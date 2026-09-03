Κυψέλη: Οι νέοι ισχυρισμοί του 43χρονου για τον θάνατο του βρέφους, η κυνική παραδοχή της 38χρονης και τα αποτελέσματα των DNA

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε κατεψυγμένο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, με τις δικαστικές Αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες θανάτου του παιδιού, τα ιατροδικαστικά ευρήματα και τις διαφορετικές εκδοχές που παρουσιάζουν ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του.

Το ζευγάρι αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας, κατά συναυτουργία. Σε βάρος τους έχουν επίσης απαγγελθεί κατηγορίες για οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία και ψευδή κατάθεση. Ο τρίτος κατηγορούμενος, ένας 26χρονος Αφγανός, αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, κατηγορία για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο πριν και μετά τη συμπλήρωση του 12ου έτους της ηλικίας του θύματος.

Οι τρεις έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της διακίνησης ναρκωτικών και αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου την Παρασκευή (4/9) ενώπιον των δικαστικών Αρχών για τις νέες κατηγορίες.

Παράλληλα, για τις 5 Οκτωβρίου 2026 αναβλήθηκε η δίκη του 43χρονου στο Αυτόφωρο για το ξεχωριστό περιστατικό βίας που σημειώθηκε στα κρατητήρια κατά την πρώτη μεταγωγή των κατηγορουμένων. Ο 43χρονος κατηγορείται για απόπειρα απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης κρατουμένου.

Τι έδειξαν οι εξετάσεις DNA

Νέα δεδομένα για τις συγγενικές σχέσεις στην οικογένεια προέκυψαν από τις εξετάσεις DNA που πραγματοποιήθηκαν στο νεκρό βρέφος και στα ανήλικα παιδιά.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η 15χρονη, η οποία είναι έγκυος, ο 12χρονος και το νεκρό βρέφος είναι βιολογικά παιδιά τόσο του 43χρονου όσο και της 38χρονης.

Αντίθετα, ο 9χρονος είναι βιολογικό παιδί της 38χρονης, όχι όμως και του 43χρονου.

Η 15χρονη και τα δύο μικρότερα παιδιά, ηλικίας 12 και 9 ετών, αναμένεται να εξεταστούν εκ νέου από παιδοψυχολόγους, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν όσα ενδεχομένως γνωρίζουν για την υπόθεση.

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Όσα υποστήριξε ο 43χρονος για τον θάνατο του βρέφους

Ο 43χρονος αρνείται ότι ο ίδιος και η σύντροφός του σκότωσαν το βρέφος και υποστηρίζει ότι το παιδί πέθανε αιφνιδίως. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι η 38χρονη αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα μετά τη γέννηση του παιδιού και ότι το βρέφος είχε πυρετό πριν πεθάνει.

«Από τότε που γεννήθηκε το μωρό, επί 8 μήνες, η γυναίκα μου δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Σαν κάτι να την είχε συνεπάρει. Έλεγε ασυναρτησίες. Βουτούσε το κεφάλι της μέσα στο πιάτο με το φαγητό. Μιλούσε στα παιδιά μας ενώ δεν ήταν μπροστά. Ήταν πολύ στρεσαρισμένη επειδή το μωρό έκλαιγε συνέχεια. Όλοι ήμασταν στρεσαρισμένοι».

Περιγράφοντας όσα, κατά τον ίδιο, συνέβησαν την ημέρα του θανάτου, ανέφερε: «Μετά από οκτώ μήνες, μία μέρα το μωρό δεν ήταν καλά και είχε πυρετό. Είχε ένα βλέμμα αφασίας. Δεν καταλάβαινε και δεν έκανε κινήσεις. Το αντιληφθήκαμε με τη γυναίκα μου. Πήγαμε να το ταΐσουμε και καθίσαμε στο τραπέζι. Εκεί που ήμασταν στο τραπέζι, ακούμε έναν δυνατό ήχο, σαν κάτι να σκάει. Πάμε στο παιδί και βλέπω ότι έχει σκάσει η κοιλιά του. Προσπάθησα να το σώσω, αλλά πέθανε».

Ο 43χρονος υποστήριξε ότι, μετά τον θάνατο του παιδιού, τύλιξε τη σορό με σακούλες και την τοποθέτησε στον καταψύκτη, επειδή φοβήθηκε ότι οι Αρχές θα απομάκρυναν τα υπόλοιπα παιδιά από την οικογένεια.

«Όταν έγινε όλο αυτό, τα υπόλοιπα τρία παιδιά μας ήταν μαζί και καθόμασταν στο τραπέζι και τρώγαμε. Είδαν και αυτά αυτό που έγινε. Εγώ φοβήθηκα και τότε τύλιξα το μωρό με σακούλες και το έβαλα στον καταψύκτη. Τότε με την οικογένειά μου μέναμε σε Airbnb στην Αθήνα. Ο λόγος που φοβήθηκα ήταν να μη μου πάρουν τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί δεν τα είχα δηλωμένα ότι ζουν στην Ελλάδα, επειδή η γυναίκα μου δεν είχε τακτοποιήσει ποτέ τα χαρτιά της στην Ελλάδα».

Σύμφωνα με την εκδοχή του, η σορός παρέμεινε κρυμμένη στον καταψύκτη ενώ η οικογένεια άλλαζε κατοικίες. «Εν τω μεταξύ, μετά τον θάνατο του μωρού, η γυναίκα μου την άλλη μέρα συνήλθε. Ξαφνικά ήταν μια χαρά. Αυτό το παρατήρησαν και τα υπόλοιπα παιδιά και είπαν ότι η μαμά είναι πάλι καλά. Το πτώμα του μωρού παρέμεινε κρυμμένο στον καταψύκτη. Μετά φύγαμε από εκείνο το σπίτι και μείναμε και σε άλλα Airbnb. Πριν από περίπου έναν μήνα μετακομίσαμε στη Θάσου 23».

Οι ισχυρισμοί του 43χρονου για τους «Ιλλουμινάτι»

Ο 43χρονος διατύπωσε παράλληλα ισχυρισμούς περί εμπλοκής των «Ιλλουμινάτι», τους οποίους συνέδεσε με τη γέννηση του βρέφους. Όπως υποστήριξε, είχε στοχοποιηθεί επειδή αρνήθηκε πρόταση ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να «πουλήσει την ψυχή του στον διάβολο». Ισχυρίζεται επίσης ότι, ως αντίποινα, το βιολογικό παιδί του αντικαταστάθηκε στο νοσοκομείο με άλλο βρέφος.

Αναφερόμενος στη σχέση του με την 38χρονη, δήλωσε: «Πριν από 22 χρόνια γνωριστήκαμε στη Γερμανία με τη γυναίκα μου, όταν εκείνη ήταν 16 ετών και εγώ 20. Οι γονείς της ήταν ναρκομανείς και την είχαν αφήσει σε ορφανοτροφείο. Εγώ την πήρα από το ορφανοτροφείο και ζήσαμε μαζί μέχρι το 2011. Τότε έμεινε έγκυος και γέννησε την κόρη μας στο Αμβούργο και την ξαναέβαλαν σε μία δομή να μείνει. Εγώ την έκλεψα από εκεί και την έφερα στην Ελλάδα μαζί με την κόρη μας».

Ο ίδιος συνέχισε: «Στη Γερμανία είχα κατηγορηθεί για απαγωγή, επειδή πήρα τη γυναίκα μου. Τέλη Νοεμβρίου του 2011 ήρθαμε στην Ελλάδα και κάναμε τα άλλα δύο παιδιά. Το παιδί που βρέθηκε νεκρό στη βαλίτσα ήταν δικό μου και της γυναίκας μου. Το παιδί γεννήθηκε με καισαρική σε νοσοκομείο. Εγώ ήθελα να το δω, αλλά οι γιατροί δεν με άφηναν. Η γυναίκα μου ήταν χειρουργημένη. Μετά από δύο ώρες μάς έφεραν στον θάλαμο ένα νεογέννητο παιδί. Εγώ πιστεύω, όμως, ότι το παιδί που μας έφεραν δεν ήταν το δικό μας και μας έφεραν άλλο. Γιατί όταν πήγα να το δω μόνος μου, ακριβώς μετά τη γέννα, δεν με άφησαν».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους «Ιλλουμινάτι»: «Παλιότερα είχα μπλέξει με τους Ιλλουμινάτι. Μου είπαν ότι θα μου δώσουν 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά έπρεπε να κάνω προφορικό συμβόλαιο ότι θα είμαι μαζί τους και θα πουλήσω την ψυχή μου στον διάβολο. Επειδή εγώ δεν ήθελα να πουλήσω την ψυχή μου στον διάβολο, δεν δέχτηκα και από τότε με κυνηγούσαν. Γι’ αυτό μου είχαν στείλει και τη γυναίκα για την οποία κατηγορήθηκα για μαστροπεία».

Για την υποτιθέμενη αντικατάσταση του βρέφους ανέφερε: «Για να με εκδικηθούν οι Ιλλουμινάτι, μου άλλαξαν το μωρό στο νοσοκομείο. Το μωρό που τελικά μας έδωσαν είχε προβλήματα υγείας εξαρχής. Έκλαιγε 23 ώρες την ημέρα και μία ώρα κοιμόταν. Από ό,τι μας έλεγαν οι γιατροί, είχε κήλη αλλά και κάτι με το έντερό του. Επίσης, το μωρό δεν είχε δύναμη να ρουφήξει γάλα και δεν μας το έδιναν στην αρχή για να το πάρουμε σπίτι. Την άλλη μέρα το πρωί, όμως, μας το έδωσαν και εγώ παραξενεύτηκα, γιατί το προηγούμενο βράδυ μας έλεγαν ότι δεν μπορεί να ρουφήξει γάλα. Έτσι το πήραμε στο σπίτι. Του κάναμε κάθε μέρα μασάζ για να μπορεί να ενεργηθεί και να βγάλει τα αέρια, γιατί από μόνο του δεν μπορούσε. Για οκτώ μήνες περίπου το ταΐζαμε και το πηγαίναμε στον γιατρό κανονικά».

Οι παραπάνω αναφορές αποτελούν ισχυρισμούς του 43χρονου και εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές.

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«Το έβαλα η ίδια στον καταψύκτη» – Η εκδοχή της 38χρονης

Τη δική της εκδοχή για τον θάνατο του παιδιού παρουσίασε και η 38χρονη Γερμανίδα, η οποία επίσης αρνείται ότι το βρέφος δολοφονήθηκε.

Μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του Mega, υποστήριξε: «Όπως είπα ήδη, πέθανε από μόνο του».

Όταν ρωτήθηκε εάν θεωρεί ότι η ίδια και ο σύντροφός της είναι δολοφόνοι, απάντησε: «Όχι».

Η 38χρονη ισχυρίστηκε ότι το παιδί πιθανώς παρουσίασε σπασμούς και ότι οι δύο τους προσπάθησαν να το επαναφέρουν. «Πιθανώς επειδή έπαθε σπασμούς. Προσπαθήσαμε να του κάνουμε τεχνητή αναπνοή, στόμα με στόμα. Είχε τα μάτια του ανοιχτά και δεν είχε σφυγμό. Από τα μάτια φαινόταν ότι είχε πεθάνει. Πέθανε, δεν είχε σφυγμό, δεν ανέπνεε. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τεχνητή αναπνοή, στόμα με στόμα, μεταξύ ζωής και θανάτου».

Η ίδια παραδέχθηκε ότι τοποθέτησε το νεκρό παιδί στον καταψύκτη, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσε να αποδεχθεί τον θάνατό του. «Και στο τέλος αποφασίσαμε να το βάλουμε στον καταψύκτη, επειδή δεν ήθελα να αποδεχτώ ότι είναι νεκρό και να το αποχωριστώ. Το τυλίξαμε εκεί που ήμασταν. Μετά από λίγο, είχε παγώσει. Και είδα το παιδί αφού πέθανε. Το έβαλα η ίδια στον καταψύκτη. Δεν υπήρχε αίμα».

Τι υποστηρίζει για τα τραύματα από μαχαίρι

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα έχουν τα τραύματα από μαχαίρι που εντοπίστηκαν στη σορό του βρέφους. Η 38χρονη αρνείται ότι συνδέονται με τον θάνατο του παιδιού και υποστηρίζει ότι προκλήθηκαν μεταγενέστερα, όταν επιχειρούσαν να σπάσουν τον πάγο γύρω από το παγωμένο σώμα.

«Πήγαμε να σπάσουμε τον πάγο με το μαχαίρι. Σίγουρα θα συνέβη να χτυπήσαμε και το μωρό με το μαχαίρι. Κάποιοι ισχυρίζονται τώρα ότι πέθανε από αυτό, αλλά αυτό δεν είναι η αλήθεια. Αυτό με το μαχαίρι πρέπει να συνέβη δύο χρόνια μετά. Δεν καταλαβαίνω πώς δεν φάνηκε στη νεκροψία ότι το παιδί δεν πέθανε από αυτό».

Η συγκεκριμένη εκδοχή κινείται στην ίδια κατεύθυνση με τον ισχυρισμό του 43χρονου ότι χρησιμοποίησε μαχαίρι για να σπάσει τον πάγο γύρω από το σώμα.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ωστόσο, αποτελούν κεντρικό στοιχείο της δικαστικής έρευνας και αξιολογούνται για να προσδιοριστούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του βρέφους.

Η ροζ βαλίτσα και η παρουσία των ανήλικων παιδιών

Η 38χρονη περιέγραψε ακόμη την προσπάθεια να απομακρύνουν το σώμα του παιδιού από τον καταψύκτη, προκειμένου, όπως ισχυρίστηκε, να το τοποθετήσουν σε ροζ βαλίτσα.

«Και κάναμε αυτό με το μαχαίρι, επειδή το παιδί δεν έβγαινε. Και ο σύντροφός μου στεκόταν μπροστά στην πόρτα και μας είπε να εγκαταλείψουμε το διαμέρισμα και να το αφήσουμε στον καταψύκτη, επειδή ήταν παγωμένο».

Η γυναίκα υποστήριξε επίσης ότι τα υπόλοιπα ανήλικα παιδιά βρίσκονταν μπροστά στο περιστατικό. «Τα παιδιά μου ήταν και τα ίδια εκεί και μαχαιρώσαμε το παγωμένο μωρό μπροστά στα παιδιά μου. Και, αν μη τι άλλο, μπορούν να ρωτήσουν και τα παιδιά και τα παιδιά δεν θα έλεγαν ψέματα. Και αν ο ψυχολόγος θέλει να σχηματίσει μια εικόνα, μπορεί να εκτιμήσει αν τα παιδιά λένε ψέματα ή όχι. Και τα παιδιά μου λένε πάντα την αλήθεια».

Η 38χρονη αναφέρθηκε, τέλος, στον φόβο της για τη φυλακή και στην απομάκρυνσή της από τα παιδιά. «Φοβάμαι τη φυλακή. Δεν θέλω να είμαι με άλλους ανθρώπους. Είμαι λυπημένη. Εγκαταλελειμμένη. Αυτή τη στιγμή χωρίς οικογένεια. Και αν όλα είναι εναντίον μου, τι μπορεί να κάνει κανείς; Θέλω να είμαι με τα παιδιά μου, θέλω να δω ξανά τα παιδιά μου».

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Το ζήτημα με τον θάνατο του πατέρα του 43χρονου

Μία ακόμη πτυχή που εξετάζεται αφορά τον πατέρα του 43χρονου, ο οποίος είχε πεθάνει στη Γερμανία, χωρίς, σύμφωνα με το MEGA, να έχει δηλωθεί ο θάνατός του στην Ελλάδα.

Το θέμα αναμένεται να διερευνηθεί περαιτέρω, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εξακολουθούσε να καταβάλλεται η σύνταξή του, εάν πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές μετά τον θάνατό του και ποιος είχε στην κατοχή του τα προσωπικά του έγγραφα.

Τι λέει ο θείος του 43χρονου

Για τον 43χρονο και τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας μίλησε στον ΑΝΤ1 ο θείος του. «Τα παιδιά είναι δικά του, τα παιδιά τα αγαπούσε. Τώρα πώς έφτασε σε αυτό το σημείο; Όταν είσαι ναρκομανής, όλα μπορούν να συμβούν. Ούτε σχολείο πήγαιναν ούτε δηλωμένα ήταν και αυτά του τα έλεγα: “Πήγαινε να δηλώσεις τα παιδιά, να πάνε σχολείο”».

Ο θείος του ανέφερε ακόμη ότι ο 43χρονος είχε φυλακιστεί στη Γερμανία, όπου είχε αποκτήσει το πρώτο του παιδί, το οποίο μεγάλωσε εκεί με τη μητέρα του. Όπως υποστήριξε, όταν ο 43χρονος ήρθε στην Ελλάδα μαζί με την 38χρονη, πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, τους είχε φιλοξενήσει.