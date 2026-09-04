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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (4/9) στην περιοχή Αργιθέα της Παιανίας, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Δήμου. Εστάλη μήνυμα μέσω του 112 για την ενημέρωση των κατοίκων, δεδομένου του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στην περιοχή, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια του περιστατικού.

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φωτιά Παιανία
Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (4/9) στην περιοχή Αργιθέα, στην Παιανία.
  • Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ εστάλη μήνυμα μέσω του 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.
  • Η περιοχή βρισκόταν σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) και για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (4/9) στην περιοχή Αργιθέα, στην Παιανία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:00.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποτελούμενες από 74 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 30 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Παιανίας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή υπάρχουν και διάσπαρτες κατοικίες.

Εστάλη μήνυμα μέσω του 112

Στις 12:13, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

 

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