Η Κατερίνα Ζαρίφη επιστρέφει στο θέατρο – Σε ποια παράσταση θα τη δούμε

Η αγαπημένη παρουσιάστρια Κατερίνα Ζαρίφη αυτή τη σεζόν θα πρωταγωνιστήσει στην απολαυστική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα.

Η παράσταση “Ούτε μπρος, ούτε πίσω” μετά από μια καλοκαιρινή περιοδεία ανανεώθηκε και επιστρέφει δυναμικά.

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, μετά την τεράστια επιτυχία της καλοκαιρινής περιοδείας, υποδέχεται τη νέα σατιρική κωμωδία «Ούτε μπρος ούτε πίσω» των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα, σε παραγωγή της εταιρείας Μέθεξις του Χρήστου Τριπόδη.

Στο ανανεωμένο καστ πρωταγωνιστούν: Αντώνης Λουδάρος, Ματθίλδη Μαγγίρα, Πάνος Σταθακόπουλος, Σταύρος Νικολαΐδης, Δήμητρα Στογιάννη, Μάνος Ιωάννου και η Κατερίνα Ζαρίφη.

Σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαθανασίου & Μιχάλης Ρέππας

Το έργο «Ούτε μπρος ούτε πίσω» είναι ένα ξεκαρδιστικό καθρέφτισμα της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, με μουσική και τραγούδια, που σατιρίζει το εδώ και το τώρα. Αυτό που συμβαίνει στα σπίτια μας, στους δρόμους, στις πλατείες, στην τηλεόραση, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει ως Νεοέλληνες, με μια ματιά γρήγορη, επιθεωρησιακή, στην κόψη του ξυραφιού.

Κομμάτια και αποσπάσματα ζωής και ιστορίες καθημερινής τρέλας σαν σύντομα φλας που πυκνώνουν ό,τι μας απελπίζει και ό,τι μας δίνει ελπίδα. Επτά υπέροχοι κωμικοί ηθοποιοί, αλλάζουν διαρκώς ρόλους για να προλάβουν μέσα σε μιάμιση ώρα και έντεκα σύντομα σκετς, να δημιουργήσουν έναν γαλαξία από πρόσωπα που μας μοιάζουν και πολλές φορές μας εκνευρίζουν, αλλά τα αγαπάμε.

Οι ήρωες του έργου είμαστε εμείς, οι γείτονές μας, οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας και οι συνάδελφοί μας. Ή μάλλον όχι εμείς ακριβώς, αλλά οι γελοιογραφίες μας! Η παράσταση είναι η σέλφι μίας κοινωνίας θολωμένης από την ιλιγγιώδη ταχύτητα των εξελίξεων, στην κοινωνία, στην τεχνολογία, στην πολιτική.

Πληροφορίες:

Πρεμιέρα παράστασης: 24 Οκτωβρίου 2025

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

Παρασκευή στις 21:15, Σάββατο στις 18:30 & 21:15, Κυριακή στις 20:00

