Φωτιά στην Καβάλα – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην Καβάλα και συγκεκριμένα στο Ελαιοχώρι. Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα 112 στα κινητά των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής ώστε να είναι σε ετοιμότητα.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: Πυρκαγιά στην περιοχή Ελαιοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 07 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 09:45

Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Παγγαίου, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.