόλακκο, Λινοπεράματα και Χανιά να τίθενται σε λειτουργία, ώστε το νησί να ηλεκτροδοτείται μέσω του παλαιού συστήματος.

Σύμφωνα με τον κ. Αρκουλάκη, παρά το γεγονός ότι διακοπές σημειώθηκαν σε ολόκληρη την Κρήτη, δεν υπήρξε γενικό μπλακ άουτ. Καθοριστικό ρόλο στο να παραμείνει όρθιο το σύστημα έπαιξαν τα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, αλλά και η μικρή ηλεκτρική διασύνδεση μέσω Χανίων.

«Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στο 100% του νησιού», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων.

Δεκάδες πολίτες εγκλωβίστηκαν σε ασανσέρ σε όλη την Κρήτη

Λόγω της διακοπής ρεύματος, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε περισσότερες από 25 κλήσεις για εγκλωβισμούς ατόμων σε ασανσέρ. Σε κάποιες περιπτώσεις στήθηκαν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού, ενώ σε κάποιες άλλες δεν χρειάστηκε παρέμβαση, αφού επανήλθε το ρεύμα.

Μόνο στο Ηράκλειο καταγράφηκαν πάνω από 10 εγκλωβισμοί σε ασανσέρ, με τους πυροσβέστες που έσπευσαν στα σημεία των συμβάντων να απεγκλωβίζουν με ασφάλεια όλους τους πολίτες.