Η Μαρία Ένεζλη εξομολογείται: «Όταν γέννησα έπαθα διάσταση ηβικής σύμφυσης…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαρία Ένεζλη
Φωτογραφία: Instagram/menezli

Συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή έδωσε η Μαρία Ένεζλη, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (29/9). Η γνωστή δημοσιογράφος, η οποία το 2024 έφερε στον κόσμο τον γιο της, μίλησε για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε μετά την γέννηση του παιδιού της και περιέγραψε το πώς το βίωσε.

Μιλώντας για την περίοδο της εγκυμοσύνης της, η Μαρία Ένεζλη ανέφερε ότι: «Η εγκυμοσύνη μου ήρθε πολύ απρόσμενα. Είχα όλες αυτές τις ανακατωσούρες μέχρι και την ημέρα που γέννησα».

Σχετικά με το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε μετά την γέννηση του γιου της, η δημοσιογράφος εξήγησε πως: «Όταν γέννησα έπαθα διάσταση ηβικής σύμφυσης. Τα κόκκαλα στην ειδική σύμφυση άνοιξαν λίγο παραπάνω. Το μωρό γεννήθηκε 3.700 γραμμάρια. Εμένα η λεκάνη μου ήταν στενή και ζορίστηκα παραπάνω. Μετά μπήκα σε μια διαδικασία με φυσικοθεραπείες, φορούσα μία ειδική ζώνη…

Είχα επικοινωνήσει με έναν ορθοπεδικό με το που βγήκα από το μαιευτήριο, ο οποίος μου είχε πει ότι μάλλον θα χρειαστεί μέσα σε ένα μήνα να κάνω χειρουργείο για να φτιάξει και εκεί τρελάθηκα. Τελικά, όλα έφτιαξαν από μόνα τους. Είναι θαυματουργές αυτές οι 40 ημέρες της λοχείας, που λένε ότι πρέπει να περάσουν. Μετά αυτό άρχισε να κλείνει από μόνο του».

«Εγώ δεν ήμουν ο άνθρωπος που το έβαζα κάτω. Ήμουν πάρα πολύ μάχιμη, οπότε με την ζώνη σηκωνόμουν όσο μπορούσα. Δεν έκανε να πάρω αγκαλιά το μωρό γιατί δεν έπρεπε να σηκώνω βάρος! Το είχα αγκαλιά όταν ήμουν καθισμένη, όταν θήλαζα… Όταν ήθελα να το κάνω μπάνιο, μου το έφερνε η μητέρα ή ο άνδρας μου», πρόσθεσε η Μαρία Ένεζλη.

