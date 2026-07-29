Άστρος Κυνουρίας: Συνελήφθη 46χρονος για τον θάνατο σκύλου – Το άτυχο ζώο εντοπίστηκε στα σκουπίδια με σύρμα στο λαιμό

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Χειροπέδες πέρασε η ΕΛΑΣ σε έναν 46χρονο άνδρα για τον θάνατο του σκύλου που βρέθηκε με σύρμα στον λαιμό σε κάδο απορριμμάτων στο Άστρος Κυνουρίας, στην Αρκαδία.

Σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Ο 46χρονος αλλοδαπός, είναι ο άνδρας που έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας να σέρνει το άψυχο σώμα του ζώου και στη συνέχεια να το τοποθετεί εντός του κάδου απορριμμάτων.

Τα ευρήματα της νεκροψίας και οι ισχυρισμοί

Σύμφωνα με πληροφορίες του astros-kynoyrianews.gr από τη νεκροψία, δεν προκύπτει ότι ο θάνατος του σκύλου οφείλεται σε πνιγμό. Έχουν ληφθεί δείγματα, τα οποία στάλθηκαν για τοξικολογικό έλεγχο, ώστε να εξακριβωθεί η ακριβής αιτία θανάτου του ζώου.

Το άτομο που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να μεταφέρει και να τοποθετεί τον σκύλο μέσα στον κάδο απορριμμάτων. Ο 46χρονος υποστηρίζει ότι βρήκε το ζώο ήδη νεκρό έξω από το σπίτι του και αποφάσισε να το πετάξει στον κάδο.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη, προχθές (27.7.2026) το βράδυ, σε τοπική κοινότητα του δήμου Βόρειας Κυνουρίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βόρειας Κυνουρίας, 46χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, ο ανωτέρω κατηγορούμενος ενέχεται σε υπόθεση θανάτωσης ζώου συντροφιάς (σκύλου) ιδιοκτησίας ημεδαπού, η οποία έλαβε χώρα, προχθές (27.7.2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Ανωτέρω ζώο, ανευρέθει νεκρό εντός κάδου απορριμμάτων και περισυλλέγει προκειμένου να εξεταστεί από την αρμόδια Υπηρεσία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρμοδίως, ενώ την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας.