Ρήγμα ΗΠΑ-Βρετανίας για τα Φόκλαντ: Ο Τραμπ αφήνει το Λονδίνο χωρίς εγγύηση στήριξης – «Δεν μας βοηθήσατε στο Ιράν»

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Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην στήριζαν τη Βρετανία σε μια μελλοντική σύγκρουση με την Αργεντινή για τα Νησιά Φόκλαντ, συνδέοντας ευθέως το ζήτημα με τη στάση του Λονδίνου απέναντι στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν.

Σε συνέντευξή του στο GB News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Βρετανία «δεν ήταν εκεί για να με βοηθήσει» στο Ιράν, αν και λίγο αργότερα παραδέχθηκε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν χρειάζονταν στην πραγματικότητα βοήθεια.

«Δεν ήσασταν εκεί για να με βοηθήσετε»

Ερωτηθείς εάν οι ΗΠΑ θα έσπευδαν να βοηθήσουν το Ηνωμένο Βασίλειο σε μια πιθανή νέα εδαφική σύγκρουση με την Αργεντινή, ο Τραμπ αναφέρθηκε αρχικά στον πόλεμο των Φόκλαντ του 1982.

«Ήμουν εκεί όταν έγινε ο πρώτος πόλεμος. Ήταν πολύ παλιά και τον παρακολούθησα πολύ προσεκτικά. Τα καταφέρατε πολύ καλά. Τα πήρατε πίσω με αρκετά αποφασιστικό τρόπο, αλλά είναι πολύ μακριά», είπε.

Στη συνέχεια, όμως, πέρασε στο Ιράν και άσκησε κριτική στη Βρετανία.

«Η χώρα σας δεν τα πάει καλά. Μην ξεχνάτε ότι παίρνετε μεγάλο ποσοστό του πετρελαίου σας από τα Στενά του Ορμούζ και δεν ήσασταν εκεί για να με βοηθήσετε», είπε και πρόσθεσε: «Η χώρα σας δεν ήταν εκεί για να με βοηθήσει. Δεν χρειαζόμασταν βοήθεια, αλλά ζήτησα από το ΝΑΤΟ και ρώτησα τον πρώην ηγέτη σας: “Γιατί δεν στείλατε δυο πλοία;”».

Η αιχμή για τον Στάρμερ και το ΝΑΤΟ

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο τότε πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, του είχε απαντήσει πως δεν υπήρχαν διαθέσιμα πλοία, κάτι που ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «αρκετά λυπηρό».

Άσκησε επίσης κριτική συνολικά στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι οι σύμμαχοι δεν συνέδραμαν τις ΗΠΑ, παρότι πολλές χώρες εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από το πετρέλαιο που διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ.

«Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί, παρότι οι περισσότερες από αυτές τις χώρες παίρνουν μεγάλο μέρος του πετρελαίου τους από εκεί. Οπότε το κάνουμε μόνοι μας», δήλωσε.

Το ανοιχτό μέτωπο με την Αργεντινή

Οι δηλώσεις του Τραμπ αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, αναμένεται να κάνει τηλεοπτικό διάγγελμα σχετικά με αυτό που χαρακτηρίζει «ιστορική» διεκδίκηση της χώρας του στα Νησιά Φόκλαντ.

Η Βρετανία και η Αργεντινή πολέμησαν για τα νησιά το 1982. Η σύγκρουση διήρκεσε 74 ημέρες και στοίχισε τη ζωή σε 255 Βρετανούς στρατιωτικούς, 649 Αργεντινούς στρατιωτικούς και τρεις κατοίκους των νησιών.

Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν επίσημα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ασκεί de facto διοίκηση στα νησιά, αλλά διαχρονικά δεν έχουν πάρει επίσημη θέση επί του ζητήματος της κυριαρχίας.

Ο Τραμπ έχει ήδη αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής στάσης

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αναθεώρησης της αμερικανικής στάσης.

Όταν είχε ερωτηθεί από το BBC εάν εξετάζει αλλαγή θέσης των ΗΠΑ για τα Νησιά Φόκλαντ, είχε απαντήσει: «Πάντα επανεξετάζω κάθε θέση. Αυτή είναι απλώς μία από τις πολλές».

Η βρετανική κυβέρνηση απάντησε ότι οι κάτοικοι των Φόκλαντ «είναι Βρετανοί και έχουν το δικαίωμα να καθορίσουν το μέλλον τους», υπογραμμίζοντας ότι η δέσμευση του Λονδίνου απέναντί τους παραμένει «ακλόνητη».

Σε δημοψήφισμα του 2013, το 99,8% των κατοίκων ψήφισε υπέρ της παραμονής των νησιών ως βρετανικού υπερπόντιου εδάφους, με μόλις τρεις ψήφους κατά.