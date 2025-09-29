Περιστέρι: Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές σε 3 οχήματα – Εξετάζεται αν υπάρχει οπαδικό κίνητρο

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (29/9) στο Περιστέρι, όταν άγνωστοι επιτέθηκαν σε τρία οχήματα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα, στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου και Κηφισού μια ομάδα 15 – 20 ατόμων προκάλεσε φθορές σε τρία οχήματα, μέσα στα οποία επέβαιναν συνολικά 11 άτομα, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στη συνέχεια, αστυνομικές δυνάμεις, στην οδό Στυσιχώρου, προχώρησαν σε 14 προσαγωγές υπόπτων για το περιστατικό, το οποίο εξετάζει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι οπαδικό.