Ολυμπιακός: Στον ουρανό του ΣΕΦ η κούπα του πρωταθλήματος – Δείτε την απονομή

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας στο μπάσκετ ανδρών, καθώς επικράτησε του Παναθηναϊκού με 3-2 νίκες στη σειρά των τελικών. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε στον 16ο τίτλο της ιστορίας της και γιόρτασε την επιτυχία της στο ΣΕΦ, μπροστά σε περίπου 13.000 φιλάθλους.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού γέμισαν τις εξέδρες και αποθέωσαν την ομάδα μετά την τελευταία κόρνα. Οι παίκτες πήγαν αρχικά στα αποδυτήρια, πανηγύρισαν την κατάκτηση του τίτλου και φόρεσαν τα επετειακά t-shirt. Στη συνέχεια, οι παίκτες επέστρεψαν στο παρκέ για την απονομή.

Το ΣΕΦ υποδέχθηκε με έντονες αντιδράσεις τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ενώ ακολούθησαν οι παίκτες της ομάδας. Ο Εβάν Φουρνιέ αναδείχθηκε MVP των τελικών και παρέλαβε το βραβείο του πριν από την απονομή του τροπαίου.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Οι παίκτες ανέβηκαν στο βάθρο και ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου πήρε την κούπα στα χέρια του. Ο Παπανικολάου κάλεσε τους Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ και Γουόκαπ, ώστε να σηκώσουν όλοι μαζί το τρόπαιο.

Η κούπα σηκώθηκε στον ουρανό του ΣΕΦ σε μια ιδιαίτερη βραδιά για τον Ολυμπιακό. Το παιχνίδι ήταν το τελευταίο στο ιστορικό στάδιο πριν από την ανακαίνισή του, καθώς η ομάδα αναμένεται να επιστρέψει τον Δεκέμβριο στο ανακαινισμένο γήπεδο.