Τζέι Ντι Βανς: «Δεν θα με εξέπληττε αν ο Αντίχριστος περπατούσε ανάμεσά μας»

Αίσθηση έχουν προκαλέσει οι αναφορές του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στον Αντίχριστο και στο ενδεχόμενο να βρισκόμαστε στους «έσχατους καιρούς», κατά τη διάρκεια συζήτησής του σε χριστιανικό podcast. Ο Βανς δεν χαρακτήρισε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο «Αντίχριστο», αλλά δήλωσε ότι όσα συμβαίνουν σήμερα στον κόσμο είναι τέτοια που «δεν θα τον εξέπληττε αν ο Αντίχριστος περπατούσε ανάμεσά μας».

Οι δηλώσεις προκάλεσαν συζήτηση στις ΗΠΑ, με τον φίλο του και συντηρητικό συγγραφέα Ροντ Ντρέχερ να υποστηρίζει στο BBC ότι τέτοιες αντιλήψεις είναι «πολύ, πολύ συνηθισμένες» μεταξύ των χριστιανών και ότι δύσκολα θα προκαλέσουν πολιτικό κόστος στον Αμερικανό αντιπρόεδρο.

Τι ακριβώς είπε ο Βανς για τον Αντίχριστο

Ο Βανς μίλησε για τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις σε podcast του Αμερικανού χριστιανού παρουσιαστή Μπράις Κρόφορντ, όταν ρωτήθηκε εάν πιστεύει ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται στους λεγόμενους «έσχατους καιρούς».

«Πιστεύω ότι βρισκόμαστε στους έσχατους καιρούς; Δεν ξέρω», απάντησε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι θεωρεί πως θα ήταν κακό για τον ίδιο, από πνευματικής άποψης, να ασχολείται υπερβολικά με τέτοιες σκέψεις.

«Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνεις. Πρέπει να είμαι καλός με τη γυναίκα μου. Πρέπει να είμαι καλός με τα παιδιά μου. Πρέπει να είμαι όσο καλύτερος ηγέτης μπορώ για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», ανέφερε.

Στη συνέχεια έκανε τη δήλωση που προκάλεσε τη μεγαλύτερη συζήτηση: «Νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα στον κόσμο που με κάνουν να αισθάνομαι ότι δεν θα με εξέπληττε αν ο Αντίχριστος περπατούσε ανάμεσά μας».

Δεν κατονόμασε, ωστόσο, κανέναν ως Αντίχριστο ούτε υποστήριξε ότι γνωρίζει πως υπάρχει συγκεκριμένο πρόσωπο που εκπληρώνει αυτή την προφητεία.

«Προσπαθώ να κάνω όσο περισσότερο μπορώ το έργο του Θεού»

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος επανέλαβε ότι η προσοχή του είναι στραμμένη στα καθήκοντά του και όχι σε προβλέψεις για το τέλος του κόσμου.

«Αυτό στο οποίο προσπαθώ να επικεντρωθώ είναι να κάνω όσο περισσότερο από το έργο του Θεού μπορώ αυτή τη στιγμή», δήλωσε.

Στη χριστιανική παράδοση, ο όρος «έσχατοι καιροί» χρησιμοποιείται για τις θεολογικές αντιλήψεις σχετικά με τα γεγονότα που προηγούνται του τέλους του κόσμου, ενώ ο Αντίχριστος περιγράφεται ως εχθρός του Θεού που εμφανίζεται στην τελική περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας.

Φίλος του Βανς: «Οι περισσότεροι Ρεπουμπλικανοί ψηφοφόροι ήδη τα πιστεύουν αυτά»

Ο Ροντ Ντρέχερ, συντηρητικός συγγραφέας και προσωπικός φίλος του Βανς, απέρριψε την εκτίμηση ότι οι δηλώσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό πολιτικό πρόβλημα στον αντιπρόεδρο.

«Οι περισσότεροι Αμερικανοί που έχουν την τάση να ψηφίζουν Ρεπουμπλικανούς ήδη πιστεύουν αυτά τα πράγματα», δήλωσε στην εκπομπή Today του BBC.

Σχολιάζοντας ειδικά την αναφορά στον Αντίχριστο, πρόσθεσε: «Αυτό μπορεί να ακούγεται τρελό σε κάποιον που βρίσκεται εκτός της χριστιανικής θρησκείας, αλλά είναι μια πολύ, πολύ συνηθισμένη πεποίθηση μέσα στον Χριστιανισμό».

Κατά τον Ντρέχερ, ο Βανς ουσιαστικά εξέφραζε την αίσθηση ότι ο κόσμος μοιάζει να «τρελαίνεται», επικαλούμενος μεταξύ άλλων την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και τις συνεχιζόμενες πολεμικές συγκρούσεις.

Ο Ντρέχερ, ο οποίος ήταν παρών όταν ο Βανς έγινε δεκτός στην Καθολική Εκκλησία, υπενθύμισε ότι παρόμοιες αναφορές είχε κάνει και ο Ρόναλντ Ρίγκαν όταν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ και ότι οι ψηφοφόροι του τις αντιμετώπιζαν ως κάτι «απολύτως φυσιολογικό».

Η μεταστροφή του Βανς στον Καθολικισμό

Ο Τζέι Ντι Βανς ασπάστηκε τον Καθολικισμό το 2019, όταν βρισκόταν στα μέσα της δεκαετίας των 30. Έχει δηλώσει ότι βρήκε στην Καθολική Εκκλησία ιδέες που συμβάδιζαν με τις αντιλήψεις του για την οικογένεια, την κοινωνία και τη συντηρητική πολιτική του φιλοσοφία.

Από τότε που ανέλαβε την αντιπροεδρία, οι θρησκευτικές του απόψεις έχουν βρεθεί αρκετές φορές στο προσκήνιο. Έχει μάλιστα έρθει σε δημόσια αντιπαράθεση τόσο με τον Πάπα Λέοντα όσο και με τον προκάτοχό του, Πάπα Φραγκίσκο, κυρίως γύρω από τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Βανς αναμένεται την Πέμπτη να εμφανιστεί στο βήμα του Λευκού Οίκου για την πρώτη ενημέρωση Τύπου μετά την αποχώρηση της εκπροσώπου Τύπου Καρολάιν Λέβιτ.