Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία: 5 νεκροί και τουλάχιστον 66 τραυματίες – Drones έφτασαν στα δυτικά της χώρας

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Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 66 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία το τελευταίο 24ωρο, ενώ μη επανδρωμένα αεροσκάφη έφτασαν μέχρι τις δυτικές περιφέρειες της χώρας, μεταξύ των οποίων το Χμελνίτσκι και η Βίνιτσα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας προκλήθηκαν ζημιές σε 13 περιφέρειες, ενώ οι συναγερμοί αεροπορικής επιδρομής παρέμειναν ενεργοί για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε πολλές πόλεις και κοινότητες, εξαιτίας της απειλής από drones με κινητήρες τζετ.

«Ο εχθρός δεν πήγε διακοπές. Οι Ρώσοι βρήκαν έναν νέο τρόπο κλιμάκωσης και δεν σκοπεύουν να επιβραδύνουν», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Χρειαζόμαστε ισχυρότερη απάντηση και αντίμετρα, καθώς και ταχύτερη ευρωπαϊκή παραγωγή αμυντικών συστημάτων, πρωτίστως αντιαεροπορικής άμυνας, τόσο κατά πυραύλων όσο και κατά drones», πρόσθεσε.

163 drones και εναέρια μέσα σε μία νύχτα

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 163 drones τύπου Shahed και άλλα εναέρια μέσα, περίπου τα μισά από τα οποία έφεραν κινητήρες τζετ.

Στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν επίσης πυρομαχικά S8000 Banderol, drones Gerbera και δολώματα.

Η ουκρανική αεράμυνα ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 135 drones, ενώ πλήγματα καταγράφηκαν σε 15 σημεία και συντρίμμια από αναχαιτισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπεσαν σε ακόμη τέσσερα.

Drones έφτασαν μέχρι το Χμελνίτσκι και τη Βίνιτσα

Στη δυτική περιφέρεια του Χμελνίτσκι, ρωσικά drones πραγματοποίησαν δύο επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας.

Συντρίμμια drone έπεσαν στις εγκαταστάσεις επιχείρησης στην πόλη Χμελνίτσκι, προκαλώντας φωτιά σε φορτηγό και ζημιές σε αποθήκη. Ο οδηγός τραυματίστηκε από θραύσματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Δεύτερη επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε άλλη επιχείρηση της περιφέρειας.

Στη γειτονική Βίνιτσα, δύο γυναίκες τραυματίστηκαν από αυτό που οι τοπικές Αρχές εκτιμούν ότι ήταν πτώση συντριμμιών drone. Ζημιές καταγράφηκαν σε κατοικίες και άλλες περιουσίες.

17 τραυματίες στην Οδησσό, ανάμεσά τους τρία παιδιά – Ένας τραυματίας στο Κίεβο

Ο μεγαλύτερος αριθμός τραυματιών από μεμονωμένη επίθεση καταγράφηκε στην περιφέρεια της Οδησσού, όπου τουλάχιστον 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ, υπέστησαν ζημιές 20 διαμερίσματα από τον 10ο έως και τον 17ο όροφο πολυκατοικίας, καθώς και 12 αυτοκίνητα που βρίσκονταν κοντά στο κτίριο.

🚨 BREAKING 🇺🇦🇷🇺 A major blow to the Kyiv regime: Russia has struck another NATO weapons depot in Ukraine. pic.twitter.com/ICYgNceiJi — EA Media (@eamediaglobal) September 3, 2026

Στην περιφέρεια του Κιέβου, ένας άνδρας τραυματίστηκε από θραύσματα στην περιοχή Μπορίσπιλ και νοσηλεύεται. Ζημιές προκλήθηκαν σε αποθήκες, διοικητικό κτίριο, κατάστημα και περίπτερα, ενώ ξέσπασε φωτιά σε ιδιωτική κατοικία και υπέστη ζημιές ένα αυτοκίνητο.

Τέσσερις νεκροί στο Ντνιπροπετρόφσκ

Οι φονικότερες επιθέσεις καταγράφηκαν στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, όπου τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν.

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν έξι περιοχές χρησιμοποιώντας drones, πυροβολικό και κατευθυνόμενη αεροπορική βόμβα. Ζημιές σημειώθηκαν, μεταξύ άλλων, σε εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, πολυκατοικίες, αποθήκη τροφίμων και αυτοκίνητα.

Στη Χερσώνα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 16 τραυματίστηκαν. Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε τρεις πολυκατοικίες, έξι σπίτια, διοικητικό κτίριο, σημείο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, γεωργικά μηχανήματα και οχήματα.

In Odesa, emergency services continue working at the site of a drone strike on an apartment building. Damage to apartments from the 10th through the 17th floors left 17 people injured, including three children. Efforts are also ongoing to deal with the aftermath of the strikes in… pic.twitter.com/FWAmFNJSYp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 3, 2026

Εκατοντάδες επιθέσεις σε Σούμι, Ντονέτσκ, Χάρκοβο και Ζαπορίζια

Στην περιφέρεια Σούμι, οκτώ άμαχοι τραυματίστηκαν, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν σχεδόν 40 επιθέσεις εναντίον 24 οικισμών μέσα σε ένα 24ωρο.

Στο Ντονέτσκ, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, πέντε στο Κραματόρσκ και ένας στο Σλοβιάνσκ. Οι τοπικές Αρχές κατέγραψαν 37 ρωσικές επιθέσεις σε οικισμούς της περιφέρειας.

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από επιθέσεις σε 10 οικισμούς, στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν πύραυλος, drones Molniya και FPV, καθώς και δεκάδες άλλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στη Ζαπορίζια, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από επίθεση στην ομώνυμη πόλη. Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν συνολικά 957 πλήγματα εναντίον 52 οικισμών της περιφέρειας μέσα στο τελευταίο 24ωρο.