Άνδρας που ζύγιζε 227 κιλά αποκαλύπτει πώς κατάφερε να χάσει βάρος – «Θέλω να είμαι παρών στη ζωή της κόρης μου»

Όταν η ζυγαριά έδειξε 227 κιλά, ο Johnell Winston κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο. Ο 32χρονος πατέρας αποφάσισε να αλλάξει τη διατροφή και την καθημερινότητά του, βάζοντας περισσότερη κίνηση ακόμη και μέσα στις ώρες εργασίας του. Με αφετηρία την επιθυμία του να είναι παρών στη ζωή της μικρής κόρης του, κατάφερε να χάσει συνολικά 100 κιλά και σήμερα μοιράζεται τις συνήθειες που τον βοήθησαν να αλλάξει τη ζωή του.

Η αύξηση του βάρους και η στιγμή που κατάλαβε ότι έπρεπε να αλλάξει τρόπο ζωής

Για χρόνια, ο Johnell Winston δεν είχε βάλει στόχο να χάσει βάρος, παρότι έβλεπε σταδιακά το σώμα του να αλλάζει. Επειδή αγαπούσε τον αθλητισμό σε όλη του τη ζωή, δεν αισθανόταν ότι η αύξηση του βάρους επηρέαζε σημαντικά την καθημερινότητά του, ενώ δεν αντιλαμβανόταν πόσο είχε αυξηθεί πραγματικά το βάρος του.

Ωστόσο, όταν ανέβηκε στη ζυγαριά μετά από καιρό, ανακάλυψε ότι ζύγιζε 227 κιλά. Ο γιατρός του τού είπε χαρακτηριστικά: «Αν καταφέρω να σε φτάσω μέχρι τα 68 σου χρόνια, θα είμαι ο καλύτερος γιατρός στον κόσμο». Τότε, ο Winston σκέφτηκε την 2χρονη κόρη του.

«Μου αρέσει να λέω στους ανθρώπους ότι απλώς ξύπνησα. Πιστεύω πως κάποια στιγμή στη ζωή όλοι οι άνθρωποι αφυπνίζονται και συνειδητοποιούν ποιος είναι ο δρόμος που θέλουν να ακολουθήσουν», δηλώνει ο 32χρονος, ο οποίος ζει στο Φοίνιξ της Αριζόνα.

«Σκέφτηκα απλά ότι θέλω να είμαι καλά για την κόρη μου. Θέλω να είμαι ο καλύτερος δυνατός άνθρωπος για να την καθοδηγήσω σε όσα θα αντιμετωπίσει στη ζωή. Θέλω να είμαι δίπλα της. Και γνώριζα ότι αν συνέχιζα στον ίδιο δρόμο, δεν θα μπορούσα να το κάνω».

Το μυστικό της επιτυχίας: Άσκηση στο γραφείο και διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνη

Ο Winston ξεκίνησε να γυμνάζεται καθημερινά από τον Ιανουάριο του 2025 — όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και στο χώρο εργασίας του. Έβαλε την τακτική κίνηση στην εργασία του (συμπεριλαμβανομένων των push-ups και του shadow boxing), ενώ παράλληλα περπατούσε κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού του διαλείμματος.

Επιπλέον, άλλαξε τη διατροφή του. Πιο συγκεκριμένα:

Εστίασε στην υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης.

Έκοψε εντελώς τα γλυκά και τα ενδιάμεσα σνακ.

Διατήρησε ένα σταθερό θερμιδικό έλλειμμα.

Από τότε, ο άνδρας έχει χάσει 100 κιλά, έχει αποκτήσει μυϊκή μάζα και έχει σμιλεύσει το σώμα του, καταγράφοντας συνεχώς τις αλλαγές στο προφίλ του στο Instagram.

Αυτή η εντυπωσιακή μεταμόρφωση του χάρισε την 1η θέση στον διαγωνισμό «Submit Your Fit» για το 2026, ως μία από τις πιο εμπνευσμένες ιστορίες fitness ανάμεσα στα μέλη μεγάλης αλυσίδας γυμναστηρίων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Johnell Winston (@good_moneyboxing)

Από τον αθλητισμό στην καθιστική ζωή: Πώς έφτασε να ζυγίζει 227 κιλά

Ο Winston αναφέρει ότι ήταν πάντα ένα εύσωμο παιδί, αλλά στο λύκειο άρχισε να ασχολείται ενεργά με τον αθλητισμό —συμπεριλαμβανομένου του αμερικανικού ποδοσφαίρου, της πάλης και του στίβου— γεγονός που κρατούσε το βάρος του υπό έλεγχο.

Στο πανεπιστήμιο συνέχισε να παίζει ποδόσφαιρο, οπότε ο χρόνος των προπονήσεων, η γυμναστική και τα γεύματά του ήταν αυστηρά δομημένα, βοηθώντας τον να διατηρείται υγιής. Η «τεράστια αύξηση βάρους» ξεκίνησε αφού αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο, θυμάται ο ίδιος.

Μετακόμισε με μια παρέα φίλων και υιοθέτησε τις δικές τους διατροφικές συνήθειες, οι οποίες περιλάμβαναν μεγάλες ποσότητες γρήγορου φαγητού (fast food) και συνεχείς παραγγελίες delivery για μεσημεριανό και βραδινό. Το πρωινό του ήταν συχνά ένα ή δύο κέικ/muffins με μπανάνα και καρύδια, τα οποία συνόδευε με σοκολατούχο γάλα.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημά μου ήταν τα σνακ από τα πρατήρια καυσίμων», λέει ο Winston. «Κάθε φορά που πήγαινα στο βενζινάδικο για καύσιμα, έφευγα πάντα με δύο γλυκά ψωμάκια με μέλι, ντόνατς και άλλα γλυκίσματα».

Υπολογίζει ότι κατανάλωνε 5.000 θερμίδες την ημέρα ή και περισσότερες, χαρακτηρίζοντάς το «παράλογο». Παράλληλα, ο άνδρας δεν είχε πλέον δωρεάν πρόσβαση σε κάποιο κοντινό γυμναστήριο —ένα προνόμιο που είχε συνηθίσει στο Πανεπιστήμιο— ενώ εργαζόταν σε δουλειά γραφείου που απαιτούσε να κάθεται οκτώ ώρες την ημέρα, με αποτέλεσμα να υιοθετήσει έναν εντελώς καθιστικό τρόπο ζωής.

Ο Winston αναφέρει ότι ένιωσε έντονη δύσπνοια μια μέρα που έτρεχε να προλάβει το τρένο, όταν το αυτοκίνητό του ήταν στο συνεργείο. «Το στήθος μου με πονούσε φρικτά. Ήταν σαν η καρδιά μου να πήγαινε να σπάσει και να βγει από το σώμα μου, ενώ παράλληλα το γόνατό μου με πονούσε πολύ», θυμάται.

Το 2024, ο Winston ανέβηκε στη ζυγαριά και ανακάλυψε ότι ζύγιζε περίπου 227 κιλά, περιγράφοντάς το ως «μια τρομακτική, σχεδόν σουρεαλιστική στιγμή». «Συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να κάνω μια αλλαγή», εξηγεί ο ίδιος.

Πώς κατάφερε να αυξήσει τη σωματική του δραστηριότητα

Ο άνδρας ξεκίνησε να πηγαίνει τακτικά στο γυμναστήριο τον Ιανουάριο του 2025, κάνοντας 30 λεπτά στατικό ποδήλατο και 30 λεπτά προπόνηση στον σάκο του μποξ.

Η σωματική άσκηση στον χώρο εργασίας έγινε επίσης κομβικό κομμάτι της στρατηγικής του για το αδυνάτισμα. Ξεκίνησε να καταγράφει τη δραστηριότητά του με smartwatch και συνειδητοποίησε ότι μπορούσε να καίει θερμίδες κάνοντας σκιαμαχία (shadow boxing) στο γραφείο του, κάμψεις (pushups) κάθε ώρα, ασκήσεις δικεφάλων με λάστιχα αντίστασης, καθώς και περπάτημα γύρω από το κτίριο κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος.

«Μόλις κατάλαβα ότι μπορώ να κάψω έως και 2.000 θερμίδες ενώ εργάζομαι σε μια δουλειά γραφείου, συνειδητοποίησα ότι αυτό είναι το απόλυτο “μυστικό” για να αξιοποιήσω στο έπακρο τον χρόνο μου», εξηγεί ο Winston.

Σε συνδυασμό με την απογευματινή του προπόνηση στο γυμναστήριο, κατάφερνε να καίει συνολικά 3.600 θερμίδες την ημέρα.

Η διατροφή που τον βοήθησε στην απώλεια βάρους: Πρωτεΐνη και μείωση υδατανθράκων

Παράλληλα, ο 32χρονος περιόρισε την ημερήσια πρόσληψη τροφής στις 1.500 θερμίδες, δίνοντας έμφαση στην πρωτεΐνη και αποφεύγοντας εντελώς τους υδατάνθρακες και τη ζάχαρη. Η διατροφή του βασιζόταν σε μεγάλες ποσότητες από:

Κοτόπουλο, γαλοπούλα και μοσχαρίσια μπριζόλα

Σολομό και τόνο

Ρύζι κουνουπιδιού και φρέσκα λαχανικά

Σήμερα ζυγίζει 127 κιλά και έχει αυξήσει την ημερήσια πρόσληψη τροφής στις 2.400 θερμίδες, καθώς πλέον εστιάζει στην μυϊκή ενδυνάμωση. Συνεχίζει να γυμνάζεται καθημερινά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Johnell Winston (@good_moneyboxing)

Προσοχή: Η ιστορία του Winston αποτελεί μια προσωπική εμπειρία και δεν σημαίνει ότι η ίδια προσέγγιση είναι κατάλληλη για όλους. Πριν προχωρήσετε σε σημαντικές αλλαγές στη διατροφή, την άσκηση ή την πρόσληψη θερμίδων, είναι σημαντικό να συμβουλεύεστε τον γιατρό ή έναν εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας, ώστε να διαμορφώσετε ένα ασφαλές και κατάλληλο πλάνο σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.