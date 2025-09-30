Αλέξης Παππάς: «Όταν είσαι στη δημόσια εικόνα θα ακούσεις διάφορες απόψεις» – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

lifestyle

Αλέξης Παππάς
Φωτογραφία: Instagram/alexispapas

Ο Αλέξης Παππάς αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή, αλλά και στον τρόπο που διαχειρίστηκε την εικόνα του στην τηλεόραση, μιλώντας στην κάμερα του STAR.

Αλέξης Παππάς: «Είμαι Έλληνας που έτυχε να έχω γεννηθεί στη Βόρεια Ήπειρο» – Η απάντηση για την καταγωγή του

«Βρίσκομαι σε μια πολύ καλή φάση της ζωής μου, απολαμβάνω τις στιγμές με τη σύντροφό μου. Πραγματικά είναι μοναδικές και η Ίρις είναι ένα μοναδικό παιδί. Μη τη ματιάσω, μια χαρά είμαστε. Στο τραπέζι έχει πέσει μέχρι στιγμής μόνο… φαγητό και όχι θέμα επισημοποίησης. Ζούμε μαζί, περνάμε πολύ ωραία. Όταν έρθει αυτή η στιγμή θα το μάθετε. Δεν είναι στα σχέδια μου αλλά ποτέ δεν με φόβιζε η ιδέα του γάμου», δήλωσε αρχικά το πρώην μοντέλο.

«Έχω υπάρξει στην τηλεόραση για την προσωπική μου ζωή και μάλιστα ένα διάστημα σας είχα ζαλίσει. Η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι στη δημόσια εικόνα, θα ακούσεις διάφορες απόψεις. Ο κόσμος δεν είναι χαζός, καταλαβαίνει ότι μέσα από την τηλεόραση ο καθένας έχει σκοπό να οδηγήσει με συγκεκριμένο στόχο τα πράγματα εκεί που θέλει», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Αλέξης Παππάς.

