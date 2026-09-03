ΕΛ.Α.Σ.: Διευκρινίσεις από τον Γιώργο Παππά για τη δήλωση περί καταγραφής κοσμημάτων σε θυρίδες για την πατριωτική εισφορά

Σε διευκρινιστική δήλωση προχώρησε ο αναπληρωτή Τομεάρχη Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Γιώργος Παππάς, σχετικά με τη δήλωσή του περί καταγραφής κοσμημάτων σε θυρίδες για την πατριωτική εισφορά.

Κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής του συνέντευξης, ο κ. Παππάς αναφέρθηκε στην πατριωτική εισφορά, που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ., λέγοντας: «Μέσα από την Πατριωτική Εισφορά αναμένουμε περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουμε καταγράψει. Εδώ λοιπόν τι λέμε για αυτό το πράγμα. Αυτό θα είναι, ας πούμε στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που η καθαρή περιουσία περιλαμβάνει και ακίνητα, και μετοχές, και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε, στις θυρίδες που λέγαμε το περιουσιολόγιο, τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσεις σε μετοχές…. Περιλαμβάνει τα μεταφορικά μέσα. Περιλαμβάνει οτιδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχεις. Σαφώς και τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία είναι από ακίνητα, από μετοχές, από επενδύσεις, από οπουδήποτε συμμετέχει κάποιος. Εδώ λοιπόν τι λέμε: Είναι πατριωτικό καθήκον, πράξη ευθύνης και όρος κοινωνικής συνοχής να υπάρξει μια φορολόγηση, να βάλουν πλάτη, που δεν θα έχει μόνιμη διάρκεια αυτή η πατριωτική εισφορά. Θα είναι για κάποια χρόνια ούτως ώστε αυτό το ποσό να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση κοινωνικών αναγκών. Παιδείας, υγείας και διαφόρων ενίσχυσης της μεσαίας τάξης».

«Ας μην αγωνιούν κάποιοι για τα κοσμήματα στις θυρίδες των πλουσίων κυριών του 1%»

Η δήλωση του κ. Παππά έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, αναγκάζοντάς τον να προχωρήσει σε διευκρινίσεις.

Αναλυτικά η διευκρινιστική δήλωση του κ. Παππά:

«Διευκρινίζω για να αποφευχθούν παρερμηνείες ότι η πατριωτική εισφορά που εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας αφορά το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων. Και προφανώς δε θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών, αλλά στην υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία. Η ακίνητη είναι ήδη καταγεγραμμένη. Η κινητή αξία που αφορά μετοχές ομόλογα, καταθέσεις κλπ, θα πρέπει να καταγραφεί, όπως γίνεται σε όσες χώρες εφαρμόζεται αντίστοιχος φόρος, όπως πχ στην Ελβετία, ή στην Ισπανία. Άρα ας μην αγωνιούν κάποιοι για τα κοσμήματα στις θυρίδες των πλουσίων κυριών του 1%».