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Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες στη φωτιά στην Κρήτη – «Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος»

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία εξέδωσε ανακοίνωση για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κατάσβεσης αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου

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πυροσβεστική
ΦΩΤΟ αρχείου ΙΝΤΙΜΕ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανακοίνωση εξέδωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους, ενώ επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.
  • Η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει ότι οι δύο πυροσβέστες «έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος» κατά την επιχείρηση κατάσβεσης.
  • Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ανακοίνωση εξέδωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους, ενώ επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.

Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας» αναφέρει η Πυροσβεστική στην ανακοίνωσή της.

Και καταλήγει: «Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

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