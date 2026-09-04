Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 32 κιλά χωρίς στερήσεις – Οι 5 απλές συνήθειες που την βοήθησαν στην απώλεια βάρους

Μια γυναίκα κατάφερε να χάσει 32 κιλά μέσα σε δύο χρόνια, αλλάζοντας ριζικά την καθημερινότητά της. Η προσπάθειά της ξεκίνησε με μια μεγάλη πρόκληση: να διασχίσει με τα πόδια 160 χιλιόμετρα στην Αγγλία.Για χρόνια, μια γυναίκα απέφευγε τη ζυγαριά και έβρισκε παρηγοριά στο φαγητό, όταν ένιωθε πιεσμένη. Όμως, όλα άλλαξαν μετά από μια τυχαία συνάντηση σε μια ομάδα πεζοπόρων στην Αγγλία. Η απόφασή της να περπατήσει 160 χιλιόμετρα έγινε η αφετηρία μιας μεγάλης αλλαγής στη ζωή της. Μέσα σε δύο χρόνια κατάφερε να χάσει 32 κιλά. Σήμερα, μοιράζεται τις συνήθειες που τη βοήθησαν να πετύχει τον στόχο της.

Όταν το φαγητό γίνεται μηχανισμός διαχείρισης του στρες

Για χρόνια, η Helene Sula απέφευγε συστηματικά τη ζυγαριά. Όταν την ζύγιζαν στο ιατρείο, γύριζε την πλάτη. Όπως εξομολογείται η ίδια ένιωθε «συντετριμμένη και ντροπιασμένη» καθώς το βάρος της είχε ξεπεράσει τα 90 κιλά με ύψος 1,57 μ.

Το βάρος της γυναίκας παρουσίαζε συχνά αυξομειώσεις, αλλά άρχισε να πολλά κιλά κατά τη διάρκεια των φοιτητικών της χρόνων, όταν η μικρότερη αδελφή της διαγνώστηκε με καρκίνο. «Χρησιμοποιούσα το φαγητό ως μηχανισμό διαχείρισης του στρες», δηλώνει η 39χρονη Sula, travel blogger με έδρα το Ντάλας του Τέξας. «Σκεφτόμουν: Αφού δεν μπορώ να ελέγξω αυτές τις πτυχές της ζωής μου, το φαγητό θα με κάνει χαρούμενη. Μου αξίζει μια επιβράβευση για να νιώσω καλύτερα».

Η ίδια αναφέρει ότι δεν έχανε μόνο την αυτοπεποίθησή της, αλλά ένιωθε έντονα άβολα με την εικόνα του σώματός της.

Η απόφαση που την οδήγησε σε μια νέα ζωή

Το κίνητρο για να χάσει βάρος ήρθε με έναν εντελώς αναπάντεχο τρόπο, την περίοδο που ζούσε με τον σύζυγό της στην Οξφόρδη της Αγγλίας. Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Cotswolds —μια ειδυλλιακή αγγλική επαρχία με καταπράσινους λόφους, βοσκοτόπια και πέτρινα σπίτια— η Sula παρατήρησε μια ομάδα γυναικών που έκαναν πεζοπορία. Έμαθε ότι διασχίζουν το Cotswold Way, μια διαδρομή 160 χιλιομέτρων. «Γύρισα στον σύζυγό μου και του είπα: “Θα κάνω και εγώ αυτή την διαδρομή”», θυμάται. «Από εκείνη την ημέρα, άλλαξα κυριολεκτικά τα πάντα στη ζωή μου».

Ο σύζυγός της, ο οποίος κατέχει πτυχίο στην επιστήμη της φυσικής αγωγής, της σχεδίασε ένα τετράμηνο πρόγραμμα προπόνησης. Το πλάνο περιλάμβανε αρχικά περπάτημα 3 χιλιομέτρων και ασκήσεις ενδυνάμωσης κορμού (core workouts). Παράλληλα, άλλαξε τη διατροφή της προκειμένου να τρέφεται πιο υγιεινά, δημιουργώντας ένα πλάνο με θερμιδικό έλλειμμα.

Η γυναίκα ξεκίνησε την προετοιμασία της τον Ιούνιο του 2024. Τέσσερις μήνες αργότερα, διέσχισε μόνη της το Cotswold Way σε 10 ημέρες, χαρακτηρίζοντας τη διαδρομή «μαγευτική». «Ήταν ένα από τα καλύτερα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου. Τώρα έχω εθιστεί στην πεζοπορία», αναφέρει.

Έκτοτε, έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή Stevenson Trail στη Γαλλία (240 χιλιόμετρα) και σχεδιάζει να διασχίσει την Αγγλία από άκρη σε άκρη, σε μια διαδρομή σχεδόν 320 χιλιομέτρων — σταθμούς και επιτεύγματα που καταγράφει συνεχώς στο προφίλ της στο Instagram.

Στα επόμενα δύο χρόνια που πέρασαν από την έναρξη της προπόνησής της, η Sula έχει χάσει 32 κιλά και πλέον ζυγίζει 60 κιλά. Ανεβαίνει στη ζυγαριά κάθε Παρασκευή, βλέποντάς τη πλέον ως ένα χρήσιμο εργαλείο που τη βοηθά να κατανοεί πώς νιώθει. Ακολουθούν οι απλές συμβουλές της για αδυνάτισμα και κάψιμο λίπους με βιώσιμο τρόπο.

5 συμβουλές από την Sula για απώλεια βάρους με βιώσιμο τρόπο

Καταγράψτε τις θερμίδες σας

Μην κολλάτε με την καταγραφή των βημάτων

Αυξήστε την πρόσληψη πρωτεΐνης

Αποφύγετε τους αυστηρούς περιορισμούς

Ακούστε το σώμα σας

Καταγράψτε τις θερμίδες σας

Όταν πήρε την απόφαση να περπατήσει πραγματοποιώντας τη διαδρομή Cotswold Way, η Sula άρχισε να χρησιμοποιεί μια εφαρμογή για να καταγράφει όλα τα τρόφιμα που κατανάλωνε καθημερινά. Τότε συνειδητοποίησε ότι έτρωγε «υπερβολικά πολύ». «Δεν μπορείς να κάψεις λίπος με το περπάτημα μια κακή διατροφή και πιστέψτε με, το προσπάθησα πολύ», αναφέρει. «Ήμουν πολύ δραστήρια, αλλά δεν είχα επίγνωση του τι έτρωγα».

Για παράδειγμα, μετά από έναν μεγάλο περίπατο, επέστρεφε στο σπίτι και έτρωγε μια «τεράστια» ποσότητα ποπ κορν. Τώρα, η Sula φροντίζει να διατηρεί θερμιδικό έλλειμμα, καίγοντας 250 έως 500 θερμίδες περισσότερες από όσες καταναλώνει καθημερινά.

Μην κολλάτε με την καταγραφή των βημάτων

Ένας υγιεινός στόχος δεν χρειάζεται να περιστρέφεται πάντα γύρω από τον αριθμό των βημάτων στο ρολόι ή το κινητό σας. «Για μένα κατέληξε να γίνει μια ανθυγιεινή εμμονή», εξηγεί η Sula. «Πλέον δεν καταγράφω τα βήματά μου».

Αντίθετα, ακολουθεί ένα ποικίλο πρόγραμμα γυμναστικής χωρίς να απαιτείται συνδρομή σε γυμναστήριο. Η εβδομαδιαία ρουτίνα της περιλαμβάνει:

3 μεγάλους και 2 μικρότερους περιπάτους

Ασκήσεις κορμού από το YouTube

Προπόνηση ενδυνάμωσης με το βάρος του σώματος και ελαφριά βαράκια

Ασκήσεις σε μίνι τραμπολίνο και κολύμβηση

Γυμνάζεται 5 ημέρες την εβδομάδα και κρατάει 2 ημέρες για ξεκούραση.

Αυξήστε την πρόσληψη πρωτεΐνης

Όταν ρώτησε μια φίλη της πώς κατάφερε να χάσει βάρος, η απάντηση ήταν απλή: να καταναλώνει πρωτεΐνη. Όταν δεν ταξιδεύει, το πρωινό της περιλαμβάνει μια ομελέτα με τρία αυγά.

«Αν φάω δημητριακά είναι καλά, αλλά αν φάω αυγά μένω χορτάτη για περισσότερη ώρα. Αυτό με βοηθά να αποφεύγω τα επεισόδια υπερφαγίας και τις ανθυγιεινές επιλογές», εξηγεί.

Μεσημεριανό: Ρολάκια αλλαντικών υψηλής ποιότητας με συνοδευτικό chips λαχανίδας (kale).

Βραδινό: Μοσχαρίσιος, κοτόπουλος ή γαλοπούλα κιμάς συνοδευόμενος από μια μεγάλη σαλάτα με μαρούλι, σπανάκι, ντομάτα, καρότο και άλλα λαχανικά.

«Μου αρέσει ο μεγάλος όγκος φαγητού (volume eating). Θέλω να νιώθω ότι τρώω ικανοποιητική ποσότητα, γι’ αυτό με τον σύζυγό μου φτιάχνουμε τεράστιες σαλάτες». Για σνακ επιλέγει φρούτα και κρακεράκια πρωτεΐνης.

Αποφύγετε τους αυστηρούς περιορισμούς

Το αγαπημένο βραδινό γλύκισμα της Sula (μόλις 200 θερμίδων) είναι ένα σπιτικό παγωτό με άπαχο γάλα, στραγγιστό γιαούρτι 0% και μερικές φορές σκόνη πρωτεΐνης, σε γεύσεις όπως βανίλια, σοκολάτα ή σιρόπι σφενδάμου. Συνεχίζει να απολαμβάνει κανονικό παγωτό περιστασιακά, αλλά περιορίζεται σε μία μπάλα αντί για τρεις.

Όταν ταξιδεύει, παρακολουθεί χαλαρά τις θερμίδες και τις μερίδες της. «Πιστεύω ότι μέρος του ταξιδιού είναι να δοκιμάζεις το τοπικό φαγητό. Κατάλαβα ότι μπορώ να δοκιμάσω τα πάντα, αρκεί να μην τα φάω όλα», λέει. Σε πρόσφατο ταξίδι της απολάμβανε κρουασάν βουτύρου, εξαιρετικά τυριά στην Ολλανδία και μπύρα στο Βέλγιο, χωρίς να πάρει βάρος.

Ακούστε το σώμα σας

Η Sula συνειδητοποίησε ότι εκτός από την άσκηση, το σώμα χρειάζεται τακτική ξεκούραση και χρόνο αποκατάστασης. Όσον αφορά το φαγητό, έμαθε να μην πιέζει τον εαυτό της να νιώθει πλήρως χορτάτος κάθε στιγμή.

«Αν νιώθετε λίγη πείνα πριν από ένα γεύμα, είναι απολύτως φυσιολογικό. Εκπαίδευσα εκ νέου τον εαυτό μου να ακούει τα σήματα κορεσμού και να αξιοποιεί όλες τις ενδείξεις που μου δίνει το σώμα μου».

Προσοχή: Κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός και η απώλεια βάρους δεν είναι ίδια για όλους. Πριν υιοθετήσετε αλλαγές στη διατροφή ή την άσκησή σας, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή έναν ειδικό υγείας.