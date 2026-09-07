Φωτιά στην Καβάλα – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Στην Καβάλα έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση του συστήματος ειδοποίησης 112. Το μήνυμα αφορά την ετοιμότητα των κατοίκων λόγω της εξέλιξης του συμβάντος.

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Κοινωνία

Φωτιά, Πυροσβεστική, Ελικόπτερο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει στην Καβάλα λόγω πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη.
  • Το 112 ήχησε στην περιοχή, καλώντας τους κατοίκους σε ετοιμότητα.
  • Η ειδοποίηση αφορά στην ανάγκη για προληπτικά μέτρα και επαγρύπνηση λόγω της κατάστασης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην Καβάλα και συγκεκριμένα στο Ελαιοχώρι. Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα 112 στα κινητά των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής ώστε να είναι σε ετοιμότητα.

Φωτιά στην Καβάλα – Στη μάχη και εναέρια μέσα

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: Πυρκαγιά στην περιοχή Ελαιοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 07 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 09:45

Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Παγγαίου, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.

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