Ρόδος: Συνελήφθη 25χρονος με 303 ναρκωτικά χάπια και κάνναβη

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Στη σύλληψη ενός 25χρονου, προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου 2026 αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), κατά τη διάρκεια περιπολίας τους στη Ρόδο.

Ειδικότερα, περίπου στις 20:00, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο του νεαρού, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι κάτοικος Αρχαγγέλου. Κατά την διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκε στην κατοχή του μία χάρτινη συσκευασία, μέσα στην οποία βρέθηκε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, μικτού βάρους περίπου 5 γραμμαρίων.

Κατά τον ίδιο έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνολικά 303 φαρμακευτικά δισκία, για τα οποία ο 25χρονος δεν ήταν σε θέση να επιδείξει ιατρική συνταγή.

303 δισκία τριών διαφορετικών σκευασμάτων

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 105 ροζ δισκία του σκευάσματος «Stedon», 93 μωβ δισκία «Xanax» και 105 πράσινα δισκία «Hypnostedon».

Η ποσότητα και η διαφορετικότητα των σκευασμάτων αποτέλεσαν βασικό στοιχείο της υπόθεσης, καθώς πρόκειται για φαρμακευτικά σκευάσματα που υπάγονται στις διατάξεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών όταν βρίσκονται στην κατοχή ατόμου χωρίς την απαιτούμενη νόμιμη ιατρική χορήγηση.

Σε βάρος του 25χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και ακολούθησε η παραπομπή του στον εισαγγελέα. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις που του αποδίδονται.

Παράλληλα, παραμένει υπό διερεύνηση αν και σε ποιον βαθμό τα κατασχεθέντα δισκία προορίζονταν αποκλειστικά για προσωπική χρήση ή εάν μέρος ή το σύνολό τους επρόκειτο να διατεθεί σε τρίτους.