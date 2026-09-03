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Στο νοσοκομείο ο Αλέξης Παππάς – Η φωτογραφία μέσα από το δωμάτιο του ΚΑΤ

Ο Αλέξης Παππάς νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσω των social media. Ο ηθοποιός και πρώην παίκτης του Survivor δημοσίευσε μια φωτογραφία από το δωμάτιο, όπου ποζάρει χαμογελαστός και σχηματίζει το σήμα της νίκης, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τον λόγο της νοσηλείας του.

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Αλέξης Παππάς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο νοσοκομείο ΚΑΤ νοσηλεύεται ο Αλέξης Παππάς, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από τα social media.
  • Ο ηθοποιός και πρώην παίκτης του Survivor δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό μια φωτογραφία από το δωμάτιο του νοσοκομείου. Ο ίδιος, ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τον λόγο που χρειάστηκε να νοσηλευτεί.
  • Στη φωτογραφία που ανέβασε στα social media, ο Αλέξης Παππάς εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι του ΚΑΤ και ποζάρει χαμογελαστός στον φακό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο νοσοκομείο ΚΑΤ νοσηλεύεται ο Αλέξης Παππάς, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από τα social media.

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Ο ηθοποιός και πρώην παίκτης του Survivor δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό μια φωτογραφία από το δωμάτιο του νοσοκομείου, ενημερώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους followers του ότι βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση.

Ο ίδιος, ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τον λόγο που χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

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Χαμογελαστός στο κρεβάτι του νοσοκομείου

Στη φωτογραφία που ανέβασε στα social media, ο Αλέξης Παππάς εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι του ΚΑΤ.

Παρά τη νοσηλεία του, ποζάρει χαμογελαστός στον φακό, δείχνοντας ότι προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση με καλή διάθεση.

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Μάλιστα, σηκώνει το αριστερό του χέρι και σχηματίζει με τα δάχτυλά του το χαρακτηριστικό σήμα της νίκης.

Δείτε τη φωτογραφία

Ο Αλέξης Παππάς στο νοσοκομείο ΚΑΤ

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