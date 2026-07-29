Φωτιά στο Ρέθυμνο: Μηνύματα του 112 για εκκένωση 5 περιοχών – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης

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Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση, στο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί και δίνουν μάχη για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.

Στο σημείο επιχειρούν πλέον 125 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα ενώ επιχειρούν περιοδικά 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Επίσης, υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Αγίου Βασιλείου συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές έως 7 μποφόρ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Δείτε βίντεο:

Εκκενώνονται 5 περιοχές

Στις 16:25, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος, με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη.

Στις 15:37, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της περιοχής Σαχτούρια και Μέλαμπες, με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη.

Στις 15:25, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της περιοχής Κρύα Βρύση, με κατεύθυνση προς Ρέθυμνο.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κρύα_Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία #Ρέθυμνο ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Σακτούρια και #Μέλαμπες της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Σακτούρια και #Μέλαμπες απομακρυνθείτε προς #Αγία_Γαλήνη ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/epZaj71grH… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Νωρίτερα, στις 14:35, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.