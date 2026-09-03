Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης: Ένας θίασος με αγαπημένους πρωταγωνιστές στο θέατρο ΦΙΛΙΠ

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Η θρυλική ποπ κωμωδία του Άκη Δήμου «Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης» έρχεται από τις 8 Οκτωβρίου 2026 και για όλο τον χειμώνα στο νέο θέατρο ΦΙΛΙΠ στην Κυψέλη σε παραγωγή της εταιρίας Μέθεξης του Χρήστου Τριπόδη.

Η Ιοκάστη Παπαδάμου ετοιμάζει ένα επίσημο οικογενειακό δείπνο για την επιστροφή του γιου της από την Αγγλία.

Όμως τίποτα δεν εξελίσσεται όπως το έχει σχεδιάσει. Λίγο πριν από το μεγάλο τραπέζι, δολοφονείται η καλύτερη μανικιουρίστα της γειτονιάς. Και αυτό είναι μόνο η αρχή…

Οικογενειακές παρεξηγήσεις, απρόσμενοι έρωτες, μυστικά, απρόσκλητα φαντάσματα και μια σειρά από απίθανες αποκαλύψεις μετατρέπουν τη βραδιά σε μια καταιγιστική κωμική περιπέτεια.

Μια σύγχρονη, ανατρεπτική ποπ κωμωδία για όλες τις ηλικίες γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς εκπλήξεις, που καυτηριάζει με ευφυΐα τις εμμονές και τις αντιφάσεις της σύγχρονης ζωής.

«Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης»

Όταν ένα οικογενειακό δείπνο καταλήγει σε φόνο, το χάος παίρνει τον έλεγχο.



Συντελεστές

Συγγραφέας: Άκης Δήμου

Σκηνοθεσία: Χρήστος Τριπόδης – Φωτεινή Μπαξεβάνη

Μουσική: Φωτεινή Μπαξεβάνη

Εικαστική επιμέλεια: Βαλεντίνο Βαλάσης

Πρωταγωνιστούν Αλφαβητικά

Αργύρης Αγγέλου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Αγγελική Λάμπρη, Χρήστος Τριπόδης, Σόλων Τσούνης

Και στον ρόλο της Ιοκάστης η Φωτεινή Μπαξεβάνη

Info

Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης

Θέατρο ΦΙΛΙΠ , Κυψέλη ( Δροσοπούλου και Θάσου 11)

Διάρκεια παράστασης 90 λεπτά

Ημέρες & Ώρες

Πέμπτη 20:00, Παρασκευή 21:15, Σάββατο 18:30 & 21:15, Κυριακή 19:30