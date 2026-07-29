Voucher παιδικών σταθμών 2026: Πάνω από 175.000 αιτήσεις – Έως 5 Αυγούστου η προθεσμία

Το ενδιαφέρον των οικογενειών για το πρόγραμμα voucher παιδικών σταθμών παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, καθώς οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεπεράσει τις 175.000, λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας στις 5 Αυγούστου. Η δράση δίνει τη δυνατότητα δωρεάν φιλοξενίας παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με τη διαδικασία υποβολής να πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΕΕΤΑΑ.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ, Τάσος Μαυρίδης, ξεκαθάρισε ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας και δεν απαιτείται φυσική παρουσία στα γραφεία της.

Όπως τόνισε, το πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο υλοποιεί η ΕΕΤΑΑ εδώ και χρόνια, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις κοινωνικής στήριξης, καθώς εξασφαλίζει δωρεάν φιλοξενία παιδιών σε δημοτικούς και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, αλλά και σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ που έχουν ενταχθεί στη δράση.

Αναφερόμενος στη μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών, σημείωσε ότι οι αιτήσεις έχουν ήδη φτάσει τον αριθμό των vouchers που χορηγήθηκαν την προηγούμενη χρονιά. Μάλιστα, εκτίμησε ότι έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων μπορεί να αγγίξει τις 200.000, γεγονός που αποτυπώνει τη διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη στήριξης των οικογενειών.

Ο κ. Μαυρίδης υπενθύμισε ότι τα προσωρινά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν έως τις 10 Αυγούστου. Θα ακολουθήσει η περίοδος υποβολής και εξέτασης ενστάσεων από τις 11 έως τις 13 Αυγούστου, ενώ τα οριστικά αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στις 17 Αυγούστου, ώστε οι δικαιούχοι να έχουν επαρκή χρόνο για να επιλέξουν τη δομή όπου θα εγγράψουν τα παιδιά τους πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Διευκρίνισε ακόμη ότι οι δικαιούχοι δεν λαμβάνουν χρηματική ενίσχυση, αλλά voucher, το οποίο εξαργυρώνεται στη δομή της επιλογής τους, εφόσον αυτή συμμετέχει στο πρόγραμμα και πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Στη δράση συμμετέχουν αδειοδοτημένοι δημοτικοί και ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί, καθώς και ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ που έχουν συμβληθεί με την ΕΕΤΑΑ, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Παράλληλα, επισήμανε ότι υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες voucher, οι οποίες προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε οικογένειας. Σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται και διευρυμένο ωράριο φιλοξενίας, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι εργαζόμενοι γονείς.

Ολοκληρώνοντας, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να ελέγξουν προσεκτικά όλα τα στοιχεία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πριν από την οριστική υποβολή της αίτησής τους, ώστε να αποφύγουν λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλεισμό. Υπενθύμισε, τέλος, ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας λειτουργεί Help Desk της ΕΕΤΑΑ, το οποίο παρέχει τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση στους υποψήφιους δικαιούχους.