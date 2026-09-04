Βάσια Αναστασίου: Με πήρε η γιαγιά μου και μου είπε «θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια»

«Ο κόσμος έχει αγχωθεί από τις δηλώσεις των στελεχών της ΕΛΑΣ», είπε η Βάσια Αναστασίου, σχολιάζοντας την αναφορά του αναπληρωτή Τομεάρχη Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργου Παππά ότι η «πατριωτική εισφορά» θα συμπεριλάβει μέχρι και την καταγραφή κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας που φυλάσσονται σε τραπεζικές θυρίδες.

Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στον ΣΚΑΙ ανέφερε και ως παράδειγμα τη γιαγιά της, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου είπε παιδί μου θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια».

«Να το πούμε απλά, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Πέντε βραχιόλια έχει η γιαγιά μου και αγχώθηκε» συνέχισε η κα Αναστασίου.

Η ίδια, δε, πρόσθεσε ότι «η γιαγιά μου είπε θα πάρω Zanax και της είπα “όχι γιαγιά είσαι 85”.

Με αφορμή, τέλος, αυτή την αναφορά της Βάσιας Αναστασίου, ο παριστάμενος ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς, αναρωτήθηκε χαριτολογώντας «έχει χρυσά δόντια η γιαγιά;», με το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να απαντά: «Όχι, χρυσά δόντια δεν έχει».