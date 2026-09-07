LIVE – Η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ από το υπουργείο Οικονομικών

Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ής ΔΕΘ παρουσιάζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η σχετική συνέντευξη Τύπου πραγματοποιείται στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τη συμμετοχή του υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη, του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάση και των υφυπουργών Θάνου Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αναμένεται να παρουσιαστούν αναλυτικά οι παρεμβάσεις που εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης, καθώς και ο ακριβής τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθούν.

Οι κυριότερες νέες παρεμβάσεις για την περίοδο έως το 2030