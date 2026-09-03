Στο νοσοκομείο ο Αλέξης Παππάς – Η φωτογραφία μέσα από το δωμάτιο του ΚΑΤ

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Στο νοσοκομείο ΚΑΤ νοσηλεύεται ο Αλέξης Παππάς, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από τα social media.

Ο ηθοποιός και πρώην παίκτης του Survivor δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό μια φωτογραφία από το δωμάτιο του νοσοκομείου, ενημερώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους followers του ότι βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση.

Ο ίδιος, ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τον λόγο που χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Χαμογελαστός στο κρεβάτι του νοσοκομείου

Στη φωτογραφία που ανέβασε στα social media, ο Αλέξης Παππάς εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι του ΚΑΤ.

Παρά τη νοσηλεία του, ποζάρει χαμογελαστός στον φακό, δείχνοντας ότι προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση με καλή διάθεση.

Μάλιστα, σηκώνει το αριστερό του χέρι και σχηματίζει με τα δάχτυλά του το χαρακτηριστικό σήμα της νίκης.

Δείτε τη φωτογραφία