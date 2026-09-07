Φωτιά σε δασική έκταση στο Μουρίκι Αχαΐας – Σηκώθηκε και 1 ελικόπτερο

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας (7/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρίκι Αχαΐας, κινητοποιώντας το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος με επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Καλαβρύτων, ενώ η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο για τη διερεύνηση των αιτίων.

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Φωτιά, Πυροσβεστική, Ελικόπτερο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας (7/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρίκι Αχαΐας.
  • Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ 1 ελικόπτερο πραγματοποιούσε ρίψεις νερού.
  • Η περιοχή ήταν σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) και για τη διερεύνηση των αιτίων κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αχαΐας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας (7/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρίκι Αχαΐας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:50.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού 1 ελικόπτερο. Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Καλαβρύτων, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας.

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