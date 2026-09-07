Φωτιά σε δασική έκταση στο Μουρίκι Αχαΐας – Σηκώθηκε και 1 ελικόπτερο

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας (7/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρίκι Αχαΐας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:50.
Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού 1 ελικόπτερο. Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Καλαβρύτων, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας.