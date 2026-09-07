Για 8η ημέρα σε εξέλιξη η φωτιά στην Κόνιτσα: Δύσκολη η επιχείρηση κατάσβεσης – 6 ελικόπτερα στη μάχη με τις φλόγες

Για όγδοη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην περιοχή της Κόνιτσας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν διαρκή μάχη. Η επιχείρηση είναι δύσκολη λόγω του ιδιαίτερα δύσβατου και πυκνά δασωμένου περιβάλλοντος, με 6 πυροσβεστικά ελικόπτερα και 150 πυροσβέστες να συμμετέχουν στην κατάσβεση των διάσπαρτων εστιών.

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Φωτιά στην Κόνιτσα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για όγδοη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην περιοχή της Κόνιτσας.
  • Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου τις ρίψεις νερού 6 πυροσβεστικά ελικόπτερα, καθώς οι διάσπαρτες εστίες δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.
  • Στην επιχείρηση συμμετέχουν 150 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 48 οχήματα, δίνοντας μάχη σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο περιβάλλον.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Για όγδοη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην περιοχή της Κόνιτσας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν διαρκή μάχη σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και πυκνά δασωμένο περιβάλλον.

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Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου τις ρίψεις νερού 6 πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Οι διάσπαρτες εστίες που παραμένουν μέσα στο δάσος εξακολουθούν να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

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Οι φλόγες καίνε σε συμπαγές δασικό τμήμα, με πολλές από τις εστίες να βρίσκονται σε απομακρυσμένα και εξαιρετικά δύσβατα σημεία, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητες προσέγγισης από τις επίγειες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 150 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 1η, 2η, 5η, 6η και 10η ΕΜΟΔΕ, υποστηριζόμενοι από 48 πυροσβεστικά οχήματα.

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Ο συντονισμός των επίγειων και εναέριων δυνάμεων παραμένει συνεχής, με στόχο τον περιορισμό των ενεργών εστιών και την αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων.

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