Ολυμπιακός: Έφτασε τα 16 πρωταθλήματα – Η χρυσή βίβλος

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας για το 2026, καθώς επικράτησε του Παναθηναϊκού με 3-2 στη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε τον τίτλο στο Game 5 του ΣΕΦ και ολοκλήρωσε τη σεζόν 2025-26 με την κατάκτηση του τροπαίου.
Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τα 16 πρωταθλήματα στην ιστορία τους και μείωσαν τη διαφορά από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παραμένει πρώτος στη σχετική λίστα με 41 κατακτήσεις. Ο Άρης βρίσκεται στην τρίτη θέση με 10 τρόπαια, ενώ η ΑΕΚ ακολουθεί με 8.
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη σειρά των τελικών με την κατάκτηση του τίτλου και πρόσθεσε ακόμη ένα πρωτάθλημα στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.
Αναλυτικά η Χρυσή Βίβλος του πρωταθλήματος Ελλάδας
- 1927-28: Ηρακλής
- 1928-29: Πανελλήνιος
- 1929-30: Άρης
- 1931-34: Δεν έγινε
- 1934-35: Ηρακλής
- 1935-36: Νήαρ Ηστ
- 1936-37: Πανεπιστήμιο Αθηνών
- 1937-38: Δεν έγινε
- 1938-39: Πανελλήνιος
- 1939-40: Πανελλήνιος
- 1941-45: Δεν έγινε
- 1945-46: Παναθηναϊκός
- 1946-47: Παναθηναϊκός
- 1947-48: Δεν έγινε
- 1948-49: Ολυμπιακός
- 1949-50: Παναθηναϊκός
- 1950-51: Παναθηναϊκός
- 1951-52: Δεν έγινε
- 1952-53: Πανελλήνιος
- 1953-54: Παναθηναϊκός
- 1954-55: Πανελλήνιος
- 1955-56: Δεν έγινε
- 1956-57: Πανελλήνιος
- 1957-58: ΑΕΚ
- 1958-59: ΠΑΟΚ
- 1959-60: Ολυμπιακός
- 1960-61: Παναθηναϊκός
- 1961-62: Παναθηναϊκός
- 1962-63: ΑΕΚ
Εθνική Κατηγορία
- 1963-64: ΑΕΚ
- 1964-65: ΑΕΚ
- 1965-66: ΑΕΚ
- 1966-67: Παναθηναϊκός
- 1967-68: ΑΕΚ
- 1968-69: Παναθηναϊκός
- 1969-70: ΑΕΚ
- 1970-71: Παναθηναϊκός
- 1971-72: Παναθηναϊκός
- 1972-73: Παναθηναϊκός
- 1973-74: Παναθηναϊκός
- 1974-75: Παναθηναϊκός
- 1975-76: Ολυμπιακός
- 1976-77: Παναθηναϊκός
- 1977-78: Ολυμπιακός
- 1978-79: Άρης
- 1979-80: Παναθηναϊκός
- 1980-81: Παναθηναϊκός
- 1981-82: Παναθηναϊκός
- 1982-83: Άρης
- 1983-84: Παναθηναϊκός
- 1984-85: Άρης
- 1985-86: Άρης
Α1
- 1986-87: Άρης
- 1987-88: Άρης
- 1988-89: Άρης
- 1989-90: Άρης
- 1990-91: Άρης
- 1991-92: ΠΑΟΚ
Α1 ΕΣΑΚΕ
- 1992-93: Ολυμπιακός
- 1993-94: Ολυμπιακός
- 1994-95: Ολυμπιακός
- 1995-96: Ολυμπιακός
- 1996-97: Ολυμπιακός
- 1997-98: Παναθηναϊκός
- 1998-99: Παναθηναϊκός
- 1999-00: Παναθηναϊκός
- 2000-01: Παναθηναϊκός
- 2001-02: ΑΕΚ
- 2002-03: Παναθηναϊκός
- 2003-04: Παναθηναϊκός
- 2004-05: Παναθηναϊκός
- 2005-06: Παναθηναϊκός
- 2006-07: Παναθηναϊκός
- 2007-08: Παναθηναϊκός
- 2008-09: Παναθηναϊκός
- 2009-10: Παναθηναϊκός
- 2010-11: Παναθηναϊκός
- 2011-12: Ολυμπιακός
- 2012-13: Παναθηναϊκός
- 2013-14: Παναθηναϊκός
- 2014-15: Ολυμπιακός
- 2015-16: Ολυμπιακός
- 2016-17: Παναθηναϊκός
- 2017-18: Παναθηναϊκός
- 2018-19: Παναθηναϊκός
- 2019-20 Παναθηναϊκός
- 2020-21 Παναθηναϊκός
- 2021-22 Ολυμπιακός
- 2022-23 Ολυμπιακός
- 2023-24 Παναθηναϊκός
- 2024-25 Ολυμπιακός
- 2025-25 Ολυμπιακός
Συνοπτικά
- 41 Παναθηναϊκός (1946, 1947, 1950, 1951, 1954, 1961, 1962, 1967, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977,1980, 1981, 1982, 1984, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024)
- 16 Ολυμπιακός (1949, 1960, 1976, 1978, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2012, 2015, 2016, 2022, 2023, 2025, 2026)
- 10 Άρης (1930, 1979, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991)
- 8 ΑΕΚ (1958, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1970, 2002)
- 6 Πανελλήνιος (1929, 1939, 1940, 1953, 1955, 1957)
- 2 Ηρακλής (1928, 1935)
- 2 ΠΑΟΚ (1959, 1992)
- 1 Νήαρ Ηστ (1936)
- 1 Πανεπιστήμιο Αθηνών (1937)