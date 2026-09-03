Survivor: Αγωγή κατά της παραγωγής κατέθεσε ο Σταύρος Φλώρος – Ζητεί αποζημίωση 100 εκατ. δολαρίων μετά τον ακρωτηριασμό του

Ο Σταύρος Φλώρος ζητά αποζημίωση άνω των 100 εκατ. δολαρίων από τους παραγωγούς του Survivor μετά το ατύχημα της 11ης Μαΐου 2026, όταν χτυπήθηκε από προπέλα τουριστικού σκάφους ενώ ψάρευε με ψαροντούφεκο. Στην αγωγή του καταγγέλλει ελλιπή μέτρα ασφαλείας.

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Σταύρος Φλώρος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Δικαιοσύνη προσέφυγε ο Σταύρος Φλώρος, πρώην παίκτης του Survivor, ζητώντας αποζημίωση άνω των 100 εκατ. δολαρίων από τους παραγωγούς, μετά τον ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού του.
  • Το ατύχημα συνέβη όταν, ψαρεύοντας με ψαροντούφεκο στη θάλασσα, χτυπήθηκε από την προπέλα τουριστικού σκάφους.
  • Ο Φλώρος καταγγέλλει έλλειψη μέτρων ασφαλείας, όπως σκάφη ασφαλείας και προστατευμένες ζώνες, παρά τα επικίνδυνα περιστατικά που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν στην ίδια περιοχή.

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Στη Δικαιοσύνη προσέφυγε ο Σταύρος Φλώρος, ο οποίος συμμετείχε στο Survivor, ζητώντας αποζημίωση άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων από τους παραγωγούς του παιχνιδιού, μετά το σοβαρό ατύχημα που υπέστη και είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού πάνω από το γόνατο.

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 11 Μαΐου 2026, όταν ο Σταύρος Φλώρος βρισκόταν στη θάλασσα και ψάρευε με ψαροντούφεκο για την εξασφάλιση τροφής. Τότε χτυπήθηκε από την προπέλα τουριστικού σκάφους, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αγωγή, την οποία επικαλείται το TMZ.

Τι υποστηρίζει στην αγωγή

Ο πρώην παίκτης αναφέρει ότι οι διαγωνιζόμενοι καλούνταν να ψαρεύουν με ψαροντούφεκο σε ανοιχτή θάλασσα, σε περιοχή με αυξημένη διέλευση τουριστικών σκαφών. Όπως καταγγέλλει, δεν υπήρχαν σκάφη ασφαλείας, προστατευμένες ζώνες ή επαρκής προειδοποιητική σήμανση για την προστασία των συμμετεχόντων.

Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι στην ίδια περιοχή είχαν καταγραφεί και στο παρελθόν επικίνδυνα περιστατικά, ακόμη και ένας θάνατος, χωρίς να έχουν ληφθεί, κατά τον ίδιο, τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή νέου ατυχήματος.

Μετά το χτύπημα από την προπέλα, το ακρωτηριασμένο μέλος χάθηκε στη θάλασσα. Ο Σταύρος Φλώρος αναφέρει ότι καθοριστική για την επιβίωσή του ήταν η παρέμβαση ενός αγνώστου που επέβαινε στο τουριστικό σκάφος και του τοποθέτησε αιμοστατικό επίδεσμο.

Νοσηλεύτηκε για 61 ημέρες

Μετά το ατύχημα, ο Σταύρος Φλώρος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Μαϊάμι, όπου παρέμεινε για 61 ημέρες και υποβλήθηκε σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων.

Η υπόθεση έχει πλέον περάσει στη δικαστική οδό, με τον πρώην παίκτη του Survivor να διεκδικεί αποζημίωση που υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια δολάρια για τις συνέπειες του ατυχήματος.

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