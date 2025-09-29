Θανάσης Ευθυμιάδης: «Έπειτα από 30 χρόνια πήγα και βρήκα φίλο μου από το Λύκειο και του ζήτησα συγγνώμη»

Το απόγευμα της Δευτέρας (29/9) ο Θανάσης Ευθυμιάδης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4». Ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος έχει αγαπηθεί από τον κόσμο όχι μόνο για το υποκριτικό του ταλέντο αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο έχει επιλέξει να πορεύεται σε αυτή την ζωή, παραδέχτηκε ότι έχει ζητήσει πολλές φορές συγγνώμη.

Μάλιστα, εξομολογήθηκε πως όταν άρχισε να αλλάζει η ζωή του, βρήκε ένα φίλο του από το Λύκειο, προκειμένου να του ζητήσει συγγνώμη ύστερα από τριάντα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Θανάσης Ευθυμιάδης ανέφερε πως: «Πολλές φορές έχω ζητήσει συγγνώμη. Όταν άρχισε να αλλάζει η ζωή μου, υπήρχαν 2 άτομα στα οποία δεν είχα φερθεί σωστά και πήγα, τους βρήκα και τους ζήτησα συγγνώμη. Έπειτα από τριάντα χρόνια.

Φίλος μου από το Λύκειο, μια στραβή έγινε, πήγα και τον βρήκα και του είπα ότι εκείνο που έγινε ήταν λάθος και ζήτησα συγγνώμη. Το θυμόταν γιατί ήταν η αφορμή λίγο να ψυχρανθεί η φιλία μας. Εννοείται ότι μόλις κάνεις αυτή την κίνηση ο άλλος σε αγκαλιάζει. Μόλις δει ότι πραγματικά κατάλαβες, ότι μετάνιωσες γι’ αυτό που έκανες».

Σε άλλο σημείο, ο αγαπημένος ηθοποιός είπε ότι: «Όταν έρχεται η στιγμή και αντιλαμβάνεσαι ότι κάποια αποστολή έχεις σε αυτόν τον πλανήτη, κάτι ήρθες να κάνεις… Μιλάω για εμένα γιατί δεν θέλω να το επιβάλλω σε κανέναν. Εμένα αυτό είναι η βάση της ζωής μου, εκεί αλλάξανε όλα. Όταν κατάλαβα ότι έχω μία αποστολή.

Ήρθα εδώ για κάποιον σκοπό. Το θέμα δεν είναι το γιατί είμαστε εδώ, αλλά το τι πιστεύει ο καθένας ότι γίνεται έπειτα από εδώ. Εκεί βασίζεται όλο. Το τι πιστεύεις ότι θα γίνει ύστερα από εδώ, κανονίζει και το πώς θα είσαι εδώ, πάνω στη γη».