Φωτιά στην Καβάλα – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην Καβάλα και συγκεκριμένα στο Ελαιοχώρι. Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα 112 στα κινητά των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής ώστε να είναι σε ετοιμότητα.
Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: Πυρκαγιά στην περιοχή Ελαιοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ελαιοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Καβάλας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) September 7, 2026
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 07 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 09:45
Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Παγγαίου, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.