LIVE UPDATE
Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Βάσια Αναστασίου: Με πήρε η γιαγιά μου και μου είπε «θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια»

Η Βάσια Αναστασίου σχολίασε την αγωνία του κόσμου από δηλώσεις στελεχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, σχετικά με την πιθανή καταγραφή κοσμημάτων και αντικειμένων αξίας για «πατριωτική εισφορά». Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στην αντίδραση της γιαγιάς της, η οποία ανησύχησε ότι ο Τσίπρας θα της πάρει τα βραχιόλια, τονίζοντας το άγχος που έχει προκληθεί στην κοινωνία.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Βάσια Αναστασίου - ΠΑΣΟΚ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Βάσια Αναστασίου σχολίασε την αναφορά του Γιώργου Παππά για «πατριωτική εισφορά» και καταγραφή κοσμημάτων, δηλώνοντας ότι «ο κόσμος έχει αγχωθεί από τις δηλώσεις των στελεχών της ΕΛΑΣ».
  • Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ως παράδειγμα τη γιαγιά της, η οποία της είπε «παιδί μου θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια».
  • Η ίδια πρόσθεσε ότι η γιαγιά της είπε «θα πάρω Zanax», με τον Γιώργο Αυτιά να αστειεύεται «έχει χρυσά δόντια η γιαγιά;».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Ο κόσμος έχει αγχωθεί από τις δηλώσεις των στελεχών της ΕΛΑΣ», είπε η Βάσια Αναστασίου, σχολιάζοντας την αναφορά του αναπληρωτή Τομεάρχη Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργου Παππά ότι η «πατριωτική εισφορά» θα συμπεριλάβει μέχρι και την καταγραφή κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας που φυλάσσονται σε τραπεζικές θυρίδες.

ΕΛ.Α.Σ.: Διευκρινίσεις από τον Γιώργο Παππά για τη δήλωση περί καταγραφής κοσμημάτων σε θυρίδες για την πατριωτική εισφορά

Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στον ΣΚΑΙ ανέφερε και ως παράδειγμα τη γιαγιά της, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου είπε παιδί μου θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια».

«Να το πούμε απλά, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Πέντε βραχιόλια έχει η γιαγιά μου και αγχώθηκε» συνέχισε η κα Αναστασίου.

Η ίδια, δε, πρόσθεσε ότι «η γιαγιά μου είπε θα πάρω Zanax και της είπα “όχι γιαγιά είσαι 85”.

Με αφορμή, τέλος, αυτή την αναφορά της Βάσιας Αναστασίου, ο παριστάμενος ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς, αναρωτήθηκε χαριτολογώντας «έχει χρυσά δόντια η γιαγιά;», με το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να απαντά: «Όχι, χρυσά δόντια δεν έχει».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ