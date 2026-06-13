Ολυμπιακός: Έφτασε τα 16 πρωταθλήματα – Η χρυσή βίβλος

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας για το 2026, καθώς επικράτησε του Παναθηναϊκού με 3-2 στη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε τον τίτλο στο Game 5 του ΣΕΦ και ολοκλήρωσε τη σεζόν 2025-26 με την κατάκτηση του τροπαίου.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τα 16 πρωταθλήματα στην ιστορία τους και μείωσαν τη διαφορά από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παραμένει πρώτος στη σχετική λίστα με 41 κατακτήσεις. Ο Άρης βρίσκεται στην τρίτη θέση με 10 τρόπαια, ενώ η ΑΕΚ ακολουθεί με 8.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη σειρά των τελικών με την κατάκτηση του τίτλου και πρόσθεσε ακόμη ένα πρωτάθλημα στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.

Αναλυτικά η Χρυσή Βίβλος του πρωταθλήματος Ελλάδας

1927-28: Ηρακλής

1928-29: Πανελλήνιος

1929-30: Άρης

1931-34: Δεν έγινε

1934-35: Ηρακλής

1935-36: Νήαρ Ηστ

1936-37: Πανεπιστήμιο Αθηνών

1937-38: Δεν έγινε

1938-39: Πανελλήνιος

1939-40: Πανελλήνιος

1941-45: Δεν έγινε

1945-46: Παναθηναϊκός

1946-47: Παναθηναϊκός

1947-48: Δεν έγινε

1948-49: Ολυμπιακός

1949-50: Παναθηναϊκός

1950-51: Παναθηναϊκός

1951-52: Δεν έγινε

1952-53: Πανελλήνιος

1953-54: Παναθηναϊκός

1954-55: Πανελλήνιος

1955-56: Δεν έγινε

1956-57: Πανελλήνιος

1957-58: ΑΕΚ

1958-59: ΠΑΟΚ

1959-60: Ολυμπιακός

1960-61: Παναθηναϊκός

1961-62: Παναθηναϊκός

1962-63: ΑΕΚ

Εθνική Κατηγορία

1963-64: ΑΕΚ

1964-65: ΑΕΚ

1965-66: ΑΕΚ

1966-67: Παναθηναϊκός

1967-68: ΑΕΚ

1968-69: Παναθηναϊκός

1969-70: ΑΕΚ

1970-71: Παναθηναϊκός

1971-72: Παναθηναϊκός

1972-73: Παναθηναϊκός

1973-74: Παναθηναϊκός

1974-75: Παναθηναϊκός

1975-76: Ολυμπιακός

1976-77: Παναθηναϊκός

1977-78: Ολυμπιακός

1978-79: Άρης

1979-80: Παναθηναϊκός

1980-81: Παναθηναϊκός

1981-82: Παναθηναϊκός

1982-83: Άρης

1983-84: Παναθηναϊκός

1984-85: Άρης

1985-86: Άρης

Α1

1986-87: Άρης

1987-88: Άρης

1988-89: Άρης

1989-90: Άρης

1990-91: Άρης

1991-92: ΠΑΟΚ

Α1 ΕΣΑΚΕ

1992-93: Ολυμπιακός

1993-94: Ολυμπιακός

1994-95: Ολυμπιακός

1995-96: Ολυμπιακός

1996-97: Ολυμπιακός

1997-98: Παναθηναϊκός

1998-99: Παναθηναϊκός

1999-00: Παναθηναϊκός

2000-01: Παναθηναϊκός

2001-02: ΑΕΚ

2002-03: Παναθηναϊκός

2003-04: Παναθηναϊκός

2004-05: Παναθηναϊκός

2005-06: Παναθηναϊκός

2006-07: Παναθηναϊκός

2007-08: Παναθηναϊκός

2008-09: Παναθηναϊκός

2009-10: Παναθηναϊκός

2010-11: Παναθηναϊκός

2011-12: Ολυμπιακός

2012-13: Παναθηναϊκός

2013-14: Παναθηναϊκός

2014-15: Ολυμπιακός

2015-16: Ολυμπιακός

2016-17: Παναθηναϊκός

2017-18: Παναθηναϊκός

2018-19: Παναθηναϊκός

2019-20 Παναθηναϊκός

2020-21 Παναθηναϊκός

2021-22 Ολυμπιακός

2022-23 Ολυμπιακός

2023-24 Παναθηναϊκός

2024-25 Ολυμπιακός

2025-25 Ολυμπιακός

Συνοπτικά