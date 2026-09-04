Μαραθώνας: Εντοπίστηκαν τα οστά της ηλικιωμένης σε αποθήκη του σπιτιού – Ήταν τυλιγμένα σε σεντόνι

Φρίκη στον Μαραθώνα. Εντοπίστηκαν τα οστά της ηλικιωμένης γυναίκας για την οποία υπήρχε καταγγελία ότι είχε θαφτεί στην αυλή του σπιτιού, αλλά έως τώρα οι έρευνες είχαν αποβεί άκαρπες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, τελικά τα οστά της ηλικιωμένης εντοπίστηκαν σε αποθήκη του σπιτιού και ήταν τυλιγμένα σε σεντόνι.

Στο σημείο έχει μεταβεί εισαγγελέας, ενώ έχει ενημερωθεί και ανθρωπολόγος και ιατροδικαστής για να σπεύσουν στο σημείο και να εξακριβωθεί αν ανήκουν στην ηλικιωμένη .

Στο σπίτι βρίσκεται και η 68χρονη κόρη της 90χρονης και ο εγγονός της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι μέχρι και πριν από λίγο καιρό και έως και τον Αύγουστο γίνονταν αναλήψεις από τον λογαριασμό της ηλικιωμένης.

«Δεν έκανα κηδεία στη μητέρα μου, είναι προσωπικά θέματα αυτά»

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, η 68χρονη κόρη της ηλικιωμένης είχε δηλώσει ότι δεν θυμάται πού ακριβώς βρίσκεται θαμμένη η μητέρα της. «Δεν θυμάμαι πού έχω τη μητέρα μου», είπε, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατος και η ταφή της έγιναν πριν από περίπου 10 χρόνια. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια. «Ήταν μεγάλη σε ηλικία η μάνα μου, πέθανε από βιολογικά αίτια. Δεν ξέρω πού είναι η μητέρα μου, δεν της έκανα κηδεία». Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν πραγματοποιήθηκε κηδεία, η απάντησή της ήταν: «Είναι προσωπικά θέματα αυτά».

Η 68χρονη, που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ εμφανίστηκε, ψύχραιμη κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, αρνείται να μιλήσει ακόμη και με τον γιο της.

«Η μητέρα μου έχει κάνει παρανομία, αλλά δεν μου λέει πού είναι η γιαγιά μου»

Ο εγγονός της ηλικιωμένης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς έχει συμβεί και υποστήριξε πως η μητέρα του δεν του αποκαλύπτει πού βρίσκεται η γιαγιά του.

«Η μητέρα μου έχει κάνει παρανομία, αλλά δεν λέει ούτε σε μένα πού έχει βάλει τη γιαγιά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, όταν στο παρελθόν ρωτούσε τη μητέρα του για τη γιαγιά του, εκείνη του απαντούσε πως «έχω τακτοποιήσει το θέμα, μην ασχολείσαι».

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι τα τελευταία χρόνια δεν είχε συχνή επαφή με τη γιαγιά του, καθώς βρισκόταν στα Τρίκαλα μαζί με τον πατέρα του και δεν έμενε μόνιμα στην περιοχή.

«Εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη. Η μητέρα μου τώρα δεν ξέρω τι έχει κάνει ακριβώς, γιατί εγώ δεν έμενα συνέχεια. Η γιαγιά μου έχει χρόνια που έχει φύγει, αλλά αυτή μου έλεγε ψέματα, ότι το είχε τακτοποιήσει, ότι την έθαψε εκεί ενώ δεν ήταν εκεί. Δεν ξέρω, λέει ψέματα σε όλους, η κατάστασή της δεν είναι καλή, έχει καταπέσει τα τελευταία δύο με τρία χρόνια και δεν… δεν μπορεί…», είπε αρχικά ο εγγονός της ηλικιωμένης.

«Την τελευταία φορά που την είδα ήταν εν ζωή. Είχα φύγει, δεν έμενα εκεί. Δεν βλεπόμασταν συνέχεια γιατί έλειπα, ήμουν στα Τρίκαλα με τον πατέρα μου, πήγαινα και για δουλειές», συμπληρώνει ο εγγονός.